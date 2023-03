Công an truy tìm cha dượng trong clip bé 3 tuổi hút ma túy đá

Trưa 25-3, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM cho biết đơn vị này đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố và Công an huyện Hóc Môn xác minh nội dung clip nghi ngờ hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy đá.

Các trinh sát đang xác minh thời điểm, địa điểm xảy ra sự việc và truy tìm người mẹ, cha dượng của bé. Công an đang làm việc với anh T.M.T (SN 1992, quê Quảng Ngãi, cha ruột cháu bé) để làm rõ sự việc.

Làm việc với công an, anh T. cho biết kết hôn với chị N.T.N (SN 2000; ngụ quận Tân Bình, TP HCM) và có 2 con chung, trong đó cháu T.N.A.T (3 tuổi, nhân vật trong clip) là con thứ hai.

Sau đó, do mâu thuẫn nên chị N. ẵm 2 con rời đi và chung sống với người đàn ông tên Bậm (SN 1979, chưa rõ nhân thân). Biết N. có sử dụng ma túy nên anh T. liên lạc, dắt con lớn về nhà nuôi, còn cháu A.T. sống với mẹ và cha dượng.

Nhiều ngày trước, anh T. gọi điện thoại cho vợ mượn tài khoản mạng xã hội để bán hàng thì N. đồng ý. Anh T. đăng nhập vào thì phát hiện trong tin nhắn có nhiều clip bé T.N.A.T bị chửi bới và clip nghi ngờ cháu bị ép hút ma túy đá. Anh T. đau xót đăng clip lên mạng kêu cứu.

Theo cha cháu bé, clip này được quay khoảng 5 tháng trước vì trong clip có hình ảnh con lớn anh T. khi anh chưa dắt cháu về nuôi.