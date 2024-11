Ji Chang Wook hiện là một trong những tài tử hot nhất làng giải trí Hàn Quốc. Không chỉ gây ấn tượng với sắc vóc cực phẩm như tượng tạc mà anh chàng còn khiến dân tình phải trầm trồ trước kho tàng phim ảnh "không phải dạng vừa đâu." 2024 đánh dấu một năm làm việc vô cùng năng suất của nam diễn viên khi anh sở hữu tới 4 dự án nghệ thuật, từ điện ảnh tới truyền hình.

Ji Chang Wook là nam diễn viên top đầu của màn ảnh xứ Hàn

"Phát súng" đầu mở màn chính là Chào Mừng Tới Samdalri, bộ phim healing gây sốt với những thước phim thơ mộng đẹp như tranh vẽ. Lấy bối cảnh ở vùng ven biển đảo Jeju, tác phẩm đài JTBC xoay quanh cuộc hành trình chữa lành những nỗi đau quá khứ và tìm lại chính mình của nhiếp ảnh gia Cho Sam Dal (Shin Hye Sun). Tại đây, cô đã có dịp gặp gỡ và làm quen Cho Young Pil (Ji Chang Wook), được đưa đẩy tới bên nhau bởi duyên phận. Nhờ phản ứng hóa học giữa cặp đôi chính, bộ phim thành công níu chân khán giả tới những phút giây cuối dù không có bất kỳ drama hay plot twist nào. Sức hút của bộ phim nằm ở loạt khoảnh khắc tương tác ăn ý giữa dàn cast giữa một không gian thiên nhiên vừa hoang sơ, vừa thi vị tựa cuốn tiểu thuyết ngôn tình.

Ji Chang Wook vào vai "trai quê" trong Chào Mừng Tới Samdalri

Đá sang lĩnh vực điện ảnh, Ji Chang Wook góp mặt trong dự án Revolver (Đả Nữ Báo Thù). Quy tụ dàn cast thực lực như Jeon Do Yeon, Lim Ji Yeon, Kim Jun Han… bộ phim đã nhận về sự quan tâm đông đảo từ khán giả trước khi công chiếu. Tuy nhiên, bộ phim đã nhanh chóng gây thất vọng toàn tập do kịch bản còn nhiều lỗ hổng, cuộc rượt đuổi giữa các nhân vật vẫn chưa đủ kịch tính. Dù được khen ngợi diễn xuất "thần sầu" nhưng cả Ji Chang Wook lẫn "ảnh hậu" Jeon Do Yeon cũng không thể gánh được bộ phim, trở thành bom xịt phòng vé 2024.

Nét diễn điên loạn của anh chàng trong vai phản diện Revolver khiến khán giả thích thú

Tiếp nối chuỗi hoạt động giải trí của Ji Chang Wook trong năm nay chính là bộ phim truyền hình Queen Woo (Nữ Hoàng Woo). Dù sở hữu dàn trai xinh gái đẹp, cũng như nhận về nhiều lời khen ngợi về nội dung lẫn hình ảnh, Queen Woo vẫn bị lên án gay gắt vì lồng ghép quá nhiều cảnh nóng. Tuy để phát triển mối quan hệ giữa các nhân vật nhưng phân đoạn 18+ phản cảm, thừa thãi đã làm lu mờ đi giá trị cốt lõi của một tác phẩm cổ trang xuất sắc. Tuy vậy Queen Woo vẫn trở thành một hiện tượng truyền hình của năm nay khi thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả.

Vai diễn trong Queen Woo của Ji Chang Wook rồi xuất hiện không nhiều vẫn khiến khán giả ấn tượng.

Tới đây ngày 6/11, Gangnam B-Side (Bên Lề Gangnam) sẽ chính thức ra mắt khán giả trên nền tảng phát trực tuyến Disney+, với sự góp mặt của Ji Chang Wook. Đảm nhiệm vai Yoon Gil Ho, một tay môi giới bí ẩn đã gây dựng được vị thế của mình tại khu Gangnam, nam tài tử sinh năm 1987 gây sốt với tạo hình "giang hồ chợ búa", dáng vẻ ngông cuồng và bất cần, đối lập hoàn toàn so với hình ảnh nam thần lịch lãm "đẹp hơn hoa" của anh. Từng là gương mặt quen thuộc trong các tác phẩm hành động đình đám như Tội Ác Kinh Hoàng, Mật Danh K2, Cứu Thế… Gangnam B-Side được kỳ vọng sẽ giúp Ji Chang Wook thăng hoa hơn nữa trong sự nghiệp.

Gangnam B-Side là một trong những dự án phim được mong chờ nhất dịp cuối năm

Chập chữ vào nghề từ năm 2006, con đường đóng phim của Ji Chang Wook chỉ thực sự khởi sắc khi đóng vai chính bộ phim Smile Again, từng xuất sắc đứng đầu BXH trong 15 tuần, mang về cho nam mỹ nam giải thưởng Nam diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất của đài KBS. Bước ngoặt sự nghiệp của anh chàng là khi anh tham gia siêu phẩm Hoàng Hậu Ki, đóng cặp cùng "đả nữ" Ha Ji Won. Không những gây sốt khắp châu Á với mức rating trung bình 30%, vai diễn hoàng đế Toghon Temur đã đem về cho Ji Chang Wook giải thưởng Nam diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất của đài MBC năm 2013.

Ở tuổi 37, Ji Chang Wook vẫn khiến hội chị em xao xuyến trước nhan sắc không tuổi của mình. Ở anh, người hâm mộ ấn tượng trước khuôn mặt vừa nam tính, vừa nhẹ nhàng cùng những đường nét vô cùng hài hoà, tinh tế. Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m82, nam thần 8x nổi bật giữa một rừng mỹ nam Kbiz với lợi thế hình thể săn chắc, chuẩn chỉnh 10 điểm.