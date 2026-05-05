Cục Cảnh sát giao thông phát thông báo tới người dân

Tình trạng vi phạm giao thông được ghi nhận qua hệ thống giám sát tự động, thường gọi là “phạt nguội”, đang ngày càng phổ biến tại nhiều địa phương. Cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, các cơ quan chức năng cũng liên tục cập nhật, hoàn thiện quy trình thông báo và xử lý vi phạm nhằm đảm bảo minh bạch, chính xác và thuận tiện cho người dân.

Mới đây, Cục Cảnh sát giao thông vừa phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng lừa đảo lợi dụng hình thức “phạt nguội” để chiếm đoạt tài sản, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây nhầm lẫn cho nhiều người dân.

Theo ghi nhận, thời gian gần đây, nhiều người bất ngờ nhận được tin nhắn từ các số điện thoại lạ, thông báo phương tiện của họ vi phạm giao thông. Nội dung tin nhắn thường kèm theo đường link dẫn đến các website giả mạo, điển hình như “dichvucong-vn.com”. Những trang này được thiết kế với giao diện gần giống Cổng Dịch vụ công Quốc gia, nhằm tạo sự tin tưởng.

Nhiều người bất ngờ nhận được tin nhắn từ các số điện thoại lạ, thông báo phương tiện của họ vi phạm giao thông. (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông)

Khi truy cập, người dùng sẽ thấy thông tin vi phạm được hiển thị chi tiết, kèm theo yêu cầu nộp phạt ngay để tránh phát sinh thêm chi phí. Tuy nhiên, đây là bước dẫn dụ. Hệ thống giả mạo tiếp tục yêu cầu người dùng nhập đầy đủ thông tin thẻ ngân hàng như số thẻ, tên chủ thẻ, ngày hết hạn, mã CVV hoặc mã OTP. Ngay sau khi các dữ liệu này bị lộ, tài khoản có thể bị chiếm đoạt trong thời gian rất ngắn.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông khẳng định, hiện nay cơ quan chức năng không gửi thông báo vi phạm giao thông qua tin nhắn hoặc cuộc gọi. Quy trình xử lý vi phạm được thực hiện thông qua văn bản gửi đến địa chỉ đăng ký của chủ phương tiện hoặc thông qua cơ quan công an địa phương.

Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không truy cập vào các đường link không rõ nguồn gốc, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hay mật khẩu dưới bất kỳ hình thức nào. Các tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn cần được xóa bỏ ngay để tránh rủi ro.

Để tra cứu thông tin vi phạm giao thông, người dân nên sử dụng các kênh chính thức như website của Cục Cảnh sát giao thông, VNeTraffic hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia, nhằm đảm bảo tính chính xác và an toàn thông tin.

Theo Cục Cảnh sát giao thông