Công an làm việc với nhóm người mặc đồ thanh niên xung phong nhảy nhót, hát hò trong quán karaoke

Trước đó, ngày 19/3, trên mạng xã hội Facebook và TikTok lan truyền hình ảnh một nhóm người trong trang phục thanh niên xung phong vào quán karaoke hát hò, nhảy nhót gây bất bình dư luận.

Báo Lao động thuật lại nội dung được đoạn clip cho thấy, nhóm này khoảng 10 người, bước vào quán karaoke, rồi đi ngang qua và bắt tay các nữ nhân viên của quán hát. Tiếp đó là hình ảnh hát hò, nhảy nhót của nhóm người này bên trong phòng hát.

Đoạn cuối là cảnh nhóm người mặc đồ thanh niên xung phong chào tiễn biệt một nhóm phụ nữ, cảnh quay trước cửa quán karaoke Paris Club Linh Đàm cơ sở 2, chung cư HUD2 Twin Towers (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Sau khi bị nhiều người dùng mạng xã hội phản ứng, kênh TikTok "Karaoke Paris Club Linh Đàm" đã nhanh chóng gỡ bỏ video nói trên.

Nhóm người mặc trang phục thanh niên xung phong trong quán karaoke. Ảnh: Cắt từ clip

Ngay trong chiều 19/3, phóng viên Báo Công Thương đã phản ánh sự việc trên tới các cơ quan chức năng TP. Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chỉ đạo cán bộ vào cuộc xác minh, xử lý hành vi vi phạm (nếu có).

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Chinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, công an đã đến quán karaoke nêu trên làm việc, xác minh, làm rõ.

Phó Trưởng công an phường Hoàng Liệt thông tin thêm với PV báo trên, phía công an đang làm việc với nhóm người mặc bộ đồ thanh niên xung phong.

Hình ảnh nhóm người mặc đồ thanh niên xung phong xuất hiện trước cửa quán Karaoke Paris Club Linh Đàm vào hôm qua. Ảnh: Cắt từ clip

Cũng liên quan tới sự việc gây xôn xao này, trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 20/3, bà Vũ Thị Kiều Hạnh - phó chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết đơn vị đang vào cuộc để kiểm tra, xác minh sự việc.

Bên canh đó, lãnh đạo Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho biết, Thanh tra sở đang phối hợp với PA03 (Phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội), cùng với Công an quận Hoàng Mai xác minh làm rõ sự việc trên. Khi xác minh được vi phạm sẽ phối hợp với UBND quận Hoàng Mai xử lý và báo cáo lại.