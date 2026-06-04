Đồ ăn liên tục biến mất mỗi ngày, cặp vợ chồng âm thầm theo dõi rồi kinh hãi khi thấy "thủ phạm"

Suốt nhiều ngày, những hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy ra trong ngôi nhà khiến cặp vợ chồng không khỏi bất an và quyết định tự mình tìm lời giải.

Đồ ăn liên tục biến mất suốt nhiều ngày

Một cặp vợ chồng tại thành phố Searcy, bang Arkansas (Mỹ) đã trải qua những ngày đầy bất an khi ngôi nhà vốn yên bình liên tục xảy ra những hiện tượng khó lý giải. Đôi giày đi làm bất ngờ biến mất, ghế bị di chuyển khỏi vị trí ban đầu, đồ ăn đặt trong bếp cũng thường xuyên bị lấy mất.

Ban đầu, vợ chồng ông Dutch Hoggatt, một giáo sư tại Đại học Harding, và bà Sharon Hoggatt không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, khi những dấu hiệu bất thường xuất hiện ngày càng nhiều, họ bắt đầu nghi ngờ trong nhà có điều gì đó không ổn.

Theo People, một trong những chi tiết khiến gia đình đặc biệt lo lắng là việc đồ ăn liên tục biến mất. Con gái của cặp vợ chồng, bà Cherisse Gregory, kể rằng trong một lần cha mẹ bà ra ngoài trong khoảng thời gian ngắn, khi trở về, họ phát hiện bánh donut và táo để trên bàn đã bị ai đó ăn mất.

Không chỉ thực phẩm, ông Dutch Hoggatt còn nhận thấy đôi giày đi làm thường đặt gần cửa sau bỗng dưng biến mất. Một số chiếc ghế trong nhà cũng bị xê dịch một cách khó hiểu. Những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra khiến các thành viên trong gia đình từng nghĩ rằng có thể chính mình đã nhầm lẫn.

Thế nhưng, cảm giác bất an ngày càng lớn buộc họ phải kiểm tra kỹ từng khu vực trong căn nhà.

Phát hiện kinh hãi trong căn phòng nhỏ dưới cầu thang

Tối 29/4, bà Sharon cùng con gái Cherisse và con rể Mark Gregory quyết định tìm kiếm nguyên nhân khiến đồ đạc, thức ăn liên tục biến mất.

Cuộc kiểm tra dẫn họ xuống khu vực tầng hầm của căn nhà. Tại đây, khi mở cửa một kho chứa đồ nhỏ nằm dưới cầu thang, bà Sharon bất ngờ nhìn thấy một phần cơ thể người đang lộ ra phía bên trong.

Quá hoảng sợ, bà lập tức hét lớn gọi người thân. Nghe tiếng kêu, Mark Gregory cầm theo một cây gậy bóng chày chạy tới khu vực tầng hầm. Người đàn ông này liên tục đập vào khung cửa và lớn tiếng yêu cầu người đang ẩn bên trong phải bước ra ngoài.

Sau một hồi im lặng, người lạ cuối cùng cũng lên tiếng và rời khỏi nơi trú ẩn. Gia đình Hoggatt lập tức gọi cảnh sát. Theo Oxygen, cuộc gọi khẩn cấp được thực hiện vào khoảng 18h55 cùng ngày.

Khi lực lượng chức năng có mặt, người đàn ông lạ đã ở bên ngoài căn nhà dưới sự giám sát của một thành viên gia đình. Cảnh sát xác định người này là Preston Scott Landis, 41 tuổi.

Qua kiểm tra khu vực Landis ẩn náu, cảnh sát phát hiện bên trong kho chứa đồ có gối và một chỗ ngủ tạm. Trong túi của người đàn ông này còn có thực phẩm cùng quần áo được cho là lấy từ nhà của gia đình Hoggatt.

Người đàn ông mất tích âm thầm sống trong tầng hầm nhà người khác

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt White được truyền thông Mỹ đăng tải, Landis được cho là đã tìm cách trú ẩn trong khu vực nhà gia đình Hoggatt sau thời điểm địa phương xảy ra thời tiết khắc nghiệt cuối tháng 4.

Ngày 27/4, người này được cho là đã vào một khoảng không thấp bên dưới căn nhà. Đến ngày hôm sau, lợi dụng lúc gia chủ ra ngoài và cửa tầng hầm không khóa, Landis âm thầm di chuyển xuống khu vực tầng hầm rồi tạo một chỗ ngủ tạm trong kho chứa đồ dưới cầu thang.

Trong những ngày sống bí mật tại đây, người đàn ông 41 tuổi bị cáo buộc đã lấy thức ăn, quần áo và khiến một số vật dụng trong nhà bị thay đổi vị trí. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt dấu hiệu bất thường khiến gia đình Hoggatt nhiều ngày sống trong hoang mang.

Đáng chú ý, trước khi bị phát hiện trong tầng hầm nhà người khác, Landis từng được mẹ ruột báo mất tích vào ngày 28/4. Người mẹ cho biết lần cuối nhìn thấy con trai vào khoảng 6 giờ sáng, khi ông đi về phía rìa khu đất của gia đình. Cảnh sát sau đó đã phát cảnh báo tìm kiếm và nhập thông tin Landis vào hệ thống người mất tích.

Không ai ngờ rằng, trong thời gian gia đình đang lo lắng tìm kiếm, người đàn ông này lại ẩn náu trong căn nhà của gia đình Hoggatt tại cùng khu vực.

Sau khi bị bắt giữ, Preston Scott Landis phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến hành vi đột nhập nhà ở nhằm thực hiện hành vi phạm tội và trộm cắp tài sản. Mức tiền bảo lãnh dành cho người này được ấn định là 15.000 USD.

Gia chủ bất ngờ thể hiện sự cảm thông sau nỗi sợ hãi

Dù trải qua khoảnh khắc kinh hãi khi phát hiện một người lạ âm thầm sống ngay trong nhà mình, gia đình Hoggatt sau đó lại thể hiện thái độ cảm thông thay vì tức giận.

Ông Dutch Hoggatt cho biết người đàn ông này không lấy đi những vật có giá trị và cũng không làm ai trong gia đình bị thương. Bản thân ông không cảm thấy căm phẫn, mà chủ yếu thấy thương cảm cho hoàn cảnh của Landis.

Mark Gregory, con rể của cặp vợ chồng, cũng thừa nhận việc Landis đột nhập và sống bí mật trong nhà người khác là sai trái. Tuy nhiên, qua những gì chứng kiến, ông cho rằng người đàn ông này dường như đang rơi vào tình cảnh khó khăn và chỉ cố gắng tìm một nơi trú ẩn.

Trước khi bị đưa đi, Landis được cho là đã gửi lời xin lỗi đến gia đình Hoggatt, đồng thời bày tỏ sự biết ơn vì cách họ đối xử với mình.

Vụ việc sau đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận Mỹ. Không chỉ khiến nhiều người rùng mình trước việc một người lạ có thể âm thầm sinh sống trong tầng hầm nhà người khác suốt nhiều ngày, câu chuyện còn gây chú ý bởi thái độ nhân hậu của gia đình Hoggatt sau khi sự việc được phát hiện.

Theo People, Foxnews, THV11