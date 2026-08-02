Công an cảnh báo quan trọng liên quan đến "Tick trắng" mới của Facebook

Mới đây, mạng xã hội Facebook đã tung ra tính năng mới "Tick trắng" dành cho người dùng cá nhân. Tuy nhiên, nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi đã nhanh chóng xuất hiện nhằm chiếm đoạt tài sản và thông tin nhạy cảm của người dùng.

Từ cuối tháng 7/2026, nền tảng Facebook bắt đầu tung ra tính năng xác thực "Tick trắng" hoàn toàn miễn phí dành cho người dùng cá nhân nhằm hạn chế tình trạng giả mạo.

Khác biệt hoàn toàn với dịch vụ Meta Verified (thường gọi là Tick xanh) vốn yêu cầu người dùng phải trả phí thuê bao hàng tháng và cung cấp giấy tờ tùy thân, Tick trắng là một huy hiệu xác thực danh tính miễn phí. Để cấp huy hiệu này, hệ thống của Meta sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để phân tích và xác minh danh tính thông qua một đoạn video selfie được quay trực tiếp ngay trên ứng dụng Facebook.

Ảnh minh họa

Hiện tại, tính năng này đang được Meta triển khai dần theo từng giai đoạn và chỉ áp dụng cho người dùng từ đủ 18 tuổi trở lên. Tài khoản muốn được xác duyệt cũng cần có lịch sử hoạt động tốt, tuân thủ nghiêm ngặt Tiêu chuẩn cộng đồng và đang không bật chế độ chuyên nghiệp. Nếu ứng dụng của bạn chưa xuất hiện mục yêu cầu quay video selfie xác minh, bạn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi các đợt cập nhật tiếp theo từ nền tảng thay vì tìm kiếm các dịch vụ bên ngoài.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, đánh trúng vào tâm lý háo hức muốn nhanh chóng có được huy hiệu xác minh trên trang cá nhân, các đối tượng tội phạm mạng đã giăng ra vô số kịch bản lừa đảo giăng lưới người dùng. Một trong những chiêu trò phổ biến nhất là giả mạo đội ngũ hỗ trợ của Facebook để gửi tin nhắn qua Messenger, SMS hoặc email. Nội dung thường thông báo rằng tài khoản của bạn đã đủ điều kiện nhận Tick trắng và yêu cầu click vào một đường dẫn lạ. Khi người dùng cả tin đăng nhập vào trang web giả mạo này, kẻ gian sẽ lập tức đánh cắp thông tin tài khoản, mật khẩu hoặc mã OTP để chiếm quyền kiểm soát Facebook.

Bên cạnh đó, nhiều bài đăng chạy quảng cáo trên mạng cũng rầm rộ chào mời các dịch vụ nhận kích hoạt Tick trắng siêu tốc, Tick trắng VIP với những lời hứa hẹn có cánh nhằm dụ dỗ người dùng chuyển tiền phí dịch vụ. Ngay khi nhận được tiền, chúng sẽ lập tức chặn liên lạc hoặc tiếp tục vòi vĩnh thêm nhiều khoản chi phí vô lý khác. Nghiêm trọng hơn, một số đối tượng còn mạo danh đơn vị trung gian, yêu cầu người dân cung cấp hình ảnh căn cước công dân, số điện thoại, ngày sinh và ảnh chân dung cá nhân với lý do tạo lập hồ sơ gửi lên hệ thống Facebook. Toàn bộ lượng dữ liệu cá nhân này sau đó rất dễ bị rao bán hoặc lợi dụng để tiếp tục thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản, vay tiền qua app hay các vi phạm pháp luật khác.

Trước tình trạng tội phạm mạng diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Cà Mau đã phát đi cảnh báo khẩn thiết đến toàn thể người dân. Bạn chỉ nên thực hiện thao tác xác minh danh tính duy nhất trên ứng dụng Facebook chính thức được tải về từ các cửa hàng ứng dụng uy tín. Người dùng cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không bấm vào bất kỳ đường link lạ nào, đồng thời không bao giờ cung cấp mã OTP, mật khẩu, giấy tờ tùy thân hay chuyển tiền cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào tự xưng là dịch vụ hỗ trợ cấp Tick trắng.

Trong trường hợp không may phát hiện các dấu hiệu bị lừa đảo hoặc nghi ngờ tài khoản mạng xã hội của mình đang bị kẻ xấu xâm nhập, bạn cần nhanh chóng đến trình báo tại cơ quan Công an nơi gần nhất. Ngoài ra, người dân cũng có thể chủ động liên hệ và phản ánh trực tiếp sự việc qua Fanpage chính thức của Công an tỉnh Cà Mau để nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Cà Mau