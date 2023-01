Công nghệ đã thổi hồn cho các nhân vật trong Avatar 2 như thế nào?

Avatar: The Way of Water đã chính thức cán mốc doanh thu 1 tỷ USD chỉ sau khoảng 2 tuần công chiếu. Giống như phần phim đầu tiên đã ra mắt từ 13 năm trước, sức hút của bom tấn này cũng đến từ chất lượng hình ảnh quá tuyệt vời, với kỹ xảo được đầu tư công phu, trau chuốt đến từng chi tiết nhỏ để mang lại trải nghiệm sống động và trọn vẹn nhất cho khán giả.

Vượt qua cái bóng của Avatar, đặc biệt là về mặt hình ảnh, là một thử thách rất khó nhằn, và chắc chắn áp lực tạo ra là không hề nhỏ. Đó chính là lý do vì sao đạo diễn James Cameron cùng các cộng sự đã phải tốn nhiều thời gian để nghiên cứu và phát triển những công nghệ quay phim tân tiến nhất, phù hợp nhất để có thể mang lại một vùng đất Pandora vừa quen thuộc nhưng cũng đủ mới mẻ để “nịnh mắt” người xem.

James Cameron tiếp tục khiến tất cả mọi người phải trầm trồ với kiệt tác kỹ xảo trong Avatar: The Way of Water - Ảnh: 20th Century Studios.

Một trong những công nghệ có thể nói là đột phá nhất mà Cameron đã áp dụng trong quá trình ghi hình Avatar: The Way of Water là Performance Capture (tạm dịch: Ghi hình diễn xuất). Đây có thể coi là phiên bản hoàn thiện của Motion Capture (ghi hình chuyển động), bởi ngoài việc bắt trọn mọi cử động cơ thể của diễn viên, nó còn ghi lại từng chi tiết về biểu cảm gương mặt của họ và truyền thẳng vào nhân vật trong thế giới kỹ thuật số.

Đạo diễn James Cameron cho biết: “Có rất nhiều cách để làm phim với các nhân vật CG (nhân vật kỹ xảo). Điều khiến chúng tôi mê mẩn Performance Capture chính là nó mang đến sự trọn vẹn cho màn trình diễn của các diễn viên. Từ chuyển động, cảm xúc, cho đến biểu cảm gương mặt, đôi mắt, tất cả mọi thứ. Các diễn viên sẽ tạo ra cảm xúc, và họ cũng là người tạo ra khoảnh khắc. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo tất cả mọi thứ đều được truyền tải đến nhân vật CG mà họ đảm nhiệm”.

Công nghệ Performance Capture giúp cho các diễn viên có thể dễ dàng thổi hồn vào cho nhân vật của mình trong Avatar: The Way of Water - Ảnh: 20th Century Studios.

Nói cách khác, tất cả những gì khán giả chứng kiến trên màn ảnh lớn trong Avatar: The Way of Water đều là diễn xuất thực tế của dàn diễn viên. Ngay cả những cử động nhỏ nhất, khó thấy nhất như một cái nhíu mày, cái chớp mắt, hay sự run rẩy của cơ thể, đều hoàn toàn là do các diễn viên tự mình thực hiện và được tái tạo lại trong thế giới ảo, trong cơ thể của người Na’vi. Và Performance Capture chính là công nghệ đã giúp họ thực hiện được điều đó một cách trọn vẹn.

Dưới đây là những chia sẻ của James Cameron và dàn diễn viên chính của Avatar: The Way of Water về cách mà công nghệ mang tính đột phá này đã giúp hoàn thiện bom tấn của họ.

[Phụ đề] Công nghệ Performance Capture đã giúp đạo diễn James Cameron nâng tầm Avatar: The Way of Water như thế nào?

Nguồn: 20th Century Studios