“Cùng nhau làm nên Tết” - Hành trình trao yêu thương, nhận nụ cười để cùng tạo nên mùa xuân

Theo đó, thay lời tri ân tới lực lượng lao động Việt Nam vì những đóng góp quý báu, bền bỉ trong lao động sản xuất, 8.000 phần quà trị giá 700.000đ gồm 300.000 đồng tiền lì xì và 400.000 đồng thực phẩm thiết yếu ngày Tết được trao đến tận tay những người lao động có thành tích tốt nhưng còn có hoàn cảnh kinh tế khó khăn tại nhiều địa phương trên khắp cả nước.



Cụ thể, trong hai tuần giáp Tết từ ngày 6-16/1/2023, chương trình "Cùng nhau làm nên Tết" do SABECO phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức đã trao hàng ngàn phần quà đến người lao động tại các tỉnh thành trải dài từ Bắc chí Nam bao gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Phú Yên, Đăk Lăk, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Sóc Trăng và Tiền Giang. Đúng với tinh thần "Cùng nhau làm nên Tết", chương trình đã nhận được sự hỗ trợ của đông đảo nhân viên SABECO, đoàn viên thanh niên, cùng người dân trên khắp cả nước.

Cảm nhận được sự quan tâm chân thành, thân tình từ chương trình và cộng đồng, nhiều người lao động bày tỏ sự vui mừng và cảm kích. Nở nụ cười sau khi nhận quà, anh Hoàng Đình Lực, một công nhân quê tại Lạng Sơn, cho biết, vì đặc thù công việc, mọi năm anh thường phải về quê muộn. Nhưng năm nay, nhận được hỗ trợ từ chương trình, anh quyết tâm mang quà về quê sớm sum họp với gia đình. Anh chia sẻ: "Trước hết tôi rất cảm ơn phần quà đến từ SABECO, Tổng Liên đoàn, Trung ương Đoàn và công ty tạo điều kiện giúp đỡ để tôi nhận được suất quà này. Trước giờ đi làm nhiều nơi, tôi chưa từng gặp những chương trình cộng đồng như Cùng Nhau Làm Nên Tết. Vậy nên tôi hy vọng Liên đoàn cùng các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm sẽ chung tay thực hiện nhiều chương trình, hỗ trợ được nhiều cá nhân và tập thể trong tương lai".

Chị Lê Thị Bình, quê ở Thanh Hoá là công nhân tại một công ty môi trường đô thị tại Hà Nội. Đã hơn 10 năm nay, chị không được ăn Tết cùng gia đình. Món quà nhỏ nhưng phần nào giúp chị cảm thấy không khí xuân về gần, và vơi đi những tủi thân chạnh lòng của nỗi niềm ăn Tết xa nhà. "Được tham dự chương trình ý nghĩa ngày hôm nay, thấy sự tận tâm và chu đáo của ban tổ chức từ khâu chuẩn bị tới khâu trao quà, chưa biết món quà ra sao thì chúng tôi đã cảm thấy biết ơn. Vì đó là cái tâm của người tặng, muốn hỗ trợ mình trong dịp Tết đến xuân về".

Niềm vui không chỉ hiện hữu qua ánh mắt của người lao động, mà còn lấp lánh nơi giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt của những tình nguyện viên, nhân viên của SABECO tham gia vận chuyển, sắp xếp trao quà. Hơn ai hết, họ cảm nhận rõ ý nghĩa và niềm hạnh phúc khi được lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng. Anh Phan Anh (24 tuổi, nhân viên SABECO) chia sẻ: "Là một người hoạt động trong công đoàn của công ty, tôi cảm thấy vui và tự hào khi được góp sức cho chương trình cộng đồng ý nghĩa của công ty năm nay. Những túi quà có thể chưa đủ để đem lại sự đủ đầy cho cái Tết của hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn, nhưng chắc chắn phần nào mang lại niềm tin và động viên tinh thần cho họ về một năm mới khởi sắc".

Bà Venus Teoh Kim Wei, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing của SABECO cho hay: "Tôi hiểu rằng, trong thời điểm cuối năm bận rộn, nhiều người trong chúng ta đang tất tả với vô số hoạt động tổng kết năm cũ và lên kế hoạch cho năm mới. Nhưng tôi hy vọng rằng dù bận rộn đến đâu, chúng ta cũng không quên tinh thần sẻ chia và quan tâm của người Việt mỗi khi Xuân về. Đó cũng là một trong những lý do vì sao SABECO và nhãn hàng Bia Saigon hợp tác với Tổng LĐLĐVN và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện chương trình 'Cùng nhau làm nên Tết'. Thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng sẽ san sẻ được phần nào lo toan chuẩn bị Tết của người lao động trong tình hình kinh tế suy giảm hậu COVID-19, cũng như vinh danh lực lượng lao động chính của nền kinh tế Việt Nam vì những đóng góp quý giá và sự kiên định đáng ngưỡng mộ của họ trong 3 năm qua".

Biết đến chương trình qua Bí thư Đoàn trường, bạn Hà Mỹ (20 tuổi, Đại học mở Hà Nội) chia sẻ cảm xúc khi được tận tay trao quà đến bà con: "Đối với thế hệ thanh thiếu niên như bọn em khi được sinh ra trong hoàn cảnh đủ đầy, điều kiện phát triển tốt, có ít cơ hội tiếp xúc và hiểu được khó khăn của người lao động. Thông qua chương trình này, chúng em không chỉ có dịp nhận thức thêm về đời sống người lao động, mà còn được trực tiếp thể hiện tấm lòng, góp sức giúp đỡ họ và xa hơn là cộng đồng".

Bên cạnh hoạt động trao quà, Ban tổ chức còn triển khai các hoạt động vui Xuân, đón Tết, các gian hàng giảm giá, gian hàng "0 đồng", thi gói bánh chưng, bánh tét; tái hiện các hoạt động văn hóa ẩm thực, các trò chơi dân gian mang đậm không khí ngày Tết cổ truyền của Việt Nam trên 5 tỉnh thành bao gồm Hà Nội, Nghệ An, Đắk Lắk, Long An và Bình Dương.

Bước qua một năm 2022 với nhiều biến động khó lường, dường như ai cũng mong chờ một cái Tết đủ đầy, đặc biệt là với những người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà không chỉ thể hiện nỗ lực và cam kết của các doanh nghiệp, đó còn là biểu trưng cho tấm lòng, tinh thần sẻ chia đùm bọc của cả cộng đồng. Chính những điều ấy sẽ trở thành điểm tựa tinh thần lớn lao để những hoàn cảnh khó khăn càng thêm niềm tin vào tương lai phía trước.

Hành trình "Cùng Nhau Làm Nên Tết" năm 2022 đã tạm khép lại, nhưng với cả người trao và người nhận, niềm vui vẫn còn ở lại. Giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau mở ra một mùa xuân thật sự an lành và ấm áp với niềm hạnh phúc tràn ngập con tim.