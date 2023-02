Công ty luật mang bình gas đến trường tiểu học, ép phụ huynh trả nợ Ngân hàng OCB

Ngày 23/2, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã thưởng đột xuất 9 tập thể, 10 cá nhân lập thành tích xuất sắc trong khám phá án liên quan tội phạm cưỡng đoạt tài sản. Theo đó, 9 tập thể được thưởng mỗi tập thể 10 triệu đồng; 15 cá nhân được thưởng mỗi cá nhân 2 triệu đồng. Bao gồm các đơn vị nghiệp vụ và lãnh đạo, chỉ huy thuộc Cục cảnh sát hình sự, Cục kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an; Viện KSND tối cao; Viện KSND tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh Tiền Giang, Công an thị xã Cai Lậy và Viện KSND thị xã Cai Lậy.

Trước đó, ngày 21/2, Đại tướng Tô Lâm (Bộ trưởng Bộ Công an) đã có thư khen Công an tỉnh Tiền Giang và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá chuyên án lợi dụng danh nghĩa công ty Luật TNHH Pháp Việt, trụ sở tại TPHCM để hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính.