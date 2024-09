Công an tỉnh Phú Thọ được tặng cano để thực hiện cứu nạn cứu hộ (Ảnh Công an tỉnh Phú Thọ).

Cục trưởng Cục Cảnh sát PCTP về Môi trường, Bộ Công an đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ những thiệt hại mà Nhân dân và lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ phải gánh chịu do mưa lũ gây ra. Đồng chí hy vọng lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ khắc phục khó khăn, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn khắc phục hậu quả, sớm trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Tại buổi làm việc, bác sỹ Hoàng Thanh Tuấn đã trao tặng 01 chiếc cano hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ.