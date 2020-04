Công an vào cuộc xác minh Vụ Phó GĐ BV tổ chức rước dâu linh đình giữa mùa dịch cho con

Ngày 8/4, ông Phan Trường Sang - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê cho biết, cùng ngày ông Lê Anh Hùng - Phó GĐ Bệnh viện đã trở lại làm việc bình thường sau 5 ngày bị tạm đình chỉ công tác phục vụ điều tra làm rõ liên quan vấn đề tổ chức đám cưới cho con trai trong mùa dịch.

Theo ông Sang, sau khi các cơ quan báo chí phản ánh sự việc, phía Sở Y tế đã yêu cầu Bệnh viện xác minh làm rõ và báo cáo lại.

Bệnh viện sau đó yêu cầu ông Hùng làm bản tường trình sự việc.

Đoàn xe rước dâu với 20 chiếc xe lớn nhỏ trong đám cưới của con trai ông Lê Anh Hùng.

Căn cứ vào bản tường trình của ông Hùng và biên bản xác nhận sự việc của chính quyền địa phương, Bệnh viện Hương Khê có báo cáo lần đầu gửi Sở Y tế.

Tuy nhiên, sau đó Sở Y tế và huyện tiếp tục yêu cầu Bệnh viện xác minh làm rõ các nội dung để báo cáo lại.

"Hiện bệnh viện đang cho người xuống địa phương làm việc với xóm, với xã để hỏi cụ thể thông tin và làm biên bản, từ đó có căn cứ báo cáo lại Sở. Dự kiến ngày mai viện sẽ có báo cáo gửi Sở.

Sau khi có báo cáo thì Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo các bước tiếp theo. Có dấu hiệu vi phạm thì mới họp kỷ luật và việc kỷ luật cán bộ thế nào do Sở Y tế quyết định vì cán bộ là của Sở Y tế bổ nhiệm", ông Sang nói và cho biết, hiện Công an huyện và Công an tỉnh cũng đang vào cuộc xác minh thông tin vụ việc này sau khi các cơ quan báo chí phản ánh.

Việc tổ chức rước dâu linh đình giữa mùa dịch khiến người dân bức xúc.

Liên quan đến thông tin tổ chức rước dâu linh đình, ông Sang cho biết, ông Hùng có lý giải dù không mời nhưng do một số bạn bè biết và tự đi xe cùng đoàn rước dâu nên đoàn rước dâu đông. Vì thế ông Hùng không kiểm soát được.

Giám đốc Bệnh viện huyện Hương Khê cho biết, ông Lê Anh Hùng công tác tại Bệnh viện huyện Hương Khê hàng chục năm nay. Trong quá trình công tác, ông Hùng được đánh giá tốt. Được biết, ông Hùng không nằm trong Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của huyện Hương Khê.

Như đã đưa tin, ngày 31/3, khi hình ảnh đoàn rước dâu của gia đình ông Lê Anh Hùng (Phó GĐ BV huyện Hương Khê) xuất hiện trên mạng, dư luận trên địa bàn bất bình bởi trong mùa dịch nhưng người này vẫn tổ chức rước dâu linh đình với hàng chục chiếc xe lớn nhỏ.

Trong bản tường trình với cơ quan chức năng, ông Hùng cho biết đám cưới của con trai và con dâu đã tổ chức tại Huế vào ngày 17/3.

Trước cửa nhà ông Hùng có trang trí cổng hoa, rải thảm.

Ngày 31/3, dự định sẽ tổ chức đám cưới tại nhà nội ở xã Gia Phố (Hương Khê), nhưng sau đó ông Hùng hoãn, chỉ tổ chức rước dâu và làm lễ nhập gia tiên.

Trong buổi lễ nhập gia tiên có 5 người bên gia đình nhà gái gồm cô dâu và 4 người thân khác. Bên gia đình nội cùng chỉ có mấy người, tổng số là 9 người.

Ông Hùng tường trình, thời điểm rước dâu gia đình bên nội có vài xe, bên nhà gái có 2 xe. Tuy nhiên, có một số bạn bè biết nên đã nhập đoàn rước dâu khiến đoàn rước dâu có nhiều xe đi. Rước dâu về đến cổng gia đình nhà nội thì chỉ người thân ở lại, còn bạn bè về luôn do gia đình không tổ chức gì.

Sau buổi lễ nhập gia tiên, gia đình ông Hùng tổ chức nấu cơm thân mật 2 bên nội ngoại chỉ 9 người ăn chứ không làm rạp, thuê bàn ghế. Sau khi ăn xong thì gia đình nhà gái về lại Huế.