Công an làm việc, xử lý nhiều người đưa thông tin vỡ đê lên mạng xã hội

Ngày 10-9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với H.V.T. (32 tuổi, trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang). T. bị phạt về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc" quy định tại điểm d, khoản 1, điều 101, Nghị định số 15 ngày 3-2-2020 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.



Một trường hợp bị Công an tỉnh Phú Thọ xử lý. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Trước đó, ngày 9-9, facebook "H.T" của H.V.T. đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật về việc vỡ đê sông Cầu tại địa bàn huyện Yên Phong, gây hoang mang dư luận. Làm việc với cơ quan Công an, H.V.T. thừa nhận do bản thân không kiểm chứng tính xác thực của nguồn thông tin nên đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật.

Còn tại Phú Thọ, Công an tỉnh này cũng vừa triệu tập nhiều người đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác liên quan đến vỡ đê ở Yên Lập, bão lũ ở Hạ Hoà, sự cố sập cầu Phong Châu (tỉnh Phú Thọ), lên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, các trường hợp trên cho biết bản thân trong quá trình sử dụng mạng xã hội Facebook để xem thông tin, khi thấy có nhiều bài viết ghi lại cảnh nước lũ có tiêu đề "Vỡ đập ở Yên Lập", "Bão lũ ở Hạ Hoà" hay một số bài viết, clip có nội dung, hình ảnh cứu nạn đối với xe con được cho là một trong số các phương tiện gặp sự cố sập cầu Phong Châu bị nước cuốn trôi 10 km đã cứu được 4 người trong xe... Nghĩ đó là thông tin thật nên các trường hợp trên đã sử dụng tài khoản Facebook để đăng tải, chia sẻ lại.

Sau khi được cơ quan công an tuyên truyền, thông tin thông tin chính thống, các trường hợp trên đã nhận thức được hành vi của mình là không đúng. Cùng với đó những trường hợp này cũng xin tự nguyện gỡ bỏ bài viết có nội dung chưa đúng, cam kết sẽ chấp hành các quy định của pháp luật, kiểm chứng thông tin khi đăng tải bài viết trên các nền tảng mạnh xã hội.

Cùng ngày, Công an huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) phát hiện tài khoản Facebook "N.Q. (Q.)" của N.T.Q. (28 tuổi, trú tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà) bình luận tại Fanpage "Hóng biến Hải Dương" với nội dung "Phượng hoàng vỡ đê rồi" với 10 lượt like và 14 lượt bình luận. Sau đó, công an đã mời chủ tài khoản lên làm việc.

Tương tự, Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cũng đã mời N.V.Q. (31 tuổi, trú tại xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ) lên làm việc vì đã dùng tài khoản cá nhân Facebook "N.Q.(T.)" có đăng tải bài viết sai sự thật với nội dung "An Thanh vỡ đê nhé. Mọi người chuẩn bị xuồng và áo phao".

Tại cơ quan công an, N.V.Q. và N.T.Q. đều đã nhận thức rõ được hành vi của mình là vi phạm, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện. Do đó, đã xoá bài viết, bình luận của mình trên mạng xã hội.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, để xử lý 2 trường hợp nêu trên theo Nghị định số 15 ngày 3-2-2020 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.