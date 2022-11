Theo The Guardian, Công nương Diana là người nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông quốc tế đầu tiên và duy nhất của Hoàng gia Anh. Bà có vẻ đẹp tự nhiên, quyến rũ và đầy phong cách.

Vẻ đẹp và cuộc đời của bà được khai thác nhiều trên cả truyền hình lẫn màn ảnh rộng. Nhiều nữ diễn viên hàng đầu hóa thân vào vai Vương phi xứ Wales nhưng không phải ai cũng lột tả được trọn vẹn bà.

Ngày 13/11, nhà văn/nhà phê bình phim nổi tiếng người Anh Peter Bradshaw có bài đăng trên The Guardian về 5 Công nương Diana đẹp nhất màn ảnh theo ý kiến cá nhân.

5. Serena Scott Thomas trong Diana: Her True Story (1993)

Tạo hình Công nương Diana của Serena Scott Thomas (Ảnh: Diana: Her True Story)

Diana: Her True Story là bộ phim truyền hình Anh dựa trên cuốn tiểu sử Diana: Her True Story in Her Own Words năm 1992 của Andrew Morton. Phim tập trung khai thác những khía cạnh cá nhân của Diana, bao gồm mặt trái của cuộc hôn nhân hoàng gia và những vấn đề tâm lý như chứng biếng ăn và trầm cảm.

Vai Công nương Diana được đảm nhận bởi nữ diễn viên cùng tuổi người Anh Serena Scott Thomas. Theo ông Bradshaw, tạo hình của Scott Thomas khá tương đồng với bản gốc. Tuy nhiên, phần thể hiện của bà chưa thực sự gợi nhớ đến Diana.

Bên cạnh đó, cũng giống nhiều đồng nghiệp khác, Scott Thomas không cho thấy được sự khác biệt giữa Diana trẻ trung, ngây thơ, nữ tính và phiên bản già hơn, trần tục hơn.

Nhà phê bình phim cho rằng Scott Thomas có thể đã nhập vai tốt hơn nếu phim có kịch bản hay hơn.

4. Naomi Watts trong Diana (2013)

Naomi Watts trong vai Công nương Diana (Ảnh: Diana)

Minh tinh người Anh Naomi Watts đóng vai Diana trong bộ phim cùng tên của đạo diễn người Đức Oliver Hirschbiegel năm 2013. Phim xoay quanh cuộc hôn nhân bế tắc của Diana và Thái tử Charles, mối tình với bác sĩ phẫu thuật tim Hasnat Khan và áp lực trước sự soi mói của truyền thông.

Ông Bradshaw đánh giá Watts thể hiện được một phần vẻ quyến rũ và phong cách thanh lịch mà Diana từng có. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1968 chưa làm nổi bật được tính cách của nguyên mẫu dù cố gắng tạo ra vẻ ngoài tương đồng và giọng nói sang trọng.

Bên cạnh đó, phim cũng bị chê bai dữ dội vì nội dung đơn điệu. Bác sĩ Khan ngoài đời thật chỉ trích phim mô tả câu chuyện sai sự thật.

3. Elizabeth Debicki trong The Crown (phần 5, 2022)

Elizabeth Debicki thể hiện được chiều cao quý tộc của Diana (Ảnh: The Crown)

Trong phần 5 của The Crown, vai Công nương Diana được giao cho nữ diễn viên Elizabeth Debicki (32 tuổi). Người đẹp Australia thể hiện Vương phi xứ Wales ở độ tuổi gần trung niên, đối mặt với cuộc hôn nhân không hạnh phúc, người chồng phản bội, áp lực dư luận và vụ tai nạn thảm khốc tại Paris (Pháp) năm 1997.

Ông Bradshaw cho rằng không có nữ diễn viên nào trước đó làm được điều mà Debicki đã thể hiện: Chiều cao của Diana. “Bà ấy cao hơn Charles một cách đáng kể. Vì vậy, khi chụp ảnh đính hôn, bà ấy phải đứng ở bậc thang thấp hơn. Debicki là nghệ sĩ thanh lịch, phong cách tự nhiên, thể hiện được các sáng tạo thời trang cao cấp. Cô ấy mang đến cho Diana một thứ thường bị quên lãng: chiều cao quý tộc của nhà Spencer”, chuyên gia 60 tuổi nhận xét.

2. Kristen Stewart trong Spencer (2021)

Kristen Stewart xinh đẹp trong tạo hình Diana mặc váy cưới (Ảnh: Spencer)

Spencer là tác phẩm điện ảnh do nhà làm phim người Chile Pablo Larrain đạo diễn. Lấy bối cảnh năm 1991, phim không dựa trên tài liệu lịch sử, thay vào đó là Larrain và biên kịch Steven Knight tưởng tượng ra tâm trạng hỗn loạn mà Công nương Diana trải qua trong lễ Giáng sinh cuối cùng của bà ở dinh thự Hoàng gia Anh Sandringham Estate (giáo xứ Sandringham, Norfolk, Anh) khi cuộc hôn nhân của bà với Thái tử Charles tan vỡ sau những tin đồn ly hôn và ngoại tình.

Ông Bradshaw dành nhiều lời khen cho màn nhập vai thú vị, khéo léo của Kristen Stewart. Ngôi sao Chạng Vạng giỏi nhất trong việc thể hiện cảm xúc qua biểu cảm gương mặt và hình thể khi đối mặt với đau khổ và bị công kích. Vai diễn của Kristen đưa những hư cấu về Diana lên tầm cao mới, phóng đại sự bất hạnh.

1. Emma Corrin trong The Crown (phần 4, 2020)

Emma Corrin được khen là giống bản gốc nhất (Ảnh: The Crown)

Phần 4 của The Crown đánh dấu sự xuất hiện lần đầu của nhân vật Công nương Diana. Giai đoạn này, Vương phi xứ Wales còn trẻ, mới bắt đầu cuộc sống trong gia đình hoàng gia.

Theo ông Bradshaw, Emma Corrin không phải gồng mình cho vai diễn này, thay vào đó mang đến màn trình diễn tự nhiên. Cô không chỉ lột tả được ngoại hình, phong cách thời trang mà còn cả tính cách, diễn biến tâm lý của Diana. Nhà phê bình đề cập đến những cảnh quay trong chuyến công du Australia, Diana của Emma xuất sắc diễn tả khoảnh khắc xúc động khi được công chúng chào đón, rồi bị sỉ nhục trước những lời chỉ trích từ Thái tử Charles.

Ông Bradshaw tuyên bố Emma Corrin là nữ hoàng của các vai diễn Công nương Diana. Điều này được giới chuyên môn công nhận với giải Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục phim truyền hình chính kịch cho người đẹp sinh năm 1995.

Theo The Guardian