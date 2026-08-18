CSGT thông báo tới tất cả các chủ phương tiện: Kiểm tra kỹ giấy tờ này để tránh bị phạt tiền

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm tra thời hạn của các loại giấy tờ trước khi tham gia giao thông để tránh những vi phạm không đáng có.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 2 trường hợp sử dụng giấy tờ không còn giá trị khi điều khiển phương tiện.

Cụ thể, sáng 9/8/2026, thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tăng cường kiểm tra các phương tiện lưu thông trên tuyến. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 trường hợp vi phạm.

Trường hợp thứ nhất là ông N., trú tại Phước Mỹ, tỉnh Gia Lai, điều khiển ô tô con biển số 77A-30x.xx. Người này sử dụng biên bản vi phạm hành chính đã hết thời gian hẹn giải quyết để thay thế giấy tờ đang bị tạm giữ theo quy định.

Trường hợp thứ hai là ông H.T.H, trú tại xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk, điều khiển ô tô biển số 78A-178.xx. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện đã hết hiệu lực dưới 1 tháng.

Các trường hợp trên đã được lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, lập hồ sơ và xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chủ động kiểm tra thời hạn hiệu lực của các loại giấy tờ trước khi tham gia giao thông, đặc biệt là Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Đối với trường hợp bị tạm giữ giấy tờ, người vi phạm cần chấp hành đúng thời gian hẹn giải quyết vụ việc; không sử dụng biên bản vi phạm hành chính đã hết thời gian hẹn hoặc các giấy tờ đã hết giá trị để thay thế giấy tờ bị tạm giữ.

Việc chủ động kiểm tra và bảo đảm đầy đủ giấy tờ còn giá trị không chỉ giúp người điều khiển phương tiện tránh những vi phạm đáng tiếc mà còn góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên mỗi tuyến đường.

Những loại giấy tờ phải có khi tham gia giao thông

Theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 thì khi tham gia giao thông đường bộ, người lái xe phải mang theo các giấy tờ sau đây:

Điều 56. Điều kiện của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ

1. Người lái xe tham gia giao thông đường bộ phải đủ tuổi, sức khỏe theo quy định của pháp luật; có giấy phép lái xe đang còn điểm, còn hiệu lực phù hợp với loại xe đang điều khiển do cơ quan có thẩm quyền cấp, trừ người lái xe gắn máy quy định tại khoản 4 Điều này. Khi tham gia giao thông đường bộ, người lái xe phải mang theo các giấy tờ sau đây:

a) Chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao Chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc giấy tờ xác nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn hiệu lực trong trường hợp xe đang được thế chấp tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

b) Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển;

c) Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định của pháp luật;

d) Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Các bước cập nhật thông tin GPLX mới lên VneID

Yêu cầu: tài khoản VneID của cá nhân đã xác thực ở mức độ 2.

Bước 1: Nhận được tin nhắn từ app VneID về giấy phép lái xe thì tiến hành mở ứng dụng (đối với trường hợp chưa nhận được tin nhắn thì vẫn mở app VneID, vì có thể cá nhân cài đặt từ chối thông báo tin nhắn);

Bước 2: Vào mục Thông báo của cơ quan Nhà nước để đọc tin nhắn, nếu tin nhắn liên quan đến GPLX thì xác nhận lại thông tin trong tin (số GPLX, hạng GPLX) và làm theo hướng dẫn của tin; chú ý về số GPLX của cá nhân sẽ do Trung tâm sát hạch cung cấp sau khi thi đỗ hoặc có thể truy cập Trang thông tin điện tử về giấy phép lái xe chính thức để tra cứu, nắm bắt.

Bước 3: Truy cập Ví giấy tờ và chọn Tích hợp giấy tờ;

Bước 4: Tại mục Tích hợp thông tin chọn tạo mới yêu cầu; chọn loại thông tin và chọn GPLX; nhập các thông tin cá nhân (số GPLX và hạng) tại các trường thông tin trong mục sau đó gửi yêu cầu;

Bước 5: Ứng dụng sẽ báo gửi yêu cầu thành công và có thông tin cụ thể về đã tiếp nhận GPLX (hạng, số GPLX, ngày tạo yêu cầu).

(Tổng hợp)