Công an cảnh báo 3 loại hình ảnh tuyệt đối không gửi qua Zalo, tất cả người dân chú ý!

Những hình ảnh này có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo Báo Tuyên Quang, Công an xã Quảng Nguyên, tỉnh Tuyên Quang vừa kịp thời ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo trên không gian mạng, giúp một người dân tránh bị các đối tượng xấu chiếm đoạt số tiền lớn.

Theo thông tin từ cơ quan công an, chiều 10/6, chị P.M.T. (SN 1984, trú tại thôn Vinh Quang, xã Quảng Nguyên) nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội và thông báo có người nhặt được căn cước công dân của chị.

Đối tượng cho biết căn cước này đã bị sử dụng vào mục đích buôn bán ma túy, đồng thời yêu cầu chị phối hợp điều tra bằng cách cung cấp thông tin cá nhân và gửi giấy tờ qua Zalo để "hoàn thiện hồ sơ".

Do trước đó từng làm rơi căn cước công dân nên chị T. lo lắng và làm theo hướng dẫn. Sau khi kết bạn với tài khoản Zalo mang tên "Nam Phương", đối tượng tiếp tục gọi điện và gửi hàng loạt giấy tờ được cho là liên quan đến cơ quan chức năng nhằm tạo lòng tin.

Trong đó có hình ảnh một văn bản mang tên "Thông báo những đối tượng liên quan đến vụ án 021-389", giấy chứng minh Công an nhân dân và căn cước công dân mang tên Phạm Tuấn Anh.

Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng yêu cầu chị T. chụp ảnh căn cước công dân mới, ảnh chân dung và thẻ ngân hàng gửi qua Zalo để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, người này yêu cầu chị không được tiết lộ sự việc cho bất kỳ ai.

Do các giấy tờ đang để ở nhà, chị T. đã gọi điện cho con trai là anh P.M.N chuẩn bị theo yêu cầu của đối tượng. Nghi ngờ đây là thủ đoạn lừa đảo, anh N. đã đến Công an xã Quảng Nguyên trình báo.

Anh P.M.N (con trai của chị P.M.T) đến Công an xã Quảng Nguyên để trình báo vụ việc.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định đây là thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên không gian mạng. Nhờ được tuyên truyền, giải thích kịp thời, gia đình chị T. đã không tiếp tục làm theo yêu cầu của đối tượng và tránh được nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn từ người lạ tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước, Ngân hàng, Công an, Viện kiểm sát, Tòa án... yêu cầu chuyển tiền, cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc cài đặt ứng dụng lạ.

Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn cũng phát đi cảnh báo đề nghị người dân không cung cấp thông tin cá nhân, không chia sẻ căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP, ảnh chân dung, vân tay, giọng nói cho bất kỳ ai liên hệ qua điện thoại, tin nhắn, Zalo, email hoặc mạng xã hội.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý người dân không truy cập các đường link lạ hoặc cài đặt ứng dụng từ nguồn không rõ ràng. Các cơ quan Nhà nước không yêu cầu người dân cập nhật thông tin cá nhân thông qua ứng dụng hoặc website được gửi qua tin nhắn.

Trong trường hợp đã truy cập đường link đáng ngờ hoặc cài đặt ứng dụng lạ, người dân nên nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản, hạn chế nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản. Nếu nghi ngờ điện thoại bị chiếm quyền điều khiển, cần xóa ngay ứng dụng đã cài đặt, ngắt kết nối Internet và tắt nguồn thiết bị.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc nhận được cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền hoặc gửi hình ảnh giấy tờ tùy thân, người dân cần bình tĩnh kiểm tra thông tin và liên hệ ngay cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.