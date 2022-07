Cùng con "xây hàng rào" miễn dịch khỏe mạnh hiệu quả

Miễn dịch cộng đồng: Không chủ quan khi trẻ đến trường



Hiện nay, công tác tiêm chủng cho trẻ em đang được triển khai ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tình hình dịch bệnh đã bước vào giai đoạn miễn dịch cộng đồng, tuy vậy, chưa thực sự bền vững vì vẫn có khả năng tái nhiễm bệnh. Bởi vậy, ở vào giai đoạn này, ngoài V2K (vắc xin - khẩu trang - khử khuẩn) theo đề xuất mới của Bộ Y Tế, các bậc cha mẹ vẫn cần quan tâm, nhắc nhở con để khi đến trường, con có thể chủ động tự bảo vệ bản thân bằng cách "xây dựng rào miễn dịch" cho mình.

V2K đang được Bộ Y Tế đề xuất thay thế cho 5K bởi hiện tại Việt Nam đã đạt mức miễn dịch cộng đồng, tuy nhiên, chưa bền vững.

Thời gian qua, trẻ em đã quen với việc đeo khẩu trang khi ra ngoài và khi đến trường. Trẻ cũng đã thực hành thói quen rửa tay khử khuẩn thường xuyên. Tuy vậy, thời điểm này, cha mẹ và nhà trường vẫn cần thường xuyên nhắc nhở trẻ rửa tay, không đưa tay lên mắt, mũi, miệng, sử dụng khẩu trang và khuyến khích việc tiêm vắc xin để đạt được miễn dịch cộng đồng. Bên cạnh đó, quan trọng nhất vẫn là một chế độ dinh dưỡng nhằm tăng cường hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Tăng cường dinh dưỡng miễn dịch

Không thể phủ nhận rằng, hệ miễn dịch khỏe mạnh là chìa khóa giúp trẻ em phòng tránh bệnh hiệu quả. Để tăng cường miễn dịch cho trẻ, tốt nhất là dinh dưỡng miễn dịch. Bởi vậy, trong thời gian này, bố mẹ vẫn cần cung cấp cho trẻ những bữa ăn dinh dưỡng miễn dịch đầy đủ và đa dạng. Bên cạnh đó, khi đến trường, trẻ cũng cần được bổ sung dinh dưỡng trong những khẩu phần ăn.

Sữa non là loại sữa có nhiều lợi ích vượt trội mà khoa học đã chứng minh trong việc tăng cường miễn dịch khỏe cho trẻ bởi có chứa kháng thể IgG có khả năng nhận diện và tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn, virus, bảo vệ trẻ i. Đó là lý do vì sao, khi con ở vào khoảng trống miễn dịch, nhiều bà mẹ hiện đại tìm đến sữa non 24h như một giải pháp giúp bổ sung miễn dịch, giúp con khỏe mạnh hơn, giảm bệnh vặt và tăng cân đều.

Sản phẩm ColosBaby đã được nghiên cứu giúp giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp, tăng miễn dịch đường tiêu hoá, hỗ trợ trẻ tăng cân tốt, có cả dạng bột và sữa pha sẵn tiện dụng. Vitadairy là khách hàng lớn nhất toàn cầu của ColosIgG 24h theo Pantheryx (2020)

Sữa non ColosIgG 24h trong sản phẩm ColosBaby những năm gần đây được các mẹ bỉm sữa Việt Nam tin tưởng lựa chọn bởi các thành phần dinh dưỡng trong sữa non ColosIgG 24h không chỉ cao hơn nhiều lần so với các loại sữa non 48h và 72h mà còn được nghiên cứu về hiệu quả hô hấp, tiêu hóa và tăng cân đáp ứng yêu cầu và mong muốn của các mẹ bỉm hiện đại, muốn ngay cả khi đến trường hay đi ra ngoài con cũng được bổ sung dinh dưỡng bằng sữa non nên ngoài ColosBaby dạng bột thì mẹ có thể tìm đến sữa non pha sẵn ColosIgG 24h. Được pha sẵn trong hộp giấy vô cùng tiện lợi, con có thể dễ dàng chủ động uống sữa tại trường sau mỗi bữa ăn.

Khi miễn dịch cộng đồng vẫn chưa đạt đến độ bền vững như kỳ vọng, mẹ nên chủ động bổ sung kháng thể IgG tự nhiên cho con sẽ giúp con tăng cường miễn dịch tối ưu, giúp việc học tập, vui chơi của con không bị gián đoạn.

Sữa pha sẵn Colosbaby có chứa sữa non ColosIgG 24h là cách bổ sung kháng thể IgG tự nhiên giúp con tăng cường miễn dịch tối ưu, thuận tiện cho con đem theo khi đến trường

Hiện tại, Covid-19 đang có dấu hiệu quay trở lại, bên cạnh đó, sức khoẻ của trẻ còn bị ảnh hưởng bởi dịch RSV với các biểu hiện tương tự dịch Covid-19 nhưng ảnh hưởng đến sức khoẻ trẻ em nhiều và mạnh hơn nên mẹ cần chuẩn bị cho con hệ miễn dịch tốt nhất bằng cách chủ động bổ sung kháng thể IgG tự nhiên trong mỗi khẩu phần sữa pha sẵn Colosbaby có chứa sữa non ColosIgG 24h.





VitaDairy đang là một trong 3 Công ty Sữa bột trẻ em lớn nhất ở thị trường Việt Nam (nguồn Nielsen IQ 2021) nhờ các sản phẩm dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học kĩ lưỡng, nguyên liệu nhập khẩu cao cấp và công thức dinh dưỡng tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với nhu cầu, thể trạng cũng như khẩu vị của người Việt Nam. Đặc biệt, VitaDairy là doanh nghiệp tiên phong nhập khẩu độc quyền Sữa non ColosIgG 24h từ Mỹ, và ứng dụng bổ sung trong bộ sản phẩm Colosbaby for Mum, ColosBaby (ColosBaby Gold 2+, ColosBaby Bio Gold 2+; ColosBaby IQ 2+) và Colos Gain 2+ giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ mẹ và bé khỏi các tác nhân gây bệnh và phát triển khỏe mạnh. Công ty Cổ phần sữa Vitadairy Việt Nam, số 99 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

