Coteccons 2023 “vươn mình rực rỡ” tăng trưởng vượt bậc, hàn gắn niềm tin trong ngành xây dựng

Năm 2023, tên tuổi Coteccons liên tục gắn với những tin tức tích cực như doanh thu tăng trưởng, liên tiếp khởi công xây dựng nhiều dự án,… Thành tích của doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở hạng mục "Đơn vị vươn mình rực rỡ" tại WeChoice Awards. Doanh nghiệp còn xuất hiện tại nhiều bảng xếp hạng uy tín như TOP 20 VNSI - Doanh nghiệp phát triển bền vững (do Hose bình chọn), TOP 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam (Vietnam The Best), TOP 10 Nhà thầu xây dựng uy tín hàng đầu Việt Nam (theo Vietnam Report). Có thể nói, Coteccons là doanh nghiệp xây dựng hiếm hoi phát triển mạnh mẽ trong năm 2023, đem lại các giá trị đáng kể cho xã hội.

Nỗ lực hàn gắn niềm tin ngành xây dựng

Khi bất động sản ảm đạm, kéo theo một loạt hệ lụy cho ngành xây dựng như chậm thanh toán cho các bên thầu phụ, hay nhà thầu xây dựng đua nhau hạ giá để lấy dự án. Như vậy, Coteccons đang nỗ lực trở thành người dẫn dắt ngành thoát ra khỏi cuộc chiến cạnh tranh gay gắt có tổng số bằng không này (zero-sum game). Thay vì lao vào cuộc đua thắng thầu lấy dự án bằng mọi giá, Coteccons đã tổ chức buổi họp với các đối tác lớn, nhà thầu phụ, nhà cung ứng vật liệu xây dựng hàng đầu trên thị trường để thẳng thắn cùng nhau bàn những phương án như: tối ưu chi phí bằng cách nâng cấp hiệu suất tổ chức và hoạt động, quản trị chuỗi cung ứng, các chi phí đầu vào, số hoá quy trình thanh toán, số hoá đấu thầu, minh bạch dữ liệu… Nhờ đó sự đoàn kết và niềm tin từ những đối tác lớn, nhà cung ứng, thầu phụ trong ngành đang quay trở lại, những dự án Coteccons đã và đang tham gia đều đưa lại những giá trị cho khách hàng, chủ đầu tư, là bảo chứng cho uy tín của doanh nghiệp trong việc nỗ lực thực hiện cam kết mang đến chất lượng cao nhất, giá cả phù hợp nhất. Do đó, tỷ lệ "repeat sales" (tỷ lệ khách quay lại hợp tác) với Coteccons là rất lớn.

Coteccons giữ niềm tin với khách hàng, với đối tác, nhà cung ứng nhưng không bỏ qua nhóm công nhân - "mắt xích" yếu thế nhất trong chuỗi giá trị ngành xây dựng. Đặc biệt trong bối cảnh giá cả cạnh tranh, nhà thầu dễ dàng cắt giảm chi phí nhân công để bù lại phần lợi nhuận đã bỏ ra khi hạ giá để trúng thầu. Giai đoạn thị trường bất động sản biến động, một số chủ đầu tư gán chính sản phẩm bất động sản làm tài sản thanh toán cho nhà thầu, khiến cho các nhà thầu xây dựng không thể chi trả lương công nhân đúng hạn. Hệ quả là nhiều công nhân xây dựng đã rời bỏ ngành này. Là một trong những nhà thầu tiên phong triển khai các hoạt động về phát triển bền vững (ESG), Coteccons có trách nhiệm phải hành động để bảo vệ và tri ân lực lượng công nhân xây dựng đang trực tiếp tạo nên những công trình cho xã hội.

Chẳng hạn như năm 2023 vừa qua, doanh nghiệp khiến cộng đồng trầm trồ trước chiến dịch Xây Tết 2024 mang gần 17,000 phần quà cảm ơn và hàng trăm tấm áp phích quảng cáo sử dụng hình ảnh công nhân làm người mẫu, kèm các hoạt động ý nghĩa cho người thợ xây thay cho lời tri ân chân thành. Mặc dù, 2024 không phải là năm đầu tiên Coteccons triển khai chương trình này, cho thấy sự vươn lên phát triển từ chính mỗi hoạt động của doanh nghiệp nối tiếp qua hàng năm.

Đặc biệt, Coteccons có văn hóa trao quyền cũng là một trong những đặc điểm khiến đội ngũ nhân sự của Coteccons luôn tràn đầy nội lực để tạo đà phát triển trong tương lai. Đội ngũ giám đốc dự án được trao quyền hạn nhiều hơn để có thể ra quyết định các khâu quan trọng trong một dự án. Ngoài ra, văn hoá Own It, tức là văn hoá tự làm chủ, dám lãnh trách nhiệm được lan toả tại tập thể gần 2,000 nhân viên của công ty. Đây cũng chính là những yếu tố "phi truyền thống" mà Coteccons hướng đến để xây dựng một tập đoàn vững mạnh, nơi mỗi cán bộ nhân viên đều tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thúc đẩy sự sáng tạo, đề cao hiệu suất để tạo ra những kết quả vượt trội.

Mỗi công trình đều hướng đến giá trị tốt nhất

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để trúng thầu dự án xây dựng nhà máy LEGO đáng giá tỷ đô, Coteccons "tỏa sáng" trong ngành xây dựng. Hợp đồng này giống như một "bước đà" giúp doanh nghiệp lấy lại vị thế trong năm 2023, khi nhiều đơn vị cùng ngành vẫn còn lao đao trước sự chững lại của thị trường bất động sản.

Không chỉ thực hiện 2 dự án lớn là nhà máy LEGO và nhà máy của Foxconn, Coteccons còn là nhà thầu quen mặt tại những dự án biểu tượng như Diamond Crown, Ecopark, Vinfast, Vinhomes. Giai đoạn nửa cuối 2023, Coteccons còn nhanh chóng bứt tốc, bỏ túi thêm nhiều gói thầu lớn như TTC Plaza, Tiến Bộ Plaza, F2 Tower, Nhà máy thép Việt Ý… với tổng giá trị hơn 18,000 tỷ chỉ trong năm 2023 và backlog 24,000 tỷ để lại cho năm 2024 - 2025. Với đà phát triển này, Coteccons tiếp tục chuẩn bị nguồn lực cho chiến lược hướng tới đa dạng hóa quy mô doanh thu, hướng đến trở thành một công ty toàn cầu. Trong Đại hội cổ đông diễn ra hồi tháng 10.2023, ông Bolat Duisenov - Chủ tịch Coteccons khẳng định rằng mục tiêu doanh thu 3 tỷ đô, 1 tỷ đô vốn hóa sẽ không thay đổi.

Bức tranh tài chính dần tươi sáng hơn

Bên cạnh năng lực thi công nhiều dự án tầm cỡ, tình hình tài chính khả quan cũng là yếu tố khiến Coteccons là một trong những đơn vị xây dựng được các chủ đầu tư ưu ái hàng đầu.

Mỗi quý đều có thể thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu của Coteccons đang đạt mức trên 10%, quý gần nhất Coteccons đang báo doanh thu là 4,124 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ. Về dòng tiền, Coteccons là doanh nghiệp xây dựng duy nhất trên sàn có lượng tiền mặt lớn với khoảng 4,000 tỷ đồng tiền và tương đương tiền cộng với các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Như vậy, Coteccons cũng đang cho thấy sự ổn định về chất lượng tài sản và dòng tiền, kể từ ba quý gần đây nhất, Coteccons kết thúc giai đoạn phập phù lỗ lãi, lợi nhuận sau thuế của công ty đi lên đều đặn: quý I/2023 đạt 22 tỷ đồng, quý II/2023 đạt 30 tỷ đồng, quý III/2023 đạt 67 tỷ đồng. Mặc dù đây là mức lợi nhuận còn khiêm tốn nhưng cần để ý rằng do Coteccons đã mạnh tay trích lập dự phòng. Chỉ trong 3 năm số dự phòng Coteccons thực hiện trích lập đã lên tới hơn 1,200 tỷ đồng. Dự kiến, những dự án không hiệu quả sau khi đã thực hiện trích lập dần hết đi và doanh thu của Dự án Lego được ghi nhận trong nửa cuối của 2023 thì bức tranh lợi nhuận của Coteccons sẽ quay trở lại mức ba con số.

Song song với kết quả kinh doanh tích cực, thị giá cổ phiếu CTD cũng trở thành mã cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất sàn Hose từ đầu năm lên tới 175% xấp xỉ 70.000 đồng vào cuối năm 2023. Theo đánh giá của VNDirect, dựa vào mối quan hệ uy tín gắn bó giữa Coteccons và các chủ đầu tư cùng năng lực thi công, doanh nghiệp này hoàn toàn có thể ghi nhận mức doanh thu và lợi nhuận bứt phá hơn trong năm 2024 sắp tới.