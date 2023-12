Con gái nói đàn ông lạ hay ra vào phòng ngủ, mẹ xem camera thì sốc đến không nói nên lời

Năm hết Tết đến có vẻ là thời điểm các vụ trộm cắp, đột nhập xảy ra thường xuyên hơn, khiến nhiều người lo lắng. Tuy nhiên, trường hợp đột nhập nhà sau đây còn đáng sợ hơn và đó cũng là bài học cho nhiều bậc phụ huynh cần phải cẩn trọng hơn trong việc đảm bảo an toàn cho chính những người thân yêu của mình.

Con gái nói có đàn ông lạ cứ ra vào phòng ngủ, mẹ xem camera mà sốc

Một vụ việc mới xảy ra tại Mỹ đang thu hút sự chú ý của truyền thông nước này. Tin tức về nó đã xuất hiện trên các tờ báo lớn như Daily Mail, New York Post, NBC Philadelphia... Theo đó, chị Tiffany Szabara sinh sống ở thành phố Coatesville, bang Pennsylvania của Mỹ đã rất lo lắng khi cô con gái 9 tuổi của mình tâm sự rằng thời gian gần đây, có một người đàn ông lạ đã thường xuyên xuất hiện ở phòng ngủ của cô bé vào lúc nửa đêm.

"Con bé nói rằng anh ta cứ xuất hiện, đi thẳng vào phòng của con bé và nói chuyện với nó", chị Szabara phát biểu với hãng tin WPVI.

Người đàn ông đột nhập vào nhà chị Tiffany Szabara vào đêm Giáng sinh 24/12 vừa qua.

Đáng sợ hơn, hình ảnh do camera an ninh nhà chị Szabara ghi lại cho thấy người đàn ông lạ mặt này đã đi thẳng qua cửa sau ở trong bếp tự nhiên như thể đây là nhà anh ta. Anh ta cũng không thèm lấy tiền hay đồ đạc gì trong nhà mà chỉ nhắm đến con gái chị. Có lúc, anh ta chỉ đến để nhìn cô con gái 9 tuổi của chị say ngủ.

"Anh ta đi thẳng lên phòng ngủ của con gái tôi ở trên gác và nhìn nó ngủ. Có một lần tôi còn để tiền ở trên bàn nhưng anh ta không hề động đến số tiền đó. Anh ta chỉ đi đến phòng ngủ của con bé thôi", chị Szabara kể tiếp.

Khi sự việc xảy ra lần đầu, chị Szabara đã nghĩ người đàn ông bị say và vào nhầm nhà. Tuy nhiên, chị biết mình đã nhầm khi kể từ tháng 9 năm nay, anh ta đã đột nhập vào nhà chị tới 4 lần, lần gần nhất chính là vào đêm Giáng sinh 24/12 vừa qua. Camera đã ghi lại được hình ảnh kẻ lạ mặt đi vào rồi sau đó đi ra, đóng cửa lại.

Tiffany Szabara rất lo lắng cho sự an toàn của gia đình mình.

Cũng theo chị Szabara, lần đầu kẻ lạ mặt đột nhập là do khóa của cửa sau đã bị hỏng. Hai lần khác thì chị đã quên không khóa nó. Chị cũng rất lo lắng sau khi biết có một lần, người đàn ông này đã trèo qua cửa sổ.

Người mẹ cho biết có lần anh ta còn thuyết phục con gái chị hãy đi cùng với anh ta. Rất may là cô bé đã không làm theo và cũng không bị hắn ta ép buộc gì.

"Nếu anh ta quyết tâm nhắm vào con gái tôi, anh ta sẽ còn có thể làm gì nữa chứ?", chị Szabara lo lắng tự hỏi.

Danh tính kẻ đột nhập được tiết lộ

Cảm thấy vô cùng bất an, chị Tiffany Szabara đã báo cảnh sát. Sau khi điều tra, cảnh sát thành phố Coatesville đã xác định được danh tính của người đàn ông đã đột nhập vào nhà chị. Anh ta tên là Jefferson Mejia Gonzalez.

Hiện Jefferson Mejia Gonzalez đã bị tạm giam để chờ điều tra. Cảnh sát cho biết Gonzalez không có tiền sử bị bệnh thần kinh và khi bị cảnh sát giải đi, anh ta cũng không có gì để nói. Jefferson Mejia Gonzalez đã bị buộc tội theo dõi người khác, đột nhập trái phép, trộm cắp và một số tội danh khác.

Jefferson Mejia Gonzalez đã bị tạm giam chờ điều tra.

Về phía con gái chị Szabara, sau những lần nhà bị đột nhập này, cô bé đã rất sợ hãi và còn đặt báo thức trên bàn để tỉnh dậy kiểm tra khóa cửa.

"Con gái tôi bảo anh ta là đừng có vuốt ve con chó của nó và hãy ra khỏi nhà mau. Con bé không hét lên. Con bé thậm chí còn đi theo anh ta xuống cầu thang khi anh ta ra về", chị Szabara cho biết thêm.

Chị Szabara cho biết người đàn ông đi lại và nói chuyện rất nhỏ, đến mức chị chưa bao giờ phát hiện ra điều gì kỳ lạ cho đến khi được con gái kể lại.

Hiện chị Szabara đã trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết. Chị đã thay khóa cửa mới cũng như lắp thêm camera để tăng cường an ninh cho ngôi nhà.

"Là một người mẹ, tôi thực sự cảm thấy tội lỗi và xấu hổ khi đã chưa làm tốt nhất để bảo vệ cho con cái của mình", chị Szabara tâm sự.

Cảnh sát khu vực cũng cho biết họ sẽ tăng cường tuần tra nhiều hơn để đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là trong thời điểm năm mới đang cận kề.

