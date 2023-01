Công cụ trí tuệ nhân tạo ChatGPT đủ khôn để thi trường luật, kinh doanh

Theo các giáo sư tại các trường luật, trường kinh doanh, công cụ chatbot AI mới ChatGPT gần đây đã vượt qua kỳ thi luật trong bốn khóa học tại Đại học Minnesota và một kỳ thi khác tại Trường Kinh doanh Wharton của Đại học Pennsylvania.

Để kiểm tra xem ChatGPT có thể trả lời các câu hỏi trong các bài kiểm tra cho bốn khóa học như thế nào, các giáo sư tại Trường Luật Đại học Minnesota gần đây chấm điểm các bài kiểm tra một cách ngẫu nhiên.

Sau khi hoàn thành 95 câu hỏi trắc nghiệm và 12 câu hỏi tự luận, ChatGPT đạt điểm trung bình ở trình độ của một sinh viên C+, đạt điểm thấp nhưng vượt qua các kỳ thi của cả bốn khóa học. ChatGPT đạt kết quả tốt hơn trong kỳ thi khóa học quản lý kinh doanh tại Wharton, nơi nó đạt điểm từ B đến B-.

Trong một bài báo mô tả chi tiết về hiệu suất, ông Christian Terwiesch, giáo sư kinh doanh của Wharton, cho biết ChatGPT đã làm “một công việc đáng kinh ngạc” khi trả lời các câu hỏi cơ bản về quản lý hoạt động và phân tích quy trình, nhưng lại gặp khó khăn với các câu hỏi nâng cao và mắc “những lỗi đáng ngạc nhiên” với toán học cơ bản.

OpenAI cung cấp ChatGPT để công chúng thử nghiệm miễn phí từ tháng 11/2022. Microsoft đã công bố đầu tư hàng tỷ đô la vào OpenAI. Ảnh: Wired.

Ông viết: “Những sai lầm này có thể rất nghiêm trọng. Kết quả kiểm tra được đưa ra khi ngày càng nhiều trường học và giáo viên bày tỏ lo ngại về tác động tức thì của ChatGPT đối với học sinh, sinh viên và khả năng gian lận trong bài tập của các em. Một số nhà giáo dục đang suy nghĩ lại về các bài tập của họ để đáp ứng với ChatGPT, ngay cả khi vẫn chưa rõ mức độ phổ biến của công cụ này đối với học sinh, sinh viên và mức độ ảnh hưởng thực sự của nó đối với việc học”.

Tiềm năng và rủi ro

Kể từ khi được cung cấp vào cuối tháng 11/2022, ChatGPT đã được sử dụng để tạo ra các bài tiểu luận, câu chuyện và lời bài hát gốc theo lời nhắc của người dùng. Nó đã soạn thảo các bài báo nghiên cứu tóm tắt để đánh lừa một số nhà khoa học.

Một số giám đốc điều hành doanh nghiệp thậm chí đã sử dụng ChatGPT để viết email hoặc làm công việc kế toán.

ChatGPT được đào tạo trên một lượng lớn dữ liệu trực tuyến để tạo phản hồi cho lời nhắc của người dùng. Mặc dù chatbot này đã thu hút được sự chú ý của người dùng, nhưng nó cũng gây ra một số lo ngại, bao gồm về sự không chính xác và khả năng duy trì thành kiến ​​và truyền bá thông tin sai lệch.

Ông Jon Choi, giáo sư luật của Đại học Minnesota, nói với CNN rằng, mục tiêu của các bài kiểm tra là khám phá tiềm năng của ChatGPT trong việc hỗ trợ luật sư hành nghề và giúp sinh viên trong các kỳ thi, cho dù giảng viên của họ có cho phép hay không, bởi vì các câu hỏi thường bắt chước các luật sư viết trong cuộc sống thực.

Ông Choi cho biết: “ChatGPT đã phải vật lộn với những phần cổ điển nhất của kỳ thi vào trường luật, như phát hiện các vấn đề pháp lý tiềm ẩn và phân tích sâu áp dụng các quy tắc pháp lý vào các tình tiết của một vụ án. Nhưng ChatGPT có thể rất hữu ích trong việc tạo bản nháp đầu tiên mà sau đó sinh viên có thể chỉnh sửa”.

Giáo sư Choi lập luận rằng sự hợp tác giữa con người và AI là trường hợp sử dụng hứa hẹn nhất cho ChatGPT và công nghệ tương tự. Ông nói: “Linh cảm mạnh mẽ của tôi là trợ lý AI sẽ trở thành công cụ tiêu chuẩn cho các luật sư trong tương lai gần và các trường luật nên chuẩn bị cho sinh viên của họ sẵn sàng cho tình huống đó”.

Một tài khoản ChatGPT đang được rao bán trên mạng xã hội Việt Nam với giá 99.000 đồng.

Viết một bài báo trong 30 giây

Do công ty Open AI phát triển, ChatGPT sử dụng AI để tương tác với con người, trò chuyện giống con người, có thể trình bày ý tứ một cách trôi chảy, logic, có chiều sâu. ChatGPT có thể viết kịch bản, viết tiểu luận cấp đại học, viết văn xuôi, thơ ca… Chatbot này có thể mô phỏng đối thoại, trả lời các câu hỏi, thừa nhận sai lầm, từ chối các yêu cầu không phù hợp. Một nhà báo tự do người Anh tên là Henry Williams đã dùng ChatGPT để viết một bài viết có nội dung quảng cáo và chatbox đã cho ra đời tác phẩm sau 30 giây và bài viết được trả nhuận bút 615 USD, The Guardian đưa tin.

“Tất nhiên, nếu các giáo sư luật muốn tiếp tục kiểm tra khả năng nhớ đơn giản các quy tắc và học thuyết pháp lý, họ sẽ cần đưa ra các hạn chế như cấm sử dụng Internet trong các kỳ thi để thực thi điều đó”, ông Choi nói.

Tương tự, giáo sư Terwiesch của trường Wharton nhận thấy ChatGPT “rất giỏi” trong việc sửa đổi câu trả lời của nó theo gợi ý của con người, như làm lại câu trả lời sau khi chỉ ra lỗi. Điều này cho thấy tiềm năng con người có thể làm việc cùng với AI.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, vẫn còn sự khó chịu về việc liệu học sinh, sinh viên có nên sử dụng ChatGPT hay không và cách thức sử dụng. Ví dụ, các trường công lập ở thành phố New York và Seattle đã cấm học sinh và giáo viên sử dụng ChatGPT trên các mạng và thiết bị của học khu.

Cho rằng ChatGPT đã thực hiện trên mức trung bình trong bài kiểm tra của mình, giáo sư Terwiesch nói với CNN rằng, ông đồng ý nên áp dụng các hạn chế đối với học sinh, sinh viên khi họ làm bài kiểm tra. Ông nói: “Các lệnh cấm là cần thiết. Xét cho cùng, khi bạn cấp bằng cho một bác sĩ, bạn muốn họ biết về y học chứ không phải cách sử dụng bot. Điều tương tự cũng áp dụng cho các chứng chỉ kỹ năng khác, bao gồm luật và kinh doanh”.

Nhưng giáo sư Terwiesch tin rằng công nghệ này cuối cùng vẫn có chỗ đứng trong lớp học. Ông nói: “Nếu tất cả những gì chúng ta đạt được vẫn là một hệ thống giáo dục như trước đây, thì chúng ta đã lãng phí một cơ hội tuyệt vời đến với ChatGPT”.

ChatGPT có khả năng viết email lừa đảo và phần mềm độc hại. Ảnh: TOI.

An ninh mạng

Check Point Research và các công ty an ninh mạng khác lưu ý rằng ChatGPT có khả năng viết email lừa đảo và phần mềm độc hại, đặc biệt khi được kết hợp với OpenAI Codex, Times of India đưa tin. Giám đốc điều hành của OpenAI, người tạo ra ChatGPT, ông Sam Altman, đã viết rằng phần mềm tiên tiến có thể gây ra "rủi ro an ninh mạng lớn" và dự đoán "chúng ta có thể đạt được AGI (trí thông minh nhân tạo chung) thực sự trong thập kỷ tới, vì vậy chúng ta phải chấp nhận rủi ro đó một cách cực kỳ nghiêm túc".

Ông Altman lập luận rằng, mặc dù ChatGPT "rõ ràng là không gần với AGI", nhưng người ta nên "tin tưởng vào hàm số mũ”.