Công khai bán sách dạy "moi tiền" của các "bố đường" với mánh khóe sốc, cô gái vào tù thản nhiên tuyên bố lý do

Mai Watanabe, 25 tuổi, một "sugar baby" nổi tiếng trên mạng xã hội Nhật Bản, đã bị cảnh sát nước này bắt giữ vào tháng 8 năm 2023 vì bán sách dạy cách "moi tiền" của các "sugar daddy" với những mánh khóe gây sốc.

Watanabe, đến từ thành phố Nagoya, Nhật Bản, tự nhận là một kẻ lừa đảo hẹn hò. Năm ngoái, cô gái này bất ngờ công khai bán "sách hướng dẫn lừa đảo hẹn hò" cho những người theo dõi trên tài khoản cá nhân.

Cuốn sách gây sốc

Cuốn sách có tựa đề "Textbook for sugar babies: the right profile and magical words to make men pay" (Tạm dịch: Sách giáo khoa dành cho các Sugar Baby: Lý lịch phù hợp và những ngôn từ thần kỳ khiến đàn ông tự vung tiền).

Cuốn sách này thảo luận về cách thức để tiếp cận những người đàn ông trung niên dễ dao động và moi số tiền lớn từ họ.

Một trong những điều mà cuốn sách hướng dẫn gây tranh cãi này là dạy cách vẽ ra câu chuyện đau buồn, tuổi thơ cơ cực để nhận được thiện cảm của "sugar daddy", sau đó tiếp cận và moi tiền. "Chiến thuật" cũng bao gồm việc nói dối về việc không thể tìm được việc làm vì bất kỳ lý do gì, đang gặp khó khăn, cần phải trả tiền thuê nhà...

Hình ảnh bên trong cuốn sách dạy cách moi tiền đàn ông giàu có.

Sách hướng dẫn của Watanabe cũng dạy các "sugar baby" nên cẩn thận như thế nào khi nhận tiền từ các "sugar daddy" và những việc cần làm sau khi giao dịch. Cô ta nhắc nhở "sugar baby" phải biết cách thổ lộ tình cảm một cách chân thật để các "bố đường" yêu thương nhiều hơn và tiếp tục cho tiền.

Theo thông tin do Sở cảnh sát Naka công bố, Watanabe đã bắt đầu bán "sách hướng dẫn lừa đảo" từ năm 2022.

Giá của sách dao động từ 10.000 yên đến 20.000 yên (tương đương 1,6 - 3,2 triệu VNĐ). Với một khoản phí bổ sung, Watanabe cũng có thể dạy kèm riêng cho những ai mua sách của cô ta.

Theo báo chí Nhật Bản, Watanabe đã bán được gần 2.000 cuốn sách trước khi bị bắt. Cảnh sát bắt đầu điều tra cô này sau khi một phụ nữ 20 tuổi bị bắt giữ vì hành vi tống tiền 10,65 triệu yên (1,7 tỷ VNĐ) từ hai người đàn ông ở tỉnh Aichi bằng cách sử dụng một cuốn sách mua của Watanabe.

Bậc thầy lừa đảo

Câu hỏi mà cảnh sát đặt ra ở đây là: Tại sao nhiều khách hàng của Watanabe tin rằng với sự giúp đỡ của cô ta, họ cũng sẽ kiếm được tiền như các "sugar baby" khác?

Người ta phát hiện ra rằng Watanabe vốn là một “papa katsu” (cách người Nhật gọi các cô gái trẻ tương tự như "sugar baby") nổi tiếng.

Watanabe sử dụng biệt danh “Itadakijoshi Riri-chan” (Riri the Sugar Baby) trên mạng xã hội.

Watanabe, sử dụng biệt danh “Itadakijoshi Riri-chan” (Riri the Sugar Baby) trên mạng xã hội, không phủ nhận những cáo buộc chống lại mình. Cô ta thậm chí biết rõ rằng mình đang giúp đỡ khách hàng thực hiện hành vi lừa đảo.

Tháng 9 năm 2022, tờ báo Nhật Bản The Mainichi đưa tin Watanabe bị cáo buộc tống tiền một người đàn ông 50 tuổi với số tiền lên tới 27 triệu yên (4,4 tỷ VNĐ).

Cô ả nhõng nhẽo với nạn nhân rằng mình vay tiền người quen để mở tiệm may mặc và phải bán thân cho ổ mại dâm để trả nợ. Người đàn ông 50 tuổi thương hại và cho vay tiền.

Tháng 10 năm 2023, một tờ báo khác đưa tin một người đàn ông 54 tuổi cũng đã bị Watanabe thuyết phục chuyển 117 triệu yên (gần 20 tỷ VNĐ) vào tài khoản của Riri the Sugar Baby.

Sau khi bị bắt, câu nói duy nhất Watanabe khai với các điều tra viên về nguyên nhân đi lừa đảo là: "Tôi phạm tội vì muốn có tiền để ăn chơi".