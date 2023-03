Công an TP.HCM thông tin thêm việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Chiều 30/3, tại họp báo định kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội của TP.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho hay, hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án và đang điều tra, khi có kết quả công an sẽ thông tin chính thức.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM. (Ảnh: Thành Nhân)

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, tội phạm ma túy gây tác hại lớn cho người sử dụng, gia đình và cả xã hội nên pháp luật quy định các hình phạt nghiêm khắc về loại tội phạm này. Trong đó, nhiều mức án tử hình liên quan đến tội phạm ma tuý.



Loại hình này thường thu lợi rất lớn nên tội phạm ma tuý không từ thủ đoạn nào và sử dụng nhiều cách thức tinh vi để che giấu hành vi phạm tội.

"Nhưng dù thủ đoạn nào thì bản chất khách quan không thể thay đổi, nên trách nhiệm của lực lượng công an, cán bộ điều tra là làm rõ diễn biến, hành vi phạm tội để không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Đó là trách nhiệm của lực lượng công an" , Thượng tá Lê Mạnh Hà nói.

Lấy dẫn chứng, Thượng tá Hà cho biết thêm, vừa qua Công an TP.HCM khởi tố 5 bị can về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Trong đó có 2 người vì trả thù cá nhân rồi mua ma tuý "gài" vào xe, nhà của 1 cô gái, sau đó trình báo công an.

Nhưng sau đó, cơ quan điều tra đã làm rõ, phát hiện hành vi "gài" ma túy của những đối tượng này và trả tự do cho cô gái.

Tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội của TP.HCM, vào chiều 23/3, Thượng tá Hà cho hay, do chưa đủ cơ sở để khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn nên Cơ quan CSĐT tạm thời trả tự do, việc khởi tố hành vi vi phạm pháp luật phải đảm bảo các yếu tố cấu thành.

Tuy nhiên, trong sự việc 4 nữ tiếp viên hàng không xách tay ma tuý, yếu tố lỗi về mặt chủ quan tội phạm chưa được chứng minh. Quá trình thu nhập tài liệu, cơ quan điều tra không chứng minh được căn cứ này nên không đủ cơ sở khởi tố bị can.

“Việc điều tra, xử lý một con người phải rất thận trọng và tập hợp đầy đủ cơ sở chứng cứ, họp bàn với đơn vị chức năng”, Thượng tá Hà nói.

Thượng tá Hà phân tích thêm, nếu các tiếp viên ý thức đó là vận chuyển ma túy sẽ không nhận tiền vận chuyển (10 triệu đồng) bằng giá vận chuyển hàng tiêu dùng (kem đánh răng). Đây mới chỉ là bước đầu, nếu quá trình điều tra phát hiện dấu hiệu, chứng cứ khác mà củng cố được hành vi vi phạm của 4 nữ tiếp viên hàng không này thì cơ quan điều tra vẫn áp dụng biện pháp xử lý, chứ không phải đã kết thúc.