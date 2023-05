Con trai qua đường bị xe điện đâm trúng, ông bố tức tối hành hung cô gái lái xe

Ngày 11/5, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ lái xe điện bị hành hung sau khi xảy ra va chạm giao thông ở đoạn đường thuộc xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Theo nội dung đoạn clip, một người đàn ông dắt một đứa trẻ nhỏ qua đường. Đi đến nửa đường, đứa trẻ chạy vụt lên phía trước và đụng trúng vào xe điện của một cô gái đang lưu thông.

Đứa trẻ bị tông ngã văng xuống đường, còn cô gái và xe điện cũng ngã sõng soài sau cú va chạm. Chứng kiến cảnh tượng trên, người đàn ông tức tối chửi thề, đồng thời lao vào cô gái đánh đập dã man.

Rất đông người dân xung quanh chứng kiến đã tới can ngăn nhưng người đàn ông này vẫn không dừng tay.

Clip: Con trai qua đường bị xe điện đụng trúng, ông bố tức tối hành hung cô gái lái xe (Nguồn: OFFB)

Đoạn clip sau khi được đăng tải nhận được nhiều sự quan tâm trên các diễn đàn mạng xã hội. Rất đông cư dân mạng chỉ trích kịch liệt hành động bạo lực, côn đồ của ông bố nói trên.



- Không thể chấp nhận nổi hành động của ông bố. Cháu mình 4 tuổi rồi nhưng mỗi khi đi ra ngoài đều bế lên cả. Không phải vì cưng chiều mà là để đảm bảo an toàn của cháu mình và mọi người xung quanh.

- Xem ức chế thật, trẻ con nó đau thì xót rồi nhưng khổ thân chị gái đi xe điện quá.

- Ông bố không chịu trông chừng con, để con vào xe người ta rồi còn dở thói côn đồ. Mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Sáng ngày 12/5, trao đổi với PV, ông Lê Văn Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã An Hồng ( huyện An Dương, TP Hải Phòng), xác nhận đã nhận được đơn trình báo từ phía người nhà cô gái. Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp cùng công an xác minh, làm rõ vụ việc.