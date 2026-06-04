Công chúa Charlotte và đôi giày không bao giờ thay đổi

Từ lễ đăng quang đến Wimbledon, đôi Mary Jane trắng của Công chúa Charlotte xuất hiện nhiều đến mức trở thành thương hiệu cá nhân của cô bé.

Có những thứ gần như không đổi dù năm tháng trôi qua, kiểu tóc bím của Công chúa Charlotte, thói quen mặc đồng phục mẹ-con với Vương phi Kate, và đặc biệt là đôi giày Mary Jane. Từ năm 2018 đến Wimbledon tháng 7/2025, đôi giày bệt có quai cài cổ điển này đã đồng hành qua gần như mọi sự kiện trọng đại của hoàng gia âm thầm, nhất quán, và đủ để trở thành thứ người ta nhận ra ngay khi nhìn vào ảnh.

Một thương hiệu London, hàng chục lần xuất hiện

Nếu phải chọn một cái tên gắn bó nhất với Công chúa Charlotte trong suốt những năm qua, đó chắc chắn là Papouelli - thương hiệu giày trẻ em thành lập năm 2003 tại London bởi hai người phụ nữ có chung niềm đam mê: Nicole Robinson và Maggie Snouck. Điểm làm nên sự khác biệt của Papouelli không phải chỉ là thiết kế cổ điển, mà là triết lý đặt sức khỏe bàn chân lên hàng đầu, toàn bộ đội ngũ tư vấn đều được đào tạo bài bản về đo chân chuyên nghiệp.

Nicole Robinson từng chia sẻ với People rằng cô bé đã "chuyển từ đôi Mary Jane cổ điển xinh đẹp sang kiểu dáng ballerina phù hợp hơn với lứa tuổi" khi bước sang tuổi 10 nhưng trước khi sự chuyển dịch đó xảy ra, đôi Mary Jane trắng Siena của Papouelli đã có mặt ở gần như mọi sự kiện đáng nhớ.

Tháng 7/2025, Công chúa Charlotte lần thứ ba liên tiếp có mặt tại Wimbledon, đi cùng Vương phi Kate, Thân vương William và anh trai Vương tử George. Hai mẹ con phối đồ ăn ý: Vương phi Kate chọn váy xanh cerulean, còn Charlotte diện váy trắng với đường viền xanh navy và tất nhiên, vẫn là đôi Mary Jane trắng quen thuộc trên chân. Đôi giày màu kem với mũi tròn và quai cài một bên trông rất giống kiểu Siena của Papouelli mà cô bé đã mang tại Trooping the Colour 2024 và nhiều dịp hoàng gia khác trước đó.

Màu sắc thay đổi, kiểu dáng không đổi

Nếu để ý kỹ qua các năm, có thể thấy Công chúa Charlotte không trung thành với một màu duy nhất mà trung thành với cả một kiểu giày. Trắng cho Wimbledon và các lễ diễu hành mùa hè. Đen cho Giáng sinh và những dịp trang trọng mùa đông. Đôi khi là xanh nhạt cho lễ Phục sinh.

Tháng 12/2023, cô bé diện đôi Mary Jane sơn đen của Papouelli với mũi tròn, quai cài vàng và gót thấp chưa đến nửa inch kết hợp cùng tất đen và áo khoác xanh rêu thương hiệu Friki của Tây Ban Nha. Tháng 5/2023, tại lễ đăng quang Quốc vương Charles III, đôi Mary Jane trắng Papouelli một lần nữa xuất hiện, lần này dưới tà áo choàng trắng Alexander McQueen và vòng hoa đội đầu, khi Charlotte nắm tay Vương tử Louis dắt em bước vào lịch sử hoàng gia.

Chỉ có một lần đôi giày đến từ thương hiệu khác gây chú ý đặc biệt: tại tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II tháng 9/2022, Charlotte diện đôi Mary Jane da đen của Manuela de Juan - thương hiệu Tây Ban Nha nổi tiếng với kỹ thuật thủ công truyền thống châu Âu. Ngày hôm đó cô bé cũng đeo trâm hình móng ngựa - chi tiết được cho là lời tri ân âm thầm gửi đến người cụ từng nói "lớn lên tôi muốn là một con ngựa" .

Phong cách mẹ truyền con nối

Không khó để nhận ra rằng Vương phi Kate có ảnh hưởng rất lớn đến cách con gái ăn mặc không chỉ ở việc chọn thương hiệu, mà còn ở cái cách phối đồ chỉn chu, không bao giờ phô trương. Nhà thiết kế Rachel Riley nhận xét Kate luôn có thẩm mỹ "tinh tế, tao nhã và cổ điển", và điều đó tự nhiên lan sang cách bà chọn trang phục cho con gái.

Nhà tạo mẫu Charlotte Kewley mô tả Công chúa Charlotte đã trở thành "biểu tượng thời trang cho phong cách cổ điển và sang trọng mang hơi hướng di sản", với những chi tiết chăm chút như nơ buộc tóc gọn gàng, cổ áo nhung, Mary Jane da bóng và áo khoác len cổ điển, tất cả đều có dấu ấn của sự tinh tế chứ không phải trẻ con cố tỏ ra trưởng thành.

Bây giờ Charlotte đã 10 tuổi, Nicole Robinson tiết lộ cô bé đang dần chuyển sang kiểu giày ballerina phù hợp hơn với lứa tuổi tween nhưng dù kiểu dáng có thay đổi, những giá trị mà đôi Mary Jane năm nào gắn kết chỉn chu, thanh lịch, không chạy theo xu hướng vẫn sẽ theo cô bé rất lâu về sau.