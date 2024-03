Công an TP HCM truy tìm và yêu cầu đối tượng Lê Chí Thanh ra trình diện

Ngày 24-3, Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ án giết người; che giấu tội phạm và môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép do Lê Minh Duy (SN 2000) cùng đồng phạm thực hiện.

Rạng sáng 2-12-2023, người dân sống gần tiệm massage Đ.T (KDC Trung Sơn, huyện Bình Chánh) nghe thấy tiếng người hô hoán, rượt đuổi nhau.

Công an TP HCM đang truy tìm một người chạy xe ôm tên Lê Chí Thanh

Hai nạn nhân bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh H. (quê Lâm Đồng, khách đến massage) không qua khỏi.

Vào cuộc điều tra, bước đầu Công an TP HCM xác định hai khách đến massage có mâu thuẫn với Lê Minh Thuận (SN 1996, anh ruột Duy) trong việc thanh toán tiền.

Hai bên to tiếng thì Thuận đi lên lầu rồi hai khách cũng bỏ về. Duy nghe Thuận nói lại nên tức, lấy kiếm chạy xuống tấn công nhầm vào anh H. và một người vừa massage xong, đang nghỉ ngơi.

Sau khi gây án, Duy đã nhờ Thuận và Dương Văn Vũ (SN 1991) che giấu, chở đi trốn.

Qua mối quan hệ xã hội, Duy nhờ Lê Hoài Bảo (SN 1979) đưa sang Campuchia và được báo giá là 15 triệu đồng.

Duy được ông Lê Chí Thanh (SN 1982) là người chuyên hành nghề chạy xe ôm để chở Duy đi trốn.

Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án giết người; che giấu tội phạm và môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Công an khởi tố bị can đối với Lê Minh Duy về tội giết người; Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Minh Thuận và Dương Văn Vũ về tội che giấu tội phạm; Quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Văn Kha, Lê Hoài Bảo về tội môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Do Lê Chí Thanh không có ở địa phương, chưa làm việc được nên công an đã ra quyết định truy tìm và đang củng cố chứng cứ để xử lý Thanh.

Để phục vụ điều tra, Công an TP HCM phát thông báo yêu cầu ông Lê Chí Thanh ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Bất kỳ ai biết thông tin về người này, đề nghị thông báo ngay cho công an gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM.