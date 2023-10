Crocs chiêu đãi fan tới bến với loạt sự kiện đặc sắc tháng 10 này

Crocs chính thức bước vào tháng Croctober với chuỗi sự kiện hấp dẫn kéo dài một tháng dành riêng cho Hội yêu Crocs toàn cầu. Trong tháng sự kiện, Crocs tái khẳng định khả năng sáng tạo và tính cá nhân hóa của mình, đồng thời tri ân Crocs fans thông qua loạt sự kiện dành riêng cho người hâm mộ trên tinh thần Come As You Are đúng nghĩa.



Chiêu đãi Crocs fans tại sự kiện Gifting Suite

Mở màn cho chuỗi hoạt động tại thị trường Việt Nam, Crocs tổ chức bữa tiệc ấm cúng "chiêu đãi" người hâm mộ tại AEON Mall Long Biên ngày 07/10 vừa qua mang tên Gifting Suite.

Crocs Influencers Thủ Đô rộn ràng tham gia sự kiện Gifting Suite

Khách mời của sự kiện là các Fashionista, Influencers và các đơn vị truyền thông trong lĩnh vực thời trang. Đến với sự kiện, các khách mời - cũng chính là những Crocs fans đích thực, đã có cơ hội gặp gỡ giao lưu, chia sẻ tình yêu với Crocs và có thể tận mắt trải nghiệm những bộ sưu tập thời thượng nhất của thương hiệu. Người tham gia cũng đã có cơ hội thử thách với các trò chơi thú vị và nhận về những phần quà hấp dẫn.

Mỗi khách mời đến trải nghiệm Gifting Suite chỉ cần mang một tâm thế thật hào hứng và một chiếc "túi ba gang" để nhận những món quà vô cùng đáng yêu từ Crocs.

Mỗi Crocs fan chính là ngôi sao tỏa sáng

Hoạt động kỷ niệm fandom và sự sáng tạo của Croctober không dừng lại ở đó! Crocs luôn không ngừng thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Trong suốt nhiều năm, Crocs tập hợp những tác phẩm từ người hâm mộ của mình thành một bộ sưu tập của những Crocs Stars™. Những Crocs Stars™ này tạo ra mọi thứ với nguồn cảm hứng mãnh liệt với hình ảnh đôi Crocs, từ bánh ngọt cho đến trang phục Crocs có kích thước thật, đến món sushi quen thuộc, hay thậm chí là một bộ móng độc đáo.

Những tác phẩm có 1-0-2 của Crocs Stars™

Bộ sưu tập đặc biệt này sẽ được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội của Crocs trên toàn thế giới.

Hòa chung niềm hân hoan với Hội yêu Crocs toàn cầu, các tín đồ thời trang Việt Nam cũng đã "lên đồ" cực cháy để chào mừng tháng Croctober. Những gương mặt quen thuộc gửi lời chúc đến Crocs phải kể đến như diễn viên Thùy Anh, gia đình Trang Lou & Tùng Sơn, Creator Lin Tiu, hotgirl SunHT,…

Diễn viên Thùy Anh, Creator Khavee, Creator Lin Tiu, Creator Triết Giang , Diễn viên Huy Ka, Creator Hồng Ngọc tạo dáng với Crocs

Ưu đãi liên hoàn, hân hoan trọn tháng

Crocs đã tổ chức vô cùng nhiều hoạt động thú vị trên cả các kênh trực tuyến lẫn hệ thống cửa hàng trên toàn quốc để "hiện thực hóa" ước mơ của người hâm mộ.

Heidi Cooley, Giám đốc Marketing của Crocs hân hoan chia sẻ về Croctober: "Đây chính là điều tuyệt vời nhất trong năm – Croctober – thời điểm để tôn vinh những tín đồ thời trang "Crocs fans" giàu trí tưởng tượng nhất thế giới và tháng 10 năm nay cũng không ngoại lệ". "Crocs day do Hội yêu Crocs khai sinh nên, và chúng tôi, những người đại diện thương hiệu không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn để ăn mừng ngoài việc biến ý tưởng của họ thành hiện thực không chỉ trong một ngày mà trọn cả tháng dài. Tại Crocs, chúng tôi vô cùng cảm kích những người hâm mộ của mình!

Chuỗi sự kiện ăn mừng và loạt ưu đãi hoành tráng vẫn đang diễn ra trên toàn hệ thống của Crocs, đến ngay các cửa hàng Crocs trên toàn quốc hoặc mua sắm tại các kênh trực tuyến nhé!

Gia đình Trang Lou và Tùng Sơn đang trải nghiệm BST mới của Crocs

Để tìm hiểu thêm các hoạt động của Croctober, người hâm mộ có thể theo dõi và sử dụng hashtag #Croctober23 hoặc truy cập:

Về thương hiệu Crocs

Crocs là công ty hàng đầu thế giới về giày dép cải tiến dành cho mọi lứa tuổi. Thiết kế độc đáo và bảng màu tươi sáng đa dạng mang đến cảm giác êm ái cùng phong cách thời thượng cho người diện Crocs. Thông qua tinh thần thương hiệu, Crocs khẳng định sự tôn vinh đối với những bản sắc khác biệt và ủng hộ sự phóng khoáng, tự do.

Tại Việt Nam, Crocs được phân phối chính thức và độc quyền bởi Công Ty TNHH MTV Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF), thuộc tập đoàn Central Retail Việt Nam.