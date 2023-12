Con gái nũng nịu "Mẹ sẽ yêu ai hơn, con hay em bé?", câu trả lời của siêu mẫu Hà Anh rất đáng học hỏi

Mới đây, siêu mẫu Hà Anh bất ngờ thông báo sắp đón thêm em bé thứ 2 vào năm tới, gia đình có thêm 1 thành viên và Myla sẽ trở thành chị. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng tới tổ ấm nhỏ, đồng thời khẳng định Myla chắc chắn sẽ làm tốt nhiệm vụ trong vai trò mới khi trở thành chị cả. Bởi lẽ Hà Anh đã có khoảng thời gian khá dài để cân nhắc và chuẩn bị sẵn sàng mọi mặt, từ kinh tế, sức khỏe đến tâm lý cho cả gia đình.

Trên trang cá nhân, Hà Anh có những tâm sự về quá trình bầu bí cũng như cách mà cô trò chuyện, chia sẻ với Myla. Ai cũng biết, đối với các em bé, việc chuẩn bị tâm lý rất quan trọng. Nếu ba mẹ không khéo léo, con lớn rất dễ bị tổn thương, cảm thấy vì em mà bố mẹ không còn yêu mình. Điều này về lâu về dài sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tính cách và tâm hồn trẻ nhỏ.

Khi con gái hỏi "Mẹ sẽ yêu ai hơn, con hay em bé", Hà Anh đã có cách trả lời rất khéo léo và tinh tế. Câu trả lời này không chỉ đem lại niềm vui cho con mà còn khiến bé hiểu rằng cả con và em bé đều là thành viên quan trọng của gia đình, bố mẹ luôn yêu cả 2 con.

"Hành trình làm mẹ em bé Myla đầu bù xù, Myla hề, Myla mông của mẹ thế là đã 5 năm rưỡi rồi đấy!

Hôm nọ mẹ thấy em rụng chiếc lông mi, mẹ bảo 'Con ước đi!'.

Em nhắm mắt, chắp tay lẩm nhẩm một tẹo, thổi phù cọng lông mi, em nói 'Mẹ biết con ước gì không?'.

Mẹ bảo 'Gì thế con?'.

Em trả lời 'I wish you have lots of joy' (con ước mẹ có nhiều niềm vui), đôi mắt con sáng trong với hàng mi cong rợp.

Mẹ ôm con trả lời 'Con chính là niềm vui bất tận của mẹ con bé bỏng! Mẹ cám ơn con!'.

Em bé của mẹ sẽ được lên chức chị. Mẹ tích cực đưa em đi chơi, dành riêng thời gian mẹ con thủ thỉ với nhau, mẹ nói 'Sắp tới mẹ đẻ em bé mẹ sẽ bận, có thể mẹ không dành nhiều thời gian được với con. Nên bây giờ mẹ con mình tranh thủ dành nhiều thời gian với nhau nhé!'.

Con ngoan ngoãn gật đầu! Tựa đầu vào ngực mẹ.

Sáng rồi con hỏi mẹ trong giấc ngủ sáng sớm 'Mẹ sẽ yêu ai hơn, con hay em bé!'.

Mẹ nói 'Con là tình yêu đầu tiên của mẹ! Con sẽ luôn đặc biệt hơn nhé!'.

'Nhưng em bé sẽ dễ thương hơn' con nói, mắt vẫn nhắm nghiền.

'Con của mẹ đáng yêu nhất đời!', mẹ hôn lên má con.

'Gì thế? Anh mới là tình yêu đầu tiên chứ', papa bò khô nói xen, rồi thò đầu giữa hai mẹ con. Cả ba người - à bốn chứ, ôm ghì nhau 'Family hug'.

Hạnh phúc thật giản đơn! Mẹ thật biết ơn vì có con là con gái của mẹ. Con thật tốt bụng, ngọt ngào, hài hước, biết quan tâm", Hà Anh trải lòng.

Trước khi trở thành chị cả, con cũng đã từng là một em bé!

Con thực sự muốn nghe điều gì khi hỏi "mẹ yêu con hay em hơn"?

Thông thường, khi được hỏi "mẹ yêu ai hơn", các mẹ thường trả lời rằng "mẹ yêu các con như nhau", "mẹ chưa biết, nhưng em bé sẽ cần sự quan tâm nhiều hơn"... Thế nhưng trẻ nhỏ rất nhạy cảm, sự xuất hiện của một thành viên mới chắc chắn có ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của con.

Từ chỗ là con một, bé bỗng nhiên trở thành ưu tiên thứ 2 vì sự xuất hiện của em bé trong gia đình. Khi hỏi câu này, con muốn sự chú ý của bố mẹ bởi vì từ khi có em, con có xu hướng cảm thấy rằng có thể bố mẹ sẽ không còn yêu thương mình nữa.

Vì vậy, khi một đứa trẻ hỏi mẹ rằng nó yêu ai, nó thực sự muốn nghe mẹ câu trả lời như thế này: "Không ai có thể thay thế con trong trái tim mẹ" hoặc tương tự. Trẻ vẫn luôn mong mình là duy nhất, đặc biệt nhất trong lòng mẹ. Chỉ khi trẻ thực sự hài lòng với câu trả lời của mẹ thì con mới yên tâm. Điều con muốn đơn giản chỉ là tình thương của bố mẹ, lời nhắc nhở bố mẹ hãy quan tâm đến con, đừng vì có em mà bỏ rơi con.

Trong gia đình có nhiều anh chị em, cha mẹ nên áp dụng một số nguyên tắc sau để các con luôn hòa thuận, yêu thương nhau

1. Không được mang 2 con ra so sánh

Mỗi đứa trẻ đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng, bố mẹ nên là người giúp con phát huy ưu điểm thay vì nói "sao chị học giỏi mà con dốt thế", "sao chị ngoan mà con hư thế"...

Cách mắng này của mẹ khiến đứa trẻ được khen tự tin một cách thái quá còn đứa trẻ bị chê thì chìm đắm trong sự tự ti, bằng mọi cách phải giành lấy sự công nhận từ bố mẹ.

2. Nói với con rằng, tình yêu bạn dành cho bé sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi

Khi gia đình có con thứ 2, người lớn hay nói: "Mẹ con không yêu con nữa đâu mà yêu em trai con cơ". Là bố mẹ, xin đừng để người khác nói với con bạn những câu như vậy, người lớn đều hiểu câu nói đó là đùa nhưng đứa trẻ không hiểu, chúng sẽ thật sự cảm thấy tổn thương, tuyệt vọng, sẽ thăm dò xem có phải bố mẹ muốn bỏ rơi mình thật không.

3. Đừng bắt con nhường em chỉ bởi vì con là anh/chị

Câu nói này được xem như là câu cửa miệng của những gia đình có đông con: "Con là anh nên đồ chơi nhường em chơi trước, con là anh con phải nhường em đồ ăn vặt, con là anh nên con không được đánh lại em".

Cứ thế, đứa trẻ sẽ lớn lên với một cảm giác thiếu an toàn trầm trọng, tại sao mình phải nhường? Bởi vì mình không đủ tốt. Đối với những đứa trẻ chỉ cách nhau chưa đến 2 tuổi, cảm giác này sẽ càng mạnh hơn.