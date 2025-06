C.P. Việt Nam đề nghị xử lý hành vi “đăng bài tố công ty bán heo bệnh”: Câu trả lời của Cơ quan chức năng Sóc Trăng

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam đã có công văn gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Sóc Trăng, đề nghị cơ quan này xử lý tài khoản Facebook mang tên “Jonny Lieu” (chủ tài khoản là ông Liễu Quý Ngân), vì cho rằng người này đã “đăng tải thông tin sai sự thật, bôi nhọ, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự, nhân phẩm của doanh nghiệp và nhân viên công ty”. Văn bản do một Phó Tổng Giám đốc cấp cao của Công ty C.P. ký gửi ngày 28/5.

Ông Ngân từng làm việc tại một cửa hàng trong chuỗi CP Fresh Shop của công ty, đặt tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Trong thời gian gần đây, ông Ngân liên tục đăng tải nhiều nội dung trên mạng xã hội tố cáo công ty bán sản phẩm là thịt heo và thịt gà có dấu hiệu bệnh lý, bốc mùi hôi thối và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công ty C.P. cho rằng những phát ngôn này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín doanh nghiệp mà còn gây hoang mang trong dư luận. Do đó, công ty C.P. Việt Nam kiến nghị Sở VH-TT&DL tỉnh Sóc Trăng xem xét, xác minh, xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với cá nhân đã đăng tải nội dung sai lệch, bôi nhọ đã nêu; yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm và có hình thức công khai cải chính thông tin.

Các bài đăng tố cty C.P. Việt Nam bán thịt heo bẩn gây xôn xao dư luận. (Ảnh chụp màn hình)

Trao đổi với báo chí ngày 4/6, ông Phạm Văn Đâu – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Sóc Trăng – xác nhận đã tiếp nhận văn bản từ C.P. Tuy nhiên, ông Đâu cho biết, trước đó ông Ngân đã có đơn gửi đến Công an tỉnh Sóc Trăng tố cáo vụ việc, do đó, sự việc đang trong quá trình điều tra của cơ quan công an.

“Chúng tôi đang chờ kết luận điều tra từ công an tỉnh. Khi có kết quả cụ thể, Sở mới có căn cứ để xem xét và thực hiện các bước tiếp theo theo đúng chức năng quản lý”, ông Đâu nói.

Truy tìm cán bộ thú y đóng dấu kiểm dịch hình chữ nhật

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đã giao Cục Chăn nuôi và Thú y chủ trì, phối hợp cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng và cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xác minh và làm rõ việc cán bộ thú y đóng dấu kiểm dịch sai quy định lên thịt heo bệnh đang ồn ào dư luận. Ông Tiến yêu cầu làm rõ cán bộ đó thuộc đơn vị nào để xử lý trách nhiệm theo quy định. Cục Chăn nuôi và Thú y phải báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường bằng văn bản trước ngày 5/6.

Trong khi đó, cùng ngày 4/6, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến ký văn bản gửi Bộ Công an đề nghị điều tra và xử lý thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội tố cáo Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam (Công ty C.P. Việt Nam) bán thịt lợn bệnh.

Qua kiểm tra bước đầu, đoàn kiểm tra phát hiện cửa hàng có một số sai phạm về mặt hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hạn từ tháng 4/2024 nhưng vẫn được sử dụng; chưa có giấy đăng ký kinh doanh tại địa chỉ đang hoạt động; nhân viên chưa có chứng chỉ tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm do đoàn lấy tại hiện trường cho thấy các mẫu thịt chưa phát hiện có vi khuẩn gây bệnh hoặc dấu hiệu dịch tễ đáng lo ngại.

Dù vậy, theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, với mức độ nghiêm trọng của thông tin, cùng với phản ánh cụ thể từ người từng là nhân viên của hệ thống CP Fresh Shop, vụ việc cần được điều tra một cách toàn diện và có thể xử lý hình sự nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật.

“Chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc, bao gồm biên bản kiểm tra, mẫu xét nghiệm, và các thông tin thu thập được từ người tố cáo, đến Bộ Công an để điều tra theo đúng thẩm quyền”, đại diện Bộ cho biết.