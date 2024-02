Cùng con làm 10 điều này trong ngày mùng 1 Tết: Vừa giúp trẻ gặp nhiều may mắn lại hiểu biết truyền thống dân tộc

Năm hết Tết đến là thời điểm chúng ta cùng hướng về một năm rực rỡ, tươi sáng hơn. Theo truyền thống dân tộc, ngày mùng 1 luôn được coi trọng, cả gia đình sẽ có cơ hội được quây quần, sum họp và cùng nhau làm những điều thật ý nghĩa.

Khai bút, đi hái lộc, đi lễ chùa... dịp đầu năm không chỉ là hành động giàu ý nghĩa văn hóa mà còn được quan niệm sẽ mang lại may mắn cho mọi người, mọi nhà. Cha mẹ nên hướng dẫn và khuyến khích con cùng tham gia trong dịp Tết 2024 này nhé!

1. Cho con mặc áo dài hoặc trang phục truyền thống để chụp hình lưu niệm

Đây là một hoạt động rất hay trong ngày Tết. Việc mặc áo dài hoặc trang phục truyền thống không chỉ giúp con bạn cảm nhận được không khí ngày Tết mà còn gìn giữ và truyền bá văn hóa dân tộc. Những bức ảnh lưu niệm với trang phục đẹp sẽ là kỷ niệm đáng nhớ cho cả gia đình.

2. Dạy con khai bút đầu xuân

Khai bút đầu xuân là một phong tục truyền thống của người Việt Nam, thường được thực hiện vào dịp Tết Nguyên đán để cầu mong một năm mới tốt lành, mọi việc suôn sẻ. Để dạy con khai bút, bạn cần chuẩn bị một số dụng cụ như giấy đỏ hoặc giấy dó, mực Tàu và bút lông. Bạn có thể hướng dẫn con viết những chữ đầu tiên trong năm mới như "Tâm", "Phúc", "Lộc", "Thọ" hoặc các chữ ý nghĩa khác. Nhớ rằng, viết chữ đầu xuân không chỉ là việc viết cho đẹp mà còn chứa đựng ý nghĩa văn hóa, giáo dục về sự trân trọng tri thức và nguyện vọng vươn lên trong học tập và cuộc sống.

3. Cùng gia đình hái lộc đầu năm

Đi hái lộc đầu năm là một hoạt động ý nghĩa trong dịp Tết Nguyên đán. Bạn có thể cùng con đến các ngôi đền, chùa hoặc tham gia các lễ hội đầu xuân để hái lộc. Lộc ở đây có thể hiểu là những cành cây xanh tươi hoặc những đồ trang trí được làm từ lá, có thể mang về nhà treo ở cửa hoặc trong nhà với mong muốn nhận được sự may mắn, bình an cho cả gia đình. Đây cũng là cơ hội để giáo dục con trẻ về truyền thống và văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

4. Đưa con đi thăm hỏi và chúc Tết ông bà, họ hàng

Đưa con đi thăm hỏi và chúc Tết ông bà, họ hàng là một nét đẹp trong văn hóa người Việt, thể hiện lòng hiếu thảo và sự kính trọng đối với người lớn tuổi. Bạn nên chuẩn bị cho con những lời chúc Tết ý nghĩa và hướng dẫn cách cúi chào, nói lời chúc phù hợp khi đến nhà ông bà, họ hàng. Đây cũng là dịp để con học hỏi về giá trị của gia đình, sự gắn kết giữa các thế hệ trong dòng tộc và biết ơn những người đã sinh thành, nuôi dưỡng mình.

5. Cho con tham gia vào các trò chơi dân gian

Tham gia vào các trò chơi dân gian là cách tuyệt vời để con em bạn hiểu biết thêm về văn hóa và truyền thống. Có nhiều trò chơi mà bạn có thể giới thiệu cho con như: ô ăn quan, nhảy dây, đánh chuyền, kéo co, chọi trâu, đá cầu, và nhiều trò chơi khác nữa. Các lễ hội đầu xuân thường có tổ chức những trò chơi này, nên là cơ hội để con được trải nghiệm trực tiếp. Bên cạnh việc vui chơi, qua đó con còn học được tinh thần đoàn kết, sự khéo léo và óc sáng tạo.

6. Nấu cho con những món ăn may mắn vào năm mới

Việc nấu những món ăn may mắn vào dịp năm mới là một phần không thể thiếu trong ngày Tết của người Việt. Bạn có thể nấu cho con một số món như:

- Bánh chưng, bánh tét: Biểu tượng của trời đất và sự gắn bó gia đình.

- Thịt kho tàu: Mang ý nghĩa của sự đầy đủ, sung túc.

- Dưa hành, cà muối: Mang lại sự thanh khiết và sức khỏe.

- Cá chép: Tượng trưng cho sự may mắn và thành công.

- Xôi gấc: Xôi đỏ mang lại may mắn vì đỏ là màu của hạnh phúc, sự thịnh vượng.

- Mứt Tết: Mứt dừa, mứt bí, mứt gừng, v.v... mang lại sự ngọt ngào cho năm mới.

Nhớ kèm theo những lời chúc ý nghĩa khi bạn và con thưởng thức những món ăn này để tạo thêm không khí ấm cúng và quây quần bên gia đình.

7. Dạy con nói những điều vui vẻ, tích cực trong năm mới

Để dạy con nói những điều vui vẻ, tích cực trong năm mới, bạn có thể bắt đầu bằng cách gợi ý và mẫu mực với chính cách bạn biểu lộ tình cảm và lời nói của mình. Hãy dạy con những câu chúc Tết hay như "Chúc mừng năm mới", "Chúc năm mới an khang thịnh vượng", "Chúc sức khỏe dồi dào", "Chúc học hành tiến bộ" và "Chúc vạn sự như ý". Bên cạnh đó, bạn cũng nên khích lệ con mình nói những điều tích cực và lạc quan với mọi người xung quanh để lan tỏa niềm vui và sự hòa nhập trong cộng đồng.

8. Cùng con đi lễ đầu năm ở đền, chùa để cầu may mắn, bình an

Đi lễ đầu năm tại các đền, chùa là một phong tục tốt đẹp và ý nghĩa của người Việt Nam, nhằm cầu mong một năm mới may mắn và bình an. Bạn có thể cùng con chuẩn bị một số lễ vật như hoa, trái cây, hương và vàng mã để dâng lên các vị thần, tổ tiên. Khi đến đền, chùa, hãy hướng dẫn con cách thắp hương, cách cúi chào và niệm phật một cách trang nghiêm. Điều này không chỉ giúp con cầu được may mắn, bình an mà còn dạy con biết tôn trọng và gìn giữ những giá trị truyền thống của dân tộc.

9. Kể cho con nghe ý nghĩa của Tết và các phong tục truyền thống

Tết Nguyên đán, hay còn gọi là Tết cổ truyền của người Việt Nam, là dịp lễ quan trọng nhất trong năm, đánh dấu sự bắt đầu của một năm mới theo lịch âm. Đây là thời điểm gia đình sum vầy, người thân quây quần bên nhau và thực hiện nhiều phong tục đậm đà bản sắc văn hóa như: dọn dẹp nhà cửa, ăn tất niên, chúc Tết... Những phong tục này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn giúp mọi người nhớ về nguồn cội, trên cơ sở đó gia đình có thể đoàn kết và cùng nhau phát triển.

10. Nhận lì xì từ người lớn và dạy con học cách tiết kiệm, quản lý tiền bạc

Nhận lì xì từ người lớn và dạy con học cách tiết kiệm, quản lý tiền là một việc làm có ý nghĩa. Bạn nên giải thích cho con hiểu rằng, lì xì không chỉ là tiền mừng tuổi mà còn là lời chúc may mắn và tài lộc từ người lớn. Bạn có thể hướng dẫn con dùng một phần tiền lì xì để tiết kiệm hoặc đầu tư vào việc học tập, mua sắm sách vở, đồ dùng học tập hoặc tham gia các khóa học bổ ích. Đồng thời, bạn cũng nên dạy con về việc chi tiêu có kế hoạch, không lãng phí và biết đồng tiền là kết quả của lao động, có giá trị cần được trân trọng.