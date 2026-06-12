Công an kiểm tra các giao dịch nạp tiền vào tài khoản từ 50.000 đồng: Một người đàn ông phải lên làm việc

Các giao dịch nạp tiền bị kiểm tra vì phát hiện dấu hiệu liên quan đến hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Vừa qua, Công an xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên đã phát hiện đối tượng Nguyễn Mạnh Hoàn, sinh năm 1989, trú tại thôn Hồng Phong, xã Tân Tiến, tỉnh Hưng Yên có hành vi tham gia đánh bạc trái phép trên mạng Internet.

Tại cơ quan Công an đối tượng khai nhận từ tháng 01/2025 đến ngày 30/5/2026, Hoàn sử dụng điện thoại nhãn hiệu Iphone XS đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức đánh Tài Xỉu, số tiền nạp trong các lần chơi đánh bạc qua mạng từ 50.000đ (năm mười nghìn đồng) đến 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng), tổng số tiền trong các lần nạp để đánh bạc của đối tượng khoảng 900.000.000đ (chín trăm triệu đồng).

Công an xã Lê Lợi làm việc với đối tượng Nguyễn Mạnh Hoàn về hành vi đánh bạc trên mạng Internet.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hoàn về hành vi đánh bạc theo Khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Qua vụ việc trên, Công an xã Lê Lợi khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia các hoạt động cờ bạc dưới mọi hình thức, đặc biệt là các hình thức đánh bạc trên không gian mạng như cá cược bóng đá, tài xỉu, lô đề trực tuyến, game bài đổi thưởng và các hình thức cá cược trá hình khác.

Mặc dù được tổ chức dưới hình thức trực tuyến nhưng đây vẫn là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Thực tế cho thấy, không ít trường hợp vì sa vào cờ bạc trực tuyến đã dẫn đến nợ nần, ảnh hưởng kinh tế gia đình, phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác như vay lãi nặng, lừa đảo, trộm cắp tài sản, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Trong thời gian tới, Công an xã Lê Lợi sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, nhất là các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phát tán thông tin xấu độc; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn và phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên﻿