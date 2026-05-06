"Chính thất" hot nhất châu Á: Nhan sắc vượt Lưu Diệc Phi, style sang chảnh áp đảo mọi khung hình

Mật Ngữ Kỷ đang là một trong những bộ phim nhận được nhiều sự chú ý ở thời điểm hiện tại, không chỉ nhờ nội dung mà còn bởi dàn diễn viên sở hữu visual nổi bật. Trong đó, cái tên gây bàn luận nhiều nhất chính là Chu Châu - người đảm nhận vai nữ chính, đồng thời cũng là “chính thất” trong phim. Không cần quá nhiều chi tiết gây sốc, chỉ riêng thần thái và khí chất của cô trên màn ảnh cũng đủ khiến khán giả khó rời mắt.
Sinh năm 1984 tại Bắc Kinh trong một gia đình danh giá, Chu Châu không chỉ gây ấn tượng bởi nền tảng học vấn và sự nghiệp đa lĩnh vực, mà còn bởi nhan sắc mang đậm nét riêng - sắc sảo, quyến rũ nhưng không kém phần sang trọng. Việc cô 8 năm liên tiếp góp mặt trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn là minh chứng rõ ràng cho sức hút bền bỉ này, một thành tích mà không phải mỹ nhân đình đám nào của Cbiz cũng đạt được.
Không dừng lại ở màn ảnh, sức ảnh hưởng của Chu Châu còn lan sang cả lĩnh vực thời trang, được phái nữ cực kỳ yêu thích. Phong cách đời thường của cô không quá cầu kỳ nhưng luôn toát lên vẻ tinh tế, sang chảnh và có gu rất riêng. Chính vì vậy, mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên đều dễ dàng trở thành tâm điểm và tạo cảm hứng mặc đẹp cho nhiều người. Cùng nhìn lại những outfit đang được chia sẻ rầm rộ của người đẹp 8x này, các nàng chắc chắn học lỏm được vô vàn ý tưởng mặc đẹp!
Công thức sơ mi kẻ kết hợp quần jeans trắng là kiểu phối yêu thích của Chu Châu. Đây là combo rất dễ ứng dụng trong đời thường, hay thậm chí cả trong môi trường công sở. Để tổng thể không bị quá cứng nhắc, chị em có thể học Chu Châu chọn các dáng áo điệu có điểm nhấn, hoặc phối phụ kiện thú vị để nâng tầm outfit.
Sang outfit thứ tiếp theo, nữ diễn viên 8x mix áo len dệt thô màu kem cùng chân váy xẻ tà kẻ caro xám, tay cầm túi suede be và đeo thêm găng tay da nâu chocolate. Nhìn thoáng qua thì đơn giản, nhưng chính item găng tay da giúp set đồ này "lên level". Đây là kiểu phụ kiện mà nhiều chị em hay ngại dùng vì sợ trông già, nhưng thực ra nếu phần còn lại của outfit đủ nhẹ nhàng thì nó lại trở thành điểm nhấn cực kỳ sang. Cứ thử một lần xem - biết đâu đây lại là món "vũ khí bí mật" mà tủ đồ chị em đang thiếu!
Nhìn chung, style đời thường của Chu Châu trung tính, tinh giản, không phô trương nhưng lại là thứ khiến người ta nhìn mãi không chán. Nếu chị em muốn theo đuổi gu thanh lịch, sang trọng và đầy khí chất thì tủ đồ của người đẹp 8x chính là "sách mẫu" đáng tham khảo đó!