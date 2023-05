Con trai đánh cha tử vong

Ngày 23-5, TAND tỉnh Kon Tum xét xử sơ thẩm lưu động và tuyên phạt bị cáo A Thuốc (20 tuổi, trú xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) 18 năm tù về tội "Giết người".

Theo HĐXX, do bực tức việc cha thường xuyên uống rượu rồi đánh mẹ, chiều 27-11-2022, A Thuốc từ nhà mình đến nhà tìm cha là ông A Pơi (SN 1982) để hỏi chuyện. Tại đây, giữa hai cha con xảy ra cãi vã. Bực tức, A Thuốc ra sau nhà lấy cây xà beng đánh nhiều cái vào người khiến ông A Pơi ngã xuống, chảy máu.

Bị cáo A Thuốc

Khi được hàng xóm can ngăn, A Thuốc dừng tay. Khi hàng xóm rời đi, ông A Pơi đi ra ngoài sân thì A Thuốc tiếp tục dùng cây gỗ đánh nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống đất.

Sau khi gây án, A Thuốc để mặc ông A Pơi nằm dưới đất rồi bỏ về nhà. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, một phụ nữ hàng xóm phát hiện ông A Pơi nằm bất động trước sân nên đến công an trình báo. Khi công an đến hiện trường thì ông A Pơi đã chết do mất máu cấp. A Thuốc cũng bị bắt giữ ngay sau đó.