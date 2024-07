Cùng OCB khám phá hành trình Chọn niềm tin - Trọn thịnh vượng

Mới đây, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã tung TVC mang thông điệp "Chọn niềm tin - Trọn thịnh vượng" cùng sự góp mặt của NSƯT Chiều Xuân, ca nhạc sĩ Bùi Công Nam và ca nhạc sĩ Thái Trinh.

Mở đầu câu chuyện, hình ảnh đối lập của một nhân viên văn phòng, mệt mỏi với những áp lực của công việc thường ngày và khuôn mặt hào hứng, gác lại mọi việc để tận hưởng khoảnh khắc sum họp bên gia đình.

Hình ảnh gắn kết gia đình cùng khát vọng bứt phá mọi rào cản để vươn tới thành công, thịnh vượng là những giá trị nổi bật trong TVC của OCB

Mỗi thành viên trong gia đình đều có những lựa chọn khác nhau về sự nghiệp nhưng điểm chung chính là những nỗ lực để tìm kiếm một cuộc sống thêm phần thịnh vượng với nền tảng tài chính vững vàng.

Hình ảnh Bố Mẹ, với mong muốn tích lũy an toàn, làm chỗ dựa cho con cái cũng như để cuộc sống thêm thảnh thơi đã quyết định chọn lựa kênh tiết kiệm tại ngân hàng, một lựa chọn tối ưu và kênh sinh lời hiệu quả. Cũng hình thức đó nhưng thế hệ trẻ lại cần sự tiện lợi, nhanh chóng, có thể thao tác mọi nơi mọi lúc cùng những trải nghiệm cá nhân hóa qua ngân hàng số với tiết kiệm, thanh toán trực tuyến… Bên cạnh đó, họ cũng luôn tìm kiếm những giải pháp tài chính thông minh và toàn diện, hỗ trợ hiện thực hóa căn nhà ước mơ hay trợ thủ đắc lực trong kinh doanh.

Gửi tiết kiệm luôn là một trong những lựa chọn tối ưu và kênh sinh lời hiệu quả

Với 28 năm xây dựng và phát triển, chúng tôi hiểu mỗi thế hệ, cũng như từng giai đoạn trong cuộc sống đều có các yêu cầu và trải nghiệm riêng, nên rất cần sự đồng hành, thấu hiểu. Và tại OCB, chúng tôi tự hào khi đã thiết kế và đưa ra những sản phẩm, dịch vụ phù hợp được "may đo" theo độ tuổi, sở thích… của mỗi khách hàng.

TVC đặc biệt lần này được thực hiện ngay dịp sinh nhật ngân hàng, với hình ảnh xuyên suốt của sự trẻ trung, năng động, vui tươi và vẫn thể hiện được sự gắn kết, thông điệp sẻ chia tích cực của các thế hệ trong cùng một gia đình. Đây cũng chính là những giá trị mà OCB đang hướng đến:sự linh hoạt, hiện đại, để đáp ứng nhu cầu khách hàng, phù hợp thị trường nhưng vẫn đảm bảo yếu tố của sự phát triển bền vững trên hành trình xây dựng niềm tin và đem đến giá trị thịnh vượng, đại diện lãnh đạo OCB chia sẻ.

Hàng ngàn phần quà giá trị được tung ra trong chương trình siêu ưu đãi lớn nhất năm của OCB

Dịp này, khách hàng cũng sẽ nhận được loạt ưu đãi qua chương trình Đòn hè rực rỡ - Nhận triệu quà hay từ OCB. Cụ thể, khi khách hàng gửi tiết kiệm hoặc hợp đồng tiền gửi từ 6 đến 36 tháng với số tiền tối thiểu 300 triệu đồng sẽ nhận ngay voucher Got It trị giá từ 200.000 VND đến 600.000 VND. Khách hàng mở mới gói tài khoản Speed Up, Invest, Invest Pro, Dream Account hoặc đăng ký vay tiêu dùng tín chấp trả góp từ 100 triệu đồng trở lên sẽ nhận voucher từ 100.000 VND đến 300.000 VND. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội tham gia quay số may mắn với nhiều phần thưởng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng, bao gồm sổ tiết kiệm và voucher du lịch khi gửi tiết kiệm trực tuyến hoặc đăng ký tài khoản mới.

Bên cạnh các ưu đãi dành riêng cho khách hàng, OCB sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quỹ "Hiểu về trái tim", tài trợ chi phí phẫu thuật cho các bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Cụ thể, với mỗi thẻ tiết kiệm/ hợp đồng tiền gửi mở mới tại quầy giao dịch có kỳ hạn từ 01 tháng trở lên với giá trị tiền gửi từ 10 triệu, OCB sẽ đóng góp vào Quỹ 2.800 đồng. Song song đó, với các mỗi khách hàng mở mới thành công gói Tài khoản OCB Speed Up, Invest, Invest Pro, Dream Account, OCB cũng sẽ đóng góp 2.800 đồng vào Quỹ.

Chia sẻ về chuỗi chương trình ưu đãi lần này, đại diện lãnh đạo OCB cho biết, đây là một trong những hoạt động tri ân khách hàng thường niên của chúng tôi, nhằm gia tăng lợi ích cho khách hàng song song với việc đem đến những trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng một cách tối ưu nhất.