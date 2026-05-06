Cùng chi gần 70 triệu đồng làm tủ như hàng xóm, tôi chỉ biết thở dài khi chuyển vào ở: Khác biệt nằm ở 5 chi tiết nhỏ nhiều người bỏ qua

Khi cải tạo căn hộ mới, tôi từng nghĩ chỉ cần chọn một đơn vị thi công uy tín là có thể yên tâm.

Nhà tôi và nhà hàng xóm sửa gần như cùng thời điểm. Thậm chí, cả hai còn đặt làm tủ ở cùng một đơn vị, chi phí mỗi nhà khoảng 20.000 nhân dân tệ (khoảng gần 70 triệu đồng).

Diện tích căn hộ tương đương nhau.

Tôi từng rất tự tin rằng thành phẩm chắc cũng "một chín một mười".

Cho đến ngày sang nhà hàng xóm chơi sau khi cả hai cùng dọn vào ở, tôi mới nhận ra một sự thật khá đau lòng: cùng số tiền đó, tủ nhà họ tiện hơn hẳn nhà tôi.

Không phải vì họ chi nhiều hơn. Họ chỉ cẩn thận hơn ở những chi tiết mà tôi đã bỏ qua.

1. Không làm tấm che hông tủ: Nhìn rẻ đi vài phần

Khi thi công, tôi gần như phó mặc toàn bộ cho bên thiết kế. Họ bảo làm sao, tôi gật đầu vậy.

Kết quả là phần hông tủ ở nhà tôi bị lộ lớp gỗ thô ra ngoài, nhìn khá "dở dang", đặc biệt ở những vị trí dễ nhìn thấy như tủ bếp và tủ giày.

Trong khi đó, nhà hàng xóm có thêm tấm che hông đồng màu với cánh tủ. Nhìn tổng thể liền mạch hơn hẳn, cảm giác giống các căn hộ mẫu hơn rất nhiều.

Đây là chi tiết nhỏ nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến thẩm mỹ tổng thể của căn nhà. Và trớ trêu là nhiều đơn vị thi công sẽ không chủ động làm nếu gia chủ không yêu cầu rõ từ đầu.

2. Cửa tủ nhấn mở: Đẹp lúc đầu, phiền về sau

Tôi từng mê kiểu tủ không tay nắm vì nhìn tối giản, hiện đại. Bên thi công tư vấn lắp hệ thống nhấn mở.

Lúc đầu đúng là rất "sang". Chỉ cần chạm nhẹ là cửa bật ra. Nhưng sau vài tháng sử dụng, mọi thứ bắt đầu đi theo hướng khó chịu:

- Có cánh nhấn mãi không bật

- Có cánh bật ra nửa chừng

- Một số chỗ phải dùng lực mạnh hơn

Kết quả: đẹp thì có đẹp, nhưng mỗi ngày đều bực nhẹ vài lần.

Nhà hàng xóm chọn giải pháp thực tế hơn.

Họ dùng tay nắm âm hoặc thiết kế cánh tủ kéo dài xuống 1–2cm để tạo điểm cầm. Một số cánh còn được cắt vát góc 45 độ.

Vẫn tối giản, vẫn đẹp nhưng dùng ổn định hơn nhiều. Đúng kiểu: ít drama hơn cuộc đời của chính chủ.

3. Thiết kế bên trong tủ mới là thứ quyết định sự tiện dụng

Đây là sai lầm lớn nhất của tôi. Tôi chỉ chăm chăm nhìn mặt ngoài. Trong khi thứ quyết định việc sống thoải mái hay không lại là cấu trúc bên trong.

Tủ đồ đa năng

Nhà hàng xóm chừa riêng một khoang để cất ghế đẩu gấp. Khi không có khách, mọi thứ được giấu gọn.

Còn nhà tôi? Ghế thừa đang nằm ngoài ban công như một lời nhắc nhở về quyết định thiếu suy nghĩ.

Tủ quần áo

Nhà họ ưu tiên khu treo đồ. Quần áo giặt xong chỉ cần treo thẳng vào tủ. Nhanh, gọn, đỡ mất thời gian gấp.

Nhà tôi lại làm quá nhiều ngăn gấp đồ. Kết quả là mỗi tuần đều mất thêm thời gian gấp quần áo, tìm đồ cũng mệt hơn.

Tủ ban công

Hàng xóm còn tận dụng ban công để làm thêm tủ chứa:

- đồ vệ sinh

- vali

- vật dụng ít dùng

- đồ theo mùa

Nhà tôi không làm.

Kết quả: đồ đạc nằm rải rác khắp nơi. Căn nhà nhanh bừa hơn rất nhiều.

4. Nẹp cạnh tủ: Chi tiết ít ai hỏi nhưng ảnh hưởng tuổi thọ

Lúc làm nội thất, tôi không hề hỏi kỹ về loại nẹp cạnh. Đơn vị thi công mặc định dùng loại phổ thông vì rẻ hơn. Sau hơn một năm, phần cạnh bắt đầu bong nhẹ. Một vài chỗ xuất hiện khe hở nhỏ.

Nhà hàng xóm dùng nẹp PUR – loại có khả năng chịu nhiệt tốt hơn và bền hơn.

Nếu ngân sách dư dả hơn nữa, nhiều người hiện nay còn chọn nẹp laser vì:

- thẩm mỹ hơn

- ít lộ keo

- bền hơn

- dễ vệ sinh hơn

Đây đúng là khoản không nhìn thấy ngay nhưng sẽ thấy rõ sau vài năm sử dụng.

5. Chọn sai bề mặt cánh tủ khiến việc lau dọn trở thành cực hình

Tôi từng chọn loại cánh tủ bề mặt nhám, hiệu ứng giống da vì thấy đẹp. Lúc mới lắp nhìn rất sang. Nhưng sau khi sống thật mới thấy vấn đề:

- bám dấu vân tay

- dễ dính dầu mỡ

- khó lau sạch

- rất dễ để lại vệt nước

Đặc biệt với khu vực bếp, đây thực sự là "ác mộng".

Nhà hàng xóm chọn bề mặt phẳng, dễ lau hơn. Ít dấu bẩn hơn hẳn và vệ sinh nhanh hơn nhiều. Một quyết định nhỏ nhưng giúp giảm kha khá thời gian dọn nhà mỗi tuần.

Bài học đắt giá: Nội thất không chỉ cần đẹp để chụp ảnh

Nhiều người khi làm nhà thường dành rất nhiều thời gian chọn màu sơn, chọn phong cách, chọn decor. Nhưng lại bỏ qua những thứ thực sự ảnh hưởng đến trải nghiệm sống mỗi ngày. Tủ đẹp để đăng ảnh chỉ khiến bạn vui vài hôm.

Tủ tiện dụng mới khiến bạn đỡ mệt suốt nhiều năm.

Và đôi khi, khoảng cách giữa "đáng tiền" và "tiếc tiền" chỉ nằm ở vài chi tiết nhỏ mà thôi.