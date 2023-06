Công an giả gọi điện lừa đảo, gặp đúng công an thật

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cao Bằng, ngày 17/6, anh V.Q. (cán bộ thuộc Công an tỉnh Cao Bằng) đang trong ca trực thì nhận được cuộc gọi từ số máy lạ (0917.463.494), tự xưng là cán bộ phòng tiếp nhận, xử lý hồ sơ thuộc Công an TP Hà Nội.

Chủ nhân số điện thoại trên thông báo với anh V.Q. rằng, số CMND của anh Q. được sử dụng để đăng ký số điện thoại 0937.052.342 vào ngày 9/3, tại MobiFone TP Hà Nội. Ngoài ra, số điện thoại đứng tên anh Q. đã thực hiện nhiều cuộc gọi chào bán thiết bị vật tư y tế, sau đó yêu cầu nhiều người chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Hình đối tượng dùng để gọi video zalo (Ảnh: Công an Cao Bằng)

Tiếp đó, người này nói sẽ chuyển cuộc gọi đến Công an TP Hà Nội, cho anh Q. nói chuyện với cán bộ thụ lý vụ việc. Sau khi chuyển máy, một người đàn ông tự xưng là cán bộ thuộc Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội yêu cầu anh V.Q đến Công an TP Hà Nội để báo án và nếu anh Q. không đến được sẽ thực hiện cuộc gọi video để xác minh.

Sau đó, đầu dây bên kia yêu cầu anh Q. kết bạn Zalo và gọi video với cán bộ có tên Lê Hải Sơn. Khi gọi video Zalo, thấy anh V.Q. mặc quân phục công an, đối tượng Lê Hải Sơn giật mình và thốt lên "đang định lừa đảo tí thì gặp ngay công an".

Biết mình lừa đảo không thành, Sơn hạ giọng xin anh Q. "cứu em với". Đối tượng này cho biết bản thân đang bị nhốt ở Myanmar và bị các đối tượng xấu hành hạ hàng ngày, nếu không hoàn thành chỉ tiêu "gọi điện lừa đảo".

Công an tỉnh Cao Bằng nhận định, thủ đoạn lừa đảo của bọn chúng rất tinh vi, khi gọi video Zalo, các đối tượng này sử dụng khuôn mặt của người khác trong đồng phục công an, ngồi trong phòng được thiết kế y như phòng làm việc của cơ quan công an và có bảng tên, phù hiệu…

Bọn chúng thường giả mạo lực lượng công an, gọi điện thông báo số điện thoại, số tài khoản của bị hại đang liên quan vụ án nghiêm trọng như buôn bán ma túy, rửa tiền.

Khi bị hại cho biết mình không liên quan, hoặc không phải là tội phạm được nói đến, các đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu cung cấp thông tin để xác minh hoặc nói rằng có thể thông tin cá nhân của bị hại bị lợi dụng, yêu cầu bị hại làm theo hướng dẫn.

Để chứng minh mình vô tội, bị hại đồng ý hợp tác điều tra và sau đó, các đối tượng xấu yêu cầu bị hại chuyển tiền qua tài khoản để kiểm tra, nếu không liên quan, chúng sẽ chuyển trả lại. Chúng còn đề nghị bị hại tuyệt đối giữ bí mật thông tin.

Ngay khi có được tiền do bị hại chuyển, chúng sẽ chiếm đoạt số tiền này và cắt đứt liên lạc.

Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo, người dân cần tăng cường cảnh giác trước các đối tượng giả danh công an gọi điện qua Zalo để lấy video nhằm mục đích lừa đảo, cũng như cần tuyên truyền cho người thân, bạn bè biết về thủ đoạn này và tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Nếu phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để có xác minh và ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.