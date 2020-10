Cùng Tiểu Vy quên đi nỗi lo về mái tóc xơ cứng

Trở thành đại diện nhan sắc Việt khi 18 tuổi, Tiểu Vy luôn ý thức chăm sóc nhan sắc. Thường xuyên phải tham dự các sự kiện, các hoạt động xã hội, Tiểu Vy luôn chú ý chăm sóc để mái tóc thật khỏe để có thể dễ dàng tạo kiểu mà vẫn giữ được độ bóng mượt, dày dặn.



Tiểu Vy cùng bộ sản phẩm dầu gội xả gừng Weilaiya

Từ chế độ ăn uống lành mạnh, thực đơn của cô nàng còn bao gồm các loại trái cây, hoa quả có thể giúp bổ sung dưỡng chất cho tóc từ bên trong. Ngoài ra, thời gian biểu của Tiểu Vy luôn được sắp xếp cân bằng giữa thời gian cho công việc và thời gian nghỉ ngơi, giúp tóc có thời gian "thở" sau những lần tạo kiểu, uốn nhuộm.



Người mẫu Tuyết Lan tin tưởng sử dụng bộ dầu - xả gội gừng hà thủ ô Weilaiya

Không chỉ Hoa hậu Tiểu Vy, Á quân Vietnam's Next Top Model mùa đầu Tuyết Lan cũng vô cùng tin tưởng sản phẩm dầu gội - xả gừng hà thủ ô của Weilaiya. Tuyết Lan chia sẻ thời gian đầu khi qua Singapore vì không phù hợp với nước nên tóc cô rụng khá nhiều. Chỉ sau thời gian ngắn 2 tuần sử dụng tóc của cô đã giảm rụng hẳn. Không chỉ "đổ gục" trước công dụng thần kỳ của bộ dầu gội - xả gừng hà thủ ô Weilaiya, Tuyết Lan còn mê mẩn hương thơm dịu của bộ đôi dầu gội - xả này.

MC Mai Trang chia sẻ sẽ gắn bó với bộ dầu gôi - xả gừng hà thủ ô Weilaya

Cũng là một "fans" cứng của bộ dầu gội - xả gừng hà thủ ô, MC Mai Trang tiết lộ với công việc là một MC luôn đòi hỏi cô phải xinh đẹp, chỉn chu về mái tóc. Tuy nhiên là một người khá bận rộn và không có nhiều thời gian, cũng như da đầu cô khá nhạy cảm. Vì vậy lựa chọn một bộ gầu gội - xả lành tính đối với Mai Trang là một quá trình khó khăn. Chính vì thế khi biết đến dầu gội gừng Weilaya cách đây khoảng 2, 3 năm, mỗi lần gội đầu với dầu gội - xả gừng hà thủ Weilaiya luôn giúp Mai Trang cảm giác thoải mái, dễ chịu như đi spa.

Không buộc tóc quá chặt

Sở hữu mái tóc dài, thường cột túm lại là cách nhanh nhất để mái tóc gọn gàng, tuy nhiên Tiểu Vy thường có rất nhiều style tóc khác nhau để tránh việc ngày nào cũng buộc túm tóc lên. Nếu ngày nào tóc cũng bị buộc túm lên ở cùng một vị trí, thì tóc ở vị trí đó sẽ phải chịu rất nhiều áp lực.

Tóc hư tổn do chưa biết cách chăm tóc tóc phù hợp (Nguồn: Internet)

Không chải tóc ướt



Tóc ướt sẽ dễ bị gãy rụng hơn tóc khô, do vậy, chải tóc khi tóc còn đang ướt sẽ khiến tóc bị hư tổn. Khi tóc ướt, độ đàn hồi của tóc sẽ bị thay đổi, tóc sẽ bị rối và kéo dãn ra nhiều hơn nếu bạn chải tóc. Khi chải tóc, Tiểu Vy sử dụng loại lược răng thưa để chải tóc từ trước khi xả tóc, để tóc không bị rối, dễ gãy rụng.

Không sử dụng hóa chất lên tóc

Ý thức được mái tóc sẽ "stress" đến mức nào với lịch làm việc, make up liên tục và dày đặc, "bí kíp" của Tiểu Vy chính là bộ dầu gội - xả WEILAIYA Gừng Hà Thủ Ô. Sở dĩ đây là sản phẩm bắt buộc phải có khi ở nhà, đi du lịch, đi công tác… là nhờ chiết xuất vô cùng lành tính, các tinh chất hoàn toàn từ gừng tươi, hà thủ ô và các loại thảo mộc từ thiên nhiên.

Bộ sản phẩm gội xả gừng Weilaiya

Không chỉ tận tâm chăm sóc, giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời của phái nữ, Weilaiya còn tỉ mỉ trong từng thiết kế sản phẩm. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Weilaiya tặng ngay hộp quà hồng cao cấp phiên bản giới hạn được thiết kế riêng cho khách hàng mua 2 sản phẩm bất kỳ của Weilaiya. Hộp quà hồng phiên bản cao cấp mang đến đẳng cấp sang trọng, ngọt ngào dành cho người sở hữu.

Weilaiya là thương hiệu ra đời từ năm 1985 tại Đức với khởi nguồn là các sản phẩm chăm sóc tóc cho các salon cao cấp, do chuyên gia người Trung Hoa sáng lập. Weilaiya được người dùng ưa chuộng sử dụng ở 23 nước trên thế giới (Đức, US, UK, Singapore, Hong Kong…) tín nhiệm với các sản phẩm làm đẹp (chăm sóc da và chăm sóc tóc) từ thiên nhiên - kết hợp hoàn hảo giữa sức khỏe và sắc đẹp cho phái nữ - đặc biệt an toàn, lành tính cho mẹ bầu và sau sinh.

