"Chính thất" hot nhất châu Á: Nhan sắc vượt Lưu Diệc Phi, style sang chảnh áp đảo mọi khung hình

Mật Ngữ Kỷ đang là một trong những bộ phim nhận được nhiều sự chú ý ở thời điểm hiện tại, không chỉ nhờ nội dung mà còn bởi dàn diễn viên sở hữu visual nổi bật. Trong đó, cái tên gây bàn luận nhiều nhất chính là Chu Châu - người đảm nhận vai nữ chính, đồng thời cũng là “chính thất” trong phim. Không cần quá nhiều chi tiết gây sốc, chỉ riêng thần thái và khí chất của cô trên màn ảnh cũng đủ khiến khán giả khó rời mắt.

Sinh năm 1984 tại Bắc Kinh trong một gia đình danh giá, Chu Châu không chỉ gây ấn tượng bởi nền tảng học vấn và sự nghiệp đa lĩnh vực, mà còn bởi nhan sắc mang đậm nét riêng - sắc sảo, quyến rũ nhưng không kém phần sang trọng. Việc cô 8 năm liên tiếp góp mặt trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn là minh chứng rõ ràng cho sức hút bền bỉ này, một thành tích mà không phải mỹ nhân đình đám nào của Cbiz cũng đạt được.

Bức ảnh đang viral khắp cõi mạng châu Á gồm hai nhân vật: phía trên là Hứa Mật Ngữ - chính thất do Chu Châu thủ vai, phía dưới là Lộ Trinh Trinh - nhân vật "tiểu tam" do Lý Mộng đóng.

Không dừng lại ở màn ảnh, sức ảnh hưởng của Chu Châu còn lan sang cả lĩnh vực thời trang, được phái nữ cực kỳ yêu thích. Phong cách đời thường của cô không quá cầu kỳ nhưng luôn toát lên vẻ tinh tế, sang chảnh và có gu rất riêng. Chính vì vậy, mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên đều dễ dàng trở thành tâm điểm và tạo cảm hứng mặc đẹp cho nhiều người. Cùng nhìn lại những outfit đang được chia sẻ rầm rộ của người đẹp 8x này, các nàng chắc chắn học lỏm được vô vàn ý tưởng mặc đẹp!

Ở outfit đầu tiên, Chu Châu chọn đầm sơ mi trắng linen, thắt thêm dây lưng da nâu khóa vàng ngang eo, đeo túi da caramel và kính mắt mèo đen to bản. Váy sơ mi trắng là món đồ gần như tủ đồ chị em nào cũng có, nhưng để item này trông thật sự được nâng tầm thì cần đúng một chiếc thắt lưng. Dây lưng nâu khóa vàng vừa tạo eo, vừa tạo màu, vừa kéo cả bộ ra khỏi vùng "quá trắng quá nhạt". Nữ diễn viên không quên kết hợp thêm phụ kiện túi caramel đồng tông với dây lưng để giúp outfit thêm phần liền mạch.

Sang outfit thứ 2, mỹ nhân Cbiz diện set cardigan và chân váy midi cashmere màu hồng phấn matching từ đầu đến chân, kèm vòng cổ ngọc trai nhiều tầng và bông tai ngọc nhỏ. Mặc theo set đồng màu là kiểu mặc dễ bị "dìm" nếu bạn không biết cách tạo điểm nhấn cho tổng thể. Chu Châu đã khéo léo tránh lỗi này bằng chuỗi vòng cổ ngọc trai - chỉ một món thôi nhưng đủ để kéo ánh nhìn lên khuôn mặt và làm cả set trông có điểm rơi. Nếu chị em đang có một set matching tone-sur-tone trong tủ mà chưa biết mặc sao cho đẹp, hãy thử ngay mẹo nhỏ này nhé!

Công thức sơ mi kẻ kết hợp quần jeans trắng là kiểu phối yêu thích của Chu Châu. Đây là combo rất dễ ứng dụng trong đời thường, hay thậm chí cả trong môi trường công sở. Để tổng thể không bị quá cứng nhắc, chị em có thể học Chu Châu chọn các dáng áo điệu có điểm nhấn, hoặc phối phụ kiện thú vị để nâng tầm outfit.

Sang outfit thứ tiếp theo, nữ diễn viên 8x mix áo len dệt thô màu kem cùng chân váy xẻ tà kẻ caro xám, tay cầm túi suede be và đeo thêm găng tay da nâu chocolate. Nhìn thoáng qua thì đơn giản, nhưng chính item găng tay da giúp set đồ này "lên level". Đây là kiểu phụ kiện mà nhiều chị em hay ngại dùng vì sợ trông già, nhưng thực ra nếu phần còn lại của outfit đủ nhẹ nhàng thì nó lại trở thành điểm nhấn cực kỳ sang. Cứ thử một lần xem - biết đâu đây lại là món "vũ khí bí mật" mà tủ đồ chị em đang thiếu!

Ở outfit cuối cùng, Chu Châu diện sơ mi trắng, layering thêm gile nâu bên ngoài, mix cùng quần ống rộng nâu đất. Điểm làm nên sự khác biệt của tổng thể set đồ chính là chiếc khăn lụa jacquard nâu vàng in họa tiết hoa ẩn đầy sang trọng. Combo đơn giản, dễ phối này mặc đi làm được, đi cafe được, thậm chí đi họp cũng ổn - đúng kiểu set đa-zi-năng mà chị em văn phòng nào cũng cần có trong tủ.

Nhìn chung, style đời thường của Chu Châu trung tính, tinh giản, không phô trương nhưng lại là thứ khiến người ta nhìn mãi không chán. Nếu chị em muốn theo đuổi gu thanh lịch, sang trọng và đầy khí chất thì tủ đồ của người đẹp 8x chính là "sách mẫu" đáng tham khảo đó!