Công an Bình Dương yêu cầu đối tượng Đặng Hoàng Minh sớm ra trình diện

Ngày 7-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Bến Cát (tỉnh Bình Dương) thông báo quyết định truy tìm người đối với Đặng Hoàng Minh (SN 1988, ở khu phố An Lợi, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) để phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự.

Đối tượng Đặng Hoàng Minh (Ảnh: Công an Bình Dương)

Theo điều tra trước đó, năm 2018, chị N.T.H (SN 1985, ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) có mối quan hệ quen biết với Đặng Hoàng Minh.

Sau đó, Minh nhiều lần đề cập đến việc muốn quan hệ tình cảm nam nữ với chị N.T.H nhưng bị từ chối.

Khoảng 20 giờ ngày 16-6-2024, Đặng Hoàng Minh cầm theo một con dao đến khu phố 4, phường Thới Hòa, TP Bến Cát tìm chị N.T.H và dùng dao đâm khiến nạn nhân bị thương. Gây án xong, Minh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bến Cát (tỉnh Bình Dương) yêu cầu Đặng Hoàng Minh sớm đến trình diện, thành khẩn khai báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ai biết Đặng Hoàng Minh ở đâu, trình báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.