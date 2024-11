Crescent Mall sale khủng đến nửa đêm, giảm 80% hàng loạt các cửa hàng dịp cuối năm

Dịp cuối năm này, hơn 100 thương hiệu đình đám đa dạng các ngành hàng từ tiêu dùng, thời trang, đồ gia dụng, làm đẹp, thiết bị điện tử, ăn uống tại Crescent Mall đồng loạt tung deal khủng giảm sốc đến 80%, mang đến khách hàng cơ hội săn sale với giá hời cực đã. Chưa dừng lại ở đó, Crescent Mall sẽ mở cửa đón khách từ 10 giờ sáng đến 12 giờ đêm trong 2 ngày (29/11, 30/11), 10h sáng đến 10h tối ngày 01/12 để bạn mua sắm hàng hiệu thả ga và tận hưởng chuỗi hoạt động vui chơi, giải trí bùng nổ. Đây được xem là lễ hội mua sắm đáng mong chờ nhất năm với chương trình sale đến tận nửa đêm diễn ra duy nhất tại Crescent Mall.

Đối với những tín đồ thời trang, đây là dịp hiếm có để săn hàng hiệu cao cấp với mức giá giảm sốc đến 80%. Cơ hội khoác lên mình những bộ cánh thời thượng trong những buổi tiệc tùng, gặp gỡ cuối năm từ Armani Exchange, Banana Republic, Fred Perry, Benjamin Barker, Lacoste, Mango hay phong cách trẻ trung, năng động với adidas, MLB, Vans, Converse, Nike. Mang kiểu dáng đơn giản, thường ngày, GAP, Tommy Hilfiger, OVS, Old Navy là những items "must-have" mà bạn nên sắm ngay trong dịp này.

Chưa hết, loạt thương hiệu phụ kiện cao cấp như Pandora, ALDO, LYN, Titan, Daniel Wellington, Parfois, Style by PNJ cũng "mạnh tay" giảm nửa giá "chiều lòng" giới mộ điệu. Các thương hiệu mỹ phẩm đình đám như Sulwhasoo, Shiseido, Kiehl's, Matsukiyo và loạt thương hiệu nước hoa nổi tiếng như Narciso Rodriguez, Giorgio Armani, YSL đồng loạt tung ưu đãi "sốc" cùng nhiều quà tặng cực hấp dẫn. Đây chính là cơ hội vàng để thỏa đam mê mua sắm, sở hữu những món đồ cao cấp với mức giá giảm chạm đáy chưa từng có.

Cuối năm cũng là thời điểm lý tưởng để F5 không gian sống, mua sắm các vật dụng cần thiết đón Tết an lành. Hội yêu bếp, nghiện nhà không thể bỏ qua loạt ưu đãi cực xịn đến từ những thương hiệu quốc dân như Dyson, Dunlopillo, Muji, TYPO, Jang In, My Home, NIN House, Noritake, Tefal. Vô vàn các món đồ nội thất, thiết bị gia dụng thông minh giảm sốc giúp bạn nâng cấp không gian thêm tiện nghi mà vẫn tiết kiệm tối đa chi phí.

Để nạp đầy năng lượng sau hành trình mua sắm thả ga, giải trí bất tận, các nhà hàng, quán café như The Pizza Company, Don Chicken, 48 Bistro, BreadTalk, Kohaku Udon… và nhiều cửa hàng khác cũng đồng loạt mở cửa đến 12 giờ đêm kèm theo nhiều ưu đãi bất ngờ.

Hơn hết, đừng bỏ lỡ cơ hội trúng thưởng 100% dành cho các tín đồ mua sắm tại Crescent Mall. Tham gia chương trình "Hái sao lung linh - Rinh quà may mắn" diễn ra vào các khung giờ 13h00, 19h00, 21h00 và 23h00 trong 2 ngày 29/11 và 30/11/2024 với hơn 200 phần quà hấp dẫn. Chỉ với hóa đơn mua sắm trong ngày từ 1,500,000 VND, khách hàng thành viên C Rewards sẽ có cơ hội "hái" những quả bóng màu sắc chứa đựng các phần quà từ các thương hiệu hàng đầu như voucher mua sắm từ Dyson, máy lọc không khí Airify Pro, sản phẩm thể thao từ Supersports, nước hoa từ escentials,... tạo nên bầu không khí phấn khích, náo nhiệt.

Bên cạnh đó, từ 29/11- 31/12/2024, Crescent Mall còn dành tặng khách hàng những món quà giá trị, mang niềm vui trọn vẹn mùa lễ hội Giáng sinh. Cụ thể, với mỗi hóa đơn tích lũy trong ngày từ 1.500.000 VND, khách hàng sẽ có cơ hội nhận được một kẹp tiền sang trọng mang thương hiệu Crescent Mall. Với hóa đơn tích lũy trong ngày từ 8.000.000 VND, khách hàng sẽ nhận được 1 máy xay cầm tay tiện lợi. Mỗi khách hàng có thể nhận quà mỗi ngày khi đáp ứng đủ điều kiện mua sắm trên, ngay tại quầy thông tin ở tầng trệt Crescent Mall.

Đại tiệc siêu sale bùng nổ lớn nhất năm tại Crescent Mall hứa hẹn sẽ mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm ngập tràn niềm vui trong không gian được trang trí rực rỡ và hoành tráng. Săn ưu đãi, rút thăm trúng thưởng, nhận quà tặng Giáng sinh - tất cả đang chờ đón bạn tại Crescent Mall. Hãy đến và biến mùa lễ hội của bạn trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết!

Truy cập link để cập nhật danh sách thương hiệu sale đình đám ngay tại đây: https://www.crescentmall.com.vn/en/event/sale-event