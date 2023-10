Công an TPHCM kết luận sai phạm của bà Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang

Ngày 22-10, Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bà Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cùng 21 bị can khác về các tội danh "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế".

Kết luận điều tra cho thấy đường dây mua bán, in ấn trái phép hóa đơn do bà Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu có quy mô lớn, doanh số hóa đơn xuất khống hàng ngàn tỉ đồng.

Ngày 9-3-2023, Công an TPHCM đã đồng loạt triển khai kiểm tra, bắt giữ các đối tượng, đồng thời tiến hành khám xét 9 địa điểm trên địa bàn TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Bà Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang

Công an đã thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại di động, một số lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung, trị giá.

Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang khai nhận từ năm 2018 đến khi bị bắt, nhóm Trang đã sử dụng thông tin chứng minh nhân dân của người thân và mua chứng minh nhân dân, căn cước công dân ở các tiệm cầm đồ để thành lập nhiều "công ty ma" tại TPHCM, Đồng Nai.

Sau đó, nhóm này tìm khách hàng trên mạng Internet, liên hệ qua ứng dụng Zalo để chào bán hóa đơn GTGT ghi khống nội dung, với mức giá thỏa thuận là 1,5% đến 2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế.

Tang vật vụ án

Trang đã thuê người (hoặc sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân giả) đứng tên thành lập hàng loạt công ty "ma" khắp các quận, huyện tại TPHCM, Đồng Nai. Đồng thời, kêu gọi người thân hoặc người có quan hệ thân thiết tham gia đường dây mua bán hoá đơn trên và phân công nhiệm vụ, vai trò cho từng người rất chặt chẽ và cụ thể.



Qua đó, nhóm này đã tạo ra các chân rết để xuất khống hoá đơn cho các doanh nghiệp, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng và gây thiệt hại đến ngân sách nhà nước với số tiền rất lớn.

Từ năm 2017 đến 2023, Trang cùng đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 pháp nhân mua bán trái phép 34.292 hóa đơn giá trị gia tăng cho 3.273 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau ở 52 tỉnh, thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế hơn 3.956 tỉ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 380 tỉ đồng.