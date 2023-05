Công an vào cuộc vụ tố cáo liên quan căn biệt thự nhận chuyển nhượng từ Shark Thuỷ

Gửi đơn đến báo Tiền Phong, chị Khổng Thị Lan ở phường Phúc La (quận Hà Đông, Hà Nội) trình bày: Ngày 19/12/2022, ông Nguyễn Ngọc Thuỷ (Shark Thuỷ) có ký hợp đồng chuyển nhượng căn nhà của mình với diện tích 441m2 tại Khu đô thị Nam Thăng Long phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho bà Vũ Thị Thảo.

Sau đó, bà Thảo đã uỷ quyền cho chị Khổng Thị Lan tiếp nhận và quản lý tài sản trên. Ngày 12/1/2023, vợ chồng Shark Thuỷ đã bàn giao nhà đất và tài sản trên cho chị Lan. Cùng ngày, Shark Thuỷ đã ký hợp đồng thuê lại căn nhà trên trong thời gian 2 tháng. Ngày 12/3, người quản lý làm thủ tục thanh lý hợp đồng thuê nhà của Shark Thuỷ. Tuy nhiên, Shark Thuỷ đề nghị cho gia đình ở thêm đến ngày 19/3 để di chuyển tài sản.

Căn nhà tại khu đô thị Nam Thăng Long mà Shark Thủy bán đi đã bị thay khoá, người mua không thể vào ở

Đến ngày 23/3, khi đến kiểm tra, dọn dẹp và chuẩn bị vào ở thì chị Lan phát hiện có nhiều đối tượng lạ mặt đang ở căn nhà trên. Nhận thấy vụ việc phức tạp nên chị Lan đã đến trình báo tại Công an phường Xuân Đỉnh và đề nghị cơ quan công an có biện pháp ngăn chặn. Sau đó, cán bộ công an phường Xuân Đỉnh đã đến lập biên bản sự việc.

“Tại buổi làm việc, những người lạ mặt không xuất trình được các giấy tờ về sở hữu căn nhà và giấy tờ tạm trú tại đây. Buổi làm việc chỉ dừng lại ở đó. Các đối tượng vẫn ở lại dù cơ quan công an có yêu cầu di dời khỏi căn nhà. Các đối tượng đã thay khóa khác, không cho gia đình tôi vào”, chị Lan trình bày.

Theo chị Lan, khi được mời lên công an phường Xuân Đỉnh, Shark Thuỷ có tường trình và khẳng định chỉ ký hợp đồng chuyển nhượng căn nhà trên cho bà Thảo, không chuyển cho bất kỳ ai khác.

Chị Lan cho biết thêm, người lạ mặt ở tại căn nhà trên có đưa ra giấy nhận nợ mà Shark Thủy ký. Tuy nhiên, nội dung giấy nhận nợ trên không được đưa ra tại buổi làm việc giữa các bên.

Kể từ đó đến nay đã gần 2 tháng, gia đình chị Lan đã nhiều lần liên lạc với công an phường Xuân Đỉnh, gửi đơn đến cơ quan công an quận Bắc Từ Liêm nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Trao đổi với phóng viên, một vị lãnh đạo công an phường Xuân Đỉnh cho biết, do quá thời gian giải quyết tin báo theo quy định nên vụ việc đã được chuyển lên công an quận Bắc Từ Liêm. Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận đang thụ lý điều tra vụ việc.