CSGT xác minh thông tin vụ xe ba bánh đi trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long

Thông tin từ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 2) cho biết, đơn vị đã xác minh làm rõ lái xe ba bánh đi trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long.

CSGT làm việc với thanh niên đi xe ba bánh vào cao tốc Hải Phòng - Hạ Long.

Theo đội 2, sau khi nhận được thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân thông qua mạng xã hội Facebook, có một phương tiện xe ba bánh di chuyển trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long gây nguy hiểm cho phương tiện và người tham gia giao thông khác, Đội 2 đã tiến hành xác minh làm rõ người điều khiển xe ba bánh là V. H. A. (SN 2004, trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh).



Tại cơ quan Công an, V. H. A. khai nhận ngày 24/2, do bản thân không biết đường nên A. đã di chuyển vào đường cao tốc Hải Phòng - Hạ Long từ Km15 đến Km25 (nút giao Quảng Yên đến nút giao Minh Khai). Đội 2 cũng thông tin, bản thân anh V. H. A. là người bị teo cả hai chân bẩm sinh, đang hành nghề sử dụng xe máy, chiếc xe anh sử dụng cũng do bản thân tự lắp ráp để tiện cho việc đi lại cho bản thân.

Anh V.H.A tại cơ quan công an.

Ngay sau khi làm việc với cơ quan Công an, anh V. H. A. đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình là rất nguy hiểm và đã cam kết sau này sẽ tìm hiểu và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.



Hiện Đội 2 đã tiến hành bàn giao vụ việc, phương tiện cho Công an thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh để tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.