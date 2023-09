Công an Hà Nội công bố nguyên nhân cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong

Ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông báo kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết tại số nhà 37 ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân.Thông báo này đồng thời cũng được gửi đến chủ các căn hộ sống tại chung cư mini này.

Hướng dẫn chi tiết cách thoát hiểm khi cháy chung cư, nhà cao tầng

Sau 7 ngày xảy ra vụ thảm họa cháy kinh hoàng, ngày 19/9 Viện khoa học Hình sự (Bộ Công an) đã gửi bản kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy.

Theo kết luận giám định, điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực giáp tường phía Nam, cách tường phía Đông khoảng 2,3m thuộc tầng 1 bên trong khu nhà ở nhiều căn hộ.

Nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga) đặt giáp tường phía Nam tầng 1 gây ra hỏa hoạn.

Hiện trường vụ cháy

Cũng theo kết luận giám định, lửa sau đó cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường ở tầng 1 và cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng làm 56 người chết. Trong 4 bình chữa cháy gửi giám định có 3 bình chưa được sử dụng, 1 bình đã được sử dụng.

Vụ cháy chung cư mini xảy ra vào đêm ngày 12 và rạng sáng 13/9 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, số người tử vong lên đến 56 người.

Hơn 23h ngày 12/9, ngọn lửa bùng lên từ tầng 1 của nhà dân 9 tầng và 1 tum tại ngõ 29/70, phố Khương Hạ, có nhiều người mắc kẹt bên trong. Những cột khói đen cùng ngọn lửa cứ thế ngùn ngụt bao trùm căn chung cư mini 9 tầng nằm sâu trong con ngõ rộng chưa đầy 2m.

Công tác cứu nạn kéo dài đến rạng sáng do chung cư mini quá nhiều phòng, mỗi phòng nhỏ lại có nhiều người, chứa nhiều đồ đạc. Một số người dân ở tầng thấp ra ban công nhảy sang mái ngói nhà bên cạnh, có gia đình kịp thời dùng búa phá hàng rào sắt, dùng thang có sẵn bắc sang nhà hàng xóm thoát nạn, nhiều người chạy lên tầng thượng kêu cứu…

Theo Công an Hà Nội, các lực lượng đã khắc phục mọi khó khăn, tổ chức hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Sau 45 phút xảy ra hỏa hoạn, đám cháy chung cư mini cơ bản được khống chế, không để cháy lan các nhà dân xung quanh. Lực lượng chức năng đã giải cứu được 70 người bị mắc kẹt và đưa những người bị thương đi cấp cứu tại các bệnh viện. Hậu quả vụ cháy gây ra vô cùng lớn, 56 người không may mắn bị mắc kẹt và tử vong, 37 người bị thương.

Ngay trong tối 13/9, Công an TP Hà Nội thông tin cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979, hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Ông Minh là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Chủ của căn chung cư mini này bị điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật Hình sự.

Sau vụ cháy, Bộ Công an cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ cháy chung cư mini, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.