Con gái tình nguyện viên tử vong do lật thuyền cứu trợ ở Yên Bái: "Đến lúc mất, bố còn chưa kịp ăn trưa"

Sáng ngày 10/9, anh Nguyễn Văn Thi, 43 tuổi, trú tại tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, cùng đoàn cứu trợ từ huyện đi đến khu vực đường Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái để phân phát nhu yếu phẩm cho bà con trong vùng lũ.

Do dòng nước chảy xiết, chiếc thuyền va phải chướng ngại vật và bị lật, khiến cả 5 người trên thuyền rơi xuống vùng nước ngập sâu khoảng 2 mét. Thật đau đớn, anh Thi đã không qua khỏi.

Những người đi cùng kể lại rằng, chuyến đi lúc đầu thì bình an, nhưng khi quay về, dòng nước mạnh đã đánh úp chiếc thuyền vào cửa gara ô tô. Những người khác may mắn thoát ra được, nhưng anh Thi, người cầm lái, không may bị cuốn vào cần lái và chân vịt, không thể nào thoát ra.

Ngày 12/9, gia đình đã tổ chức tang lễ cho anh. Hàng xóm láng giềng, các đoàn thể, và rất đông đoàn viên, tình nguyện viên đã đến tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Vợ, hai con anh Thi khóc nghẹn trong lễ tang. Ảnh: Tiền Phong

Được biết, gia đình anh có hai cô con gái, con lớn đang học năm cuối đại học, còn con út hiện đang học lớp 6. Cả gia đình sống nhờ vào công việc đánh cá trên hồ Thác Bà, anh Thi đánh cá, còn chị Nguyễn Như Quỳnh (vợ anh Thi) thì đi chợ bán. Cuộc sống của họ vô cùng chật vật, khó khăn bủa vây.



Anh chị kết hôn từ năm 2002 nhưng thu nhập không ổn định, đến năm 2006, họ mới có thể xây được căn nhà cấp 4 và mãi đến năm 2014 mới sửa sang lại được.

Giờ đây, chị Quỳnh vẫn chưa thể tin rằng chồng mình đã ra đi mãi mãi, nước mắt không ngừng rơi, chị ghẹn ngào tâm sự với PV Tiền Phong: "Anh ấy bơi giỏi lắm mà...". Bao năm lăn lộn trên hồ, anh Thi bơi giỏi và có nhiều kinh nghiệm, thế mà lần này lại không qua khỏi.

“Hôm đó nước lũ dâng cao, nhiều nhà dân trong thành phố bị cô lập. Thấy mọi người đi cứu trợ, anh ấy cứ xin tham gia đi phát hàng hóa cứu trợ mọi người. Khi ra khỏi nhà anh ấy không nói gì một lúc mới điện báo là đi cứu trợ", chị Quỳnh nhớ lại khi chia sẻ với báo trên.

Đoàn Phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh Yên Bái cùng mạnh thường quân thăm hỏi, động viên, chia sẻ với mất mát của mẹ con chị Quỳnh. Ảnh: Báo Giao thông

Cô con gái lớn của anh chị, cháu Nguyễn Khánh Linh, 21 tuổi khóc ngất bên linh cữu cha. Chiều ngày cha mất, Linh đang ở Hà Nội, vội vã bắt xe về ngay khi nghe tin. "Bố nói là bố đi cứu trợ mà bố không về nữa. Đến lúc mất, bố còn chưa kịp ăn trưa", Linh nghẹn ngào nói với Báo Giao thông.

Khi được hỏi về dự định tương lai, cả ba mẹ con chị Quỳnh như bị đẩy vào một khoảng không vô định. Chị chỉ biết lắc đầu không biết rồi ba mẹ con sẽ sống tiếp ra sao.

"Tôi chỉ mong Khánh Linh, con gái lớn, sau khi tốt nghiệp Đại học Tài nguyên và Môi trường, có thể sớm tìm được công việc để đỡ đần mẹ nuôi em", chị Quỳnh nói trong nỗi xót xa với báo trên.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiều địa phương xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 53 người chết, 36 người bị thương và 01 người mất tích; 25.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có hàng trăm ngôi nhà bị sập hoàn toàn; hơn 5000ha cây tròng bị ảnh hưởng, thiệt hại…; ước tính thiệt hại theo thống kê sơ bộ đến thời điểm này là hơn 1.200 tỷ đồng.