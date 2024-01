Công khai chê bai ngoại hình "Cô Hai Báo", Nam Em phải gấp rút lên tiếng xin lỗi

Vào ngày 20/1, Nam Em đã đăng tải đoạn video mới trên mạng xã hội. Trong clip này, Ngọc Huyền - người được biết tới với biệt danh “cô Hai Báo” đã tỏ rõ thái độ trước những lời chê bai của Nam Em: "Sao chê người ta mập xấu hoắc là sao. Bạn được sinh ra với thân hình thon thả, bạn đẹp thì phải hãnh diện về nó. Còn người ta mập có ăn gì của bạn đâu. Kì cục".

Người đẹp sinh năm 1996 sau đó đã phải gấp rút lên tiếng xin lỗi về phát ngôn thẳng thừng chê bai ngoại hình "cô Hai Báo". Cụ thể trên trang cá nhân, Nam Em viết: "Em xin lỗi chị Hai nhiều nhiều. Em tính hơi thẳng. Em sai em sai".

Trước đó, khi netizen so sánh nhan sắc của Nam Em và "cô Hai Báo", cô liền lên tiếng phủ nhận. Bên cạnh đó, người đẹp gốc Tiền Giang còn công khai chê bai ngoại hình của “cô Hai Báo”. "Bà đó xấu hoắc, sao so sánh được hay vậy trời, vừa mập nữa... Người ta ốm nhom mà đi so sánh với Hai Báo", Nam Em cho hay.

“Cô hai báo” lên tiếng tỏ thái độ khi bị Nam Em chê bai ngoại hình

Người đẹp gốc Tiền Giang sau đó đã gấp rút lên tiếng xin lỗi “cô Hai Báo” trên trang cá nhân

Nam Em đăng quang Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 và sau đó ghi tên mình vào top 8 Hoa hậu Trái đất 2016. Năm 2022, người đẹp gốc Tiền Giang trở lại đường đua nhan sắc với Hoa hậu Thế giới Việt Nam nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với cô. Sau khi khép lại hành trình thi nhan sắc, cuộc sống của Nam Em có nhiều thay đổi. Người đẹp sinh năm 1996 chủ yếu tập trung cho lĩnh vực âm nhạc với lịch trình đi diễn dày đặc ở các phòng trà, sự kiện ca hát.

Trong livestream vừa qua, Nam Em đã lên tiếng chia sẻ về việc thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Nam Em đưa ra lời khuyên với người hâm mộ: "Thẩm mỹ đẹp khúc đó thôi nhưng về sau bắt đầu tuột dốc dữ lắm. Khi thấy mắt không đều liền đi cải thiện, mới đầu nó đẹp lắm, đẹp không nhìn ra mình là ai luôn mà, nhưng càng về sau càng lộ những khuyết điểm ra liền".