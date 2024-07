Công ty sa thải hơn 60 người trong đội ngũ của tôi, chỉ còn lại tôi và AI

Mới đây, một nhà văn, Benjamin Miller (tên nhân vật đã được thay đổi), đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trong hai năm qua: Năm 2023, anh ấy vẫn đang lãnh đạo một đội gồm hơn 60 nhà văn và biên tập viên, nhưng đến năm 2024, đội chỉ còn duy nhất anh ấy là “con người” và AI.

Đội ngũ ban đầu gồm hơn 60 người chỉ còn lại 1 người + AI

Nhớ lại tình trạng của mình vào năm 2023, Benjamin Miller tự đánh giá là “rất thịnh vượng”. Vào thời điểm đó, anh ấy lãnh đạo một đội hơn 60 người và chịu trách nhiệm việc xuất bản các bài viết trên blog để quảng bá cho một công ty công nghệ. Anh ấy thường cộng tác với các chuyên gia về nhiều chủ đề khác nhau, có thể phát huy khả năng sáng tạo của mình và luôn duy trì được sự tập trung mạnh mẽ vào công việc.

Nhưng một ngày nọ, cấp trên của Benjamin Miller nói với anh rằng AI hiện nay rất phổ biến và công ty muốn thử sử dụng AI để giảm chi phí.

Lúc đầu, quy trình làm việc mới sau khi giới thiệu về AI như sau: người quản lý nhập tiêu đề vào AI, sau đó AI tạo ra một bản phác thảo dựa trên tiêu đề đó, và nhóm của Benjamin Miller chỉ cần thực hiện dựa trên những phác thảo này, họ không cần tự đưa ra ý tưởng của mình. Cuối cùng, Benjamin Miller chịu trách nhiệm kiểm tra, xem xét và xác nhận nội dung.

Benjamin Miller chỉ mới thích nghi với quy trình mới này được vài tháng trước khi nhận được quyết định cải cách AI lần thứ hai từ ban lãnh đạo công ty: Từ giờ trở đi, ChatGPT sẽ chịu trách nhiệm viết toàn bộ nội dung các bài báo, và hầu hết các thành viên trong đội của ông đều sẽ bị sa thải.

Theo thời gian, đến năm 2024, công ty đã sa thải tất cả mọi người trong nhóm của Benjamin Miller, để anh ấy là nhân viên “con người” duy nhất còn lại may mắn giữ được công việc của mình, nhưng vai trò của anh ấy trong đội cũng đã hoàn toàn khác so với trước đây. Benjamin Miller giải thích rằng mỗi ngày anh ấy phải mở bản thảo do AI viết, sửa các lỗi trong đó và hoàn thành công việc mà ban đầu cần đến hàng chục người để hoàn thành.

Về nội dung tác phẩm, không còn là những nội dung sáng tạo mà Benjamin Miller ưa thích trước đây mà trở thành công việc chỉnh sửa lặp đi lặp lại và nhàm chán: “Phần lớn thời gian, tôi chỉ dành để trau chuốt những bài viết do AI tạo ra, xóa đi một số thứ lạ lùng không đúng chủ đề, sửa lại lỗi diễn đạt để văn bản dễ hiểu hơn”. Benjamin Miller nói thêm rằng đây là một công việc biên tập máy móc và tẻ nhạt đến mức “Tôi cũng bắt đầu cảm thấy mình giống như một người máy”.

Công việc biên tập cho AI thật tẻ nhạt và lương thấp

Đánh giá theo kinh nghiệm của Benjamin Miller, các đội ngũ biên tập bài viết quảng bá cho các công ty đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi AI, đặc biệt là những người viết mới vào nghề khả năng bị thay thế bởi AI là rất cao. Đồng thời, một loại công việc mới đã xuất hiện, đó là biên tập những bản thảo kém chất lượng do AI tạo ra. Và mức lương cho loại công việc này thấp hơn nhiều so với lương của những người viết quảng cáo thông thường.

Catrina Cowart, một cây bút nổi tiếng người Mỹ, đã chỉ ra thực trạng của ngành: “Chúng tôi muốn tăng cường ‘tính người’ cho các bài viết của AI, điều này thường yêu cầu sự chỉnh sửa phát triển chuyên sâu bài viết. Bạn không chỉ cần loại bỏ những đoạn ngữ pháp cường điệu, rườm rà mà còn phải kiểm tra thực tế toàn bộ nội dung để ngăn chặn AI vô tình “bịa” ra một sự việc ngẫu nhiên, không có thật. Việc này vốn mất rất nhiều thời gian và cũng thật khó để nhận thấy.

Catrina Cowart đã tính toán rằng việc biên tập một bản thảo do AI tạo ra mất nhiều thời gian hơn so với việc tự viết một bài báo ngay từ đầu, nhưng mức lương thì lại thấp hơn. “Đó là công việc tẻ nhạt, khủng khiếp và họ chẳng trả cho bạn đồng nào cả”.

Khác với quan điểm của Catrina Cowart, đối với một số người, sự xuất hiện của AI có thể là một cơ hội lớn – Rebecca Matter, chủ tịch Hiệp hội Nhà văn và Nghệ sĩ Hoa Kỳ, tin rằng AI là một công cụ đáng kỳ vọng.

Rebecca Matter cho biết hầu hết các nhà văn mà cô biết đều đã chuyển sang làm việc với AI một cách suôn sẻ và nhiều người cũng đã thêm các “chuyên mục AI” trên trang web cá nhân của họ để chia sẻ các mẹo và phương pháp sử dụng AI “Dành cho người viết quảng cáo, dành cho những người coi viết là một nghề nghiệp”. AI không mang đến nguy cơ mất việc làm với người học cách thích nghi với các công cụ AI.

Tương tự như Rebecca Matter, Rebecca Dugas, người có 9 năm kinh nghiệm, đồng ý rằng AI là “món quà trời cho” cho phép cô tạo ra những tác phẩm chất lượng cao tương tự trong một khoảng thời gian ngắn.

Tuy nhiên, với Benjamin Miller, có thể không may mắn như vậy: đội ngũ hơn 60 người của anh ấy lần lượt bị sa thải, và Benjamin Miller là người duy nhất còn lại cuối cùng cũng đã nhận được thông báo sa thải vào ngày 5/4/2024, sau vài tháng làm công việc chỉnh sửa lặp đi lặp lại ấy.

May mắn thay, Benjamin Miller không mất nhiều thời gian để tìm được công việc mới - nhưng cũng trớ trêu thay, công ty mà anh gia nhập sau đó lại có tên là “Undetectable AI”, và công ty công nghệ này đã phát triển phần mềm cho phép AI tạo ra những bản thảo như người viết. Nói cách khác, Benjamin Miller, người vừa bị AI tước đoạt công việc, đang tiếp tục giúp một công ty khác thực hiện công việc mà anh ấy buộc phải làm khi AI thay thế anh ấy, chỉ có điều lần này, anh ấy đang làm việc đó một cách chủ động.