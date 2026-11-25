Người dân cần thận trọng khi giao, gửi hoặc cho người khác mượn các giấy tờ quan trọng như giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Không cần gặp trực tiếp, các đối tượng vẫn có thể nhận làm giả văn bằng, chứng chỉ, giấy phép lái xe rồi gửi đến người đặt mua qua dịch vụ chuyển phát.

Thủ đoạn này đang được Công an tỉnh Lạng Sơn cảnh báo, bởi giấy tờ giả không chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân mà còn có thể bị lợi dụng trong các hoạt động kinh doanh, triển khai dự án.

Rao bán giấy tờ giả công khai trên mạng xã hội

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn, các đối tượng thường sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, ẩn danh để công khai quảng cáo, chào mời làm văn bằng, chứng chỉ, giấy phép lái xe và các loại giấy tờ khác mà không cần thực hiện thủ tục theo quy định.

Các đối tượng thường sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, ẩn danh để công khai quảng cáo, chào mời làm giấy tờ giả; thậm chí chủ động nhắn tin, tiếp cận những người có nhu cầu.

Khi có khách hàng liên hệ, chúng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ nhận hàng, loại giấy tờ cần làm, sau đó tổ chức sản xuất và gửi giấy tờ giả đến người đặt mua thông qua dịch vụ chuyển phát, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xác minh và xử lý.

Làm giả tài liệu để hợp thức hóa hồ sơ dự án

Năm 2026, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá chuyên án liên quan đến các đối tượng thuộc Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ AI, có địa chỉ tại xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Các đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường phục vụ các dự án trên địa bàn tỉnh.

Vụ việc cho thấy hành vi làm giả tài liệu không chỉ dừng lại ở việc sản xuất, mua bán giấy tờ giả phục vụ nhu cầu cá nhân mà còn có thể bị lợi dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và triển khai dự án.

Theo cơ quan công an, hành vi này xâm phạm hoạt động quản lý hành chính nhà nước, đồng thời có thể trở thành công cụ để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, trốn tránh nghĩa vụ hoặc hợp thức hóa hoạt động vi phạm pháp luật.

Ảnh minh họa (Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn)

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia mua bán, đặt làm hoặc sử dụng con dấu, văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ, tài liệu giả dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi mua bán nhà đất, phương tiện đã qua sử dụng và thực hiện các giao dịch liên quan đến giấy tờ pháp lý, người dân cần chủ động kiểm tra, xác minh tính xác thực của giấy tờ trước khi đặt cọc, ký hợp đồng hoặc chuyển tiền.

Người dân cần thận trọng khi giao, gửi hoặc cho người khác mượn các giấy tờ quan trọng như giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... nhằm phòng ngừa việc bị lợi dụng làm giả, tráo đổi giấy tờ thật để chiếm đoạt tài sản hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Khi phát hiện cá nhân, tổ chức có dấu hiệu làm giả, mua bán hoặc sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Cơ quan công an khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động nhận diện và phòng ngừa các phương thức, thủ đoạn của tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.