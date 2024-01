CSGT xử phạt xe buýt lấn làn vượt ẩu còn chặn đường, quyết thi gan với xe đi đúng

Tài xế xe buýt lấn làn vượt ẩu còn chặn đường, quyết thi gan với xe đi đúng (Ảnh: cắt từ clip)

Những ngày qua, cộng đồng mạng bức xúc về đoạn video ghi lại sự việc một chiếc xe buýt bật đèn xi-nhan bên phải và đã chạy lấn sang hẳn làn đường ngược chiều để vượt, dẫn tới tình huống chặn đầu xe đi đúng làn.

Đáng nói, tài xế xe buýt không hề có ý định di chuyển xe về đúng làn, hoặc ít nhất là trực tiếp xin tài xế ô tô đi đúng làn thông cảm và nhường đường. Thay vào đó, tài xế xe buýt đã quyết "thi gan".

Theo camera hành trình ghi lại, sự việc diễn ra vào chiều 23/1 trên đường Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Quá bức xúc, ngày 24/1, tài xế ô tô có gắn cam hành trình đã đăng tải video lên mạng xã hội.

Ngày 26/1, Đại diện Phòng CSGT - Công an TP.Hà Nội thông tin, sau khi nhận phản ánh, lực lượng CSGT đã khẩn trương tìm hiểu vụ việc, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, xác định được lái xe tên T.Đ.T (sinh năm 1985, HKTT: huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội) điều khiển xe ô tô BUS BKS: 29B - 191.85 chạy tuyến số 29 thuộc Công ty vận tải Hà Nội.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, lái xe T.Đ.T vi phạm lỗi điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 123). Với lỗi trên, tài xế xe buýt bị xử phạt 5.000.000 đồng, tước quyền sử dụng GPLX 02 tháng.



Phòng CSGT Hà Nội cho biết thêm, để nâng cao hiệu quả của công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố đề nghị nhân dân Thủ đô tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm có thể ghi nhận bằng hình ảnh, clip, phản ánh trực tiếp qua số điện thoại 024.3942.4451 hoặc tài khoản Zalo "Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội". Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp nhận, kịp thời xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.