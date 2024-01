Công an vào cuộc vụ livestream “rao bán 7.000 xe tang vật ở TP.HCM”

Liên quan vụ người đàn ông livestream trên mạng xã hội rao bán 7.000 xe thanh lý trong bãi xe vi phạm của công an, ngày 19/1, Đội CSGT - trật tự Công an quận 11 (TP.HCM) cho hay, đơn vị đang phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 11 cùng các đơn vị chức năng vào cuộc, xử lý.

Người đàn ông đăng trên trang cá nhân rao bán "7.000 xe thanh lý" trong bãi xe vi phạm của Công an quận 11, TP.HCM. (Ảnh Chụp màn hình)

Theo đó, người livestream là nhân viên của một đơn vị mua đấu giá xe đến bãi xe vi phạm của đội để xem xe. Cụ thể, trước đó, một nhóm khoảng 5 người vào đội xem lô xe thanh lý. Lô xe này đã hoàn thành thủ tục quy trình bán đấu giá xe tang vật theo quy định.

Lô xe nói trên chỉ có 232 chiếc, đa số là xe cũ, không có chủ đến nhận từ rất lâu. Tuy nhiên, người đàn ông này đã đi vào một khu vực khác của kho xe tạm giữ rồi livestream, quay video đăng lên mạng xã hội.

Trong bài đăng, người đàn ông còn quay rõ biển số, loại xe. Nhiều chiếc còn dán niêm phong của CSGT. Chủ tài khoản này cũng quay rõ một giấy niêm phong dán trên yên xe của Công an quận 11. Cũng theo người đàn ông, nếu ai muốn mua xe thì người này bán sỉ từ 1.000 - 2.000 chiếc, giá 3 triệu đồng/chiếc.

Người này còn quay video, chụp ảnh đăng lên trang cá nhân rao bán "7.000 xe thanh lý" sai sự thật khiến nhiều người hiểu lầm trong khi cả kho chỉ có khoảng 1.000 xe.

Đội CSGT - trật tự Công an quận 11 phối hợp cùng nhiều đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, làm việc với người đàn ông, buộc tháo gỡ những bài đăng, clip livestream, video rao bán xe và tiếp tục xử lý theo quy định.