Công an bóc mẽ bí mật bên trong khoang độ chế xe tải

Ngày 6-11, Công an huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng vận chuyển hơn 400kg pháo lậu.

Hai đối tượng Nguyễn Sỹ Trường và Nguyễn Sỹ Hùng tại cơ quan công an

Trước đó, sáng sớm 4-11, Đội Cảnh sát kinh tế, ma túy (Công an huyện Ea H’leo) đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra xe tải mang BKS: 74K-5835 do Nguyễn Sỹ Trường (SN 1997, ngụ huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, chở trên xe Nguyễn Sỹ Hùng (SN 1992, ngụ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Qua kiểm tra, lực công an phát hiện trong khoang độ chế của thùng xe tải có 270 hộp pháo nổ, nặng hơn 410 kg.

Hơn 410kg pháo lậu cất giấu trong khoang độ chế thùng xe tải

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận tháng 2-2023, thông qua 1 người Lào, Hùng mua số pháo trên về cất giấu để bán kiếm lời.

Mới đây, có người hỏi mua nên Hùng rủ Trường cho lên tỉnh Đắk Lắk để bán.

Để qua mắt lực lượng công an, Hùng độ chế thùng xe tải thêm 1 khoang bí mật rồi bỏ pháo vào. Tuy nhiên, khi vận chuyển tới địa bàn huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thì bị cơ quan công an bắt giữ.