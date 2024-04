Cộng đồng game thủ Việt nhiệt tình hưởng ứng sinh nhật 6 tuổi PUBG Mobile

Từ khi gia nhập thị trường game Việt vào tháng 03/2018, PUBG Mobile đã xây dựng một cộng đồng người chơi lớn mạnh xuyên suốt 6 năm qua. Đồng thời với giải thưởng Game Thể thao Điện tử xuất sắc của năm tại Esports Awards 2022 và tổng số lượt tải vượt qua con số 1 tỷ (theo báo cáo từ Tencent), trò chơi sinh tồn di động phổ biến toàn cầu này luôn là niềm tự hào của các Đồng Bo, cũng như là chứng nhân thanh xuân của nhiều thế hệ game thủ.

PUBG Mobile tưng bừng đón sinh nhật 6 tuổi vào tháng 3/2024. Nguồn: PUBG Mobile VN

Với dịp sinh nhật 6 tuổi kéo dài từ giữa tháng 3 - tháng 4, người chơi PUBG Mobile đã được đón nhận một bữa tiệc đầy màu sắc. Mở màn vào ngày 21.3, cộng đồng mạng đã một phen bất ngờ tới thích thú khi chứng kiến một Video chúc mừng sinh nhật vô cùng sáng tạo đến từ một đội ngũ biểu diễn… cách nửa vòng Trái Đất. Sau những lời chúc mừng bằng tiếng Việt hẳn hoi, ca khúc "On My Way" vang lên không khỏi khiến hàng nghìn fan phải hoài niệm về một thời chạy bo đáng nhớ cùng các chiến hữu thân thương của mình.

Video mừng sinh nhật đầy sáng tạo cho PUBG Mobile nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nguồn: Sưu tầm

Nhưng đó chưa phải là tất cả khi cộng đồng PUBG Mobile Việt Nam còn nhận được một món quà hết sức đặc biệt. Một đồng bo kỳ cựu - Nguyễn Trung Đức đã đích thân sáng tác bài hát mang tên "6 Nghìn Lẻ Một Đêm" để dành tặng và tri ân hàng tỷ người chơi đã gắn bó tựa game sinh tồn đẳng cấp này suốt 6 năm qua. Trong gần 3 phút thưởng thức MV này, các game thủ được dịp sống lại cả vùng trời ký ức cùng PUBG Mobile. Theo từng giai điệu, câu từ, hình ảnh của bài hát, những tháng ngày chạy bo cũng hiện lên hết sức sống động và mang lại nhiều cảm xúc bồi hồi, xúc động cho hội đồng bo.

Bài hát cảm ơn các Đồng Bo được được chắp bút bởi chính một Đồng Bo kỳ cựu. Nguồn: PUBG Mobile VN

Sau khi hòa nhịp cảm xúc cùng MV, các đồng bo cũng gửi lời cảm ơn đến những người đồng đội trong game của mình. Bài hát còn khơi gợi cảm hứng mạnh mẽ để cộng đồng người chơi tiếp tục gắn bó PUBG Mobile trên chặng đường phía trước.

Hòa mình cùng các game thủ, hàng loạt KOLs, Streamers, Tuyển thủ Esports đình đám của PUBG Mobile cũng gửi lời chúc đến tựa game yêu quý của mình. Trong đó, có thể kể đến một số gương mặt như Ngân Sát Thủ, Tony Sama, Nam Art, DXLevis, Chin Gamer, BLV Kuook,... Mỗi người đều có những lời chúc, lời nhắn nhủ cũng như cách thể hiện đa dạng, với một tình cảm chân thành dành cho PUBG Mobile. Ví như cô nàng Ngân Sát Thủ chuẩn bị hẳn một chiếc bánh sinh nhật đặc biệt cùng bao lời "tâm tình" cho anh em đồng đội thì BLV Kuook còn "rủ rê" cả bé Đậu - cô con gái của mình cùng hát mừng, thổi nến vô cùng đáng yêu.

Dàn KOLs / Streamers / Tuyển thủ đồng loạt chúc mừng sinh nhật PUBG Mobile. Nguồn: Sưu tầm

Ngoài việc đón nhận các nội dung mừng sinh nhật, cộng đồng game thủ có thể thỏa sức tham gia các hoạt động đón mừng. Từ ngày 3/4 - 14/4, các đồng bo chỉ cần sử dụng template capcut của bài hát "6 Nghìn Lẻ Một Đêm" để đăng tải các video đó lên kênh TikTok cá nhân, gắn kèm hashtag #camonhoido là đã có thể tham dự Social Challenge từ PUBG Mobile Việt Nam. Ấn tượng hơn, những người chơi sở hữu video đạt lượt view cao nhất sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị đến từ BTC, thậm chí có hẳn…1 thỏi vàng 18K 3 chỉ.



Còn với in-game, dịp sinh nhật 6 tuổi của PUBG Mobile cũng mang tới bản cập nhật 3.1 chào đón người chơi đến với các Đảo Bay Nimbus để trải nghiệm những gameplay mới. Không những thế, các đồng bo còn được sở hữu dòng xe siêu sang Bentley và đón chờ màn hợp tác kế tiếp giữa PUBG Mobile và series anime-manga đình đám SPY x FAMILY trong tháng 4 này. Đó sẽ là những cơ hội để người chơi sưu tập được thêm nhiều vật phẩm hữu ích và đặc biệt dịp sinh nhật 6 tuổi này.

Có thể nói qua 6 năm gắn bó, PUBG Mobile đã không ngừng nỗ lực để xây dựng cộng đồng văn minh, gắn kết và bền vững. Hy vọng ở chặng đường tiếp theo, tựa game sẽ phát triển vươn xa hơn, đạt được những thành tựu mới và tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các đồng bo.

PUBG Mobile hiện có thể tải miễn phí tại App Store hoặc Google Play Store.