Con gái MC Quyền Linh dự tốt nghiệp cấp 3: Khoe visual trong trẻo, có 1 hành động đặc biệt dành cho bố mẹ

Mới đây, Lọ Lem - tên thật Mai Thảo Linh đã đăng tải khoảnh khắc trong lễ tốt nghiệp ở ngôi trường quốc tế, học phí đắt đỏ tại TP.HCM. Con gái MC Quyền Linh chọn chiếc váy đen dài thanh lịch, trang điểm nhẹ nhàng khoe nhan sắc trong veo.

Trong cột mốc đặc biệt của con gái, MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo cũng có mặt để chứng kiến. Ái nữ hào môn gây chú ý khi có hành động trao lại mũ và áo cho bố mẹ để chụp ảnh. Đây cũng là nghi thức được nhiều người thực hiện dạo gần đây để bày tỏ sự biết ơn, tri ân dành cho gia đình trong dịp quan trọng.

Sau khi chính thức kết thúc thời học sinh để chuẩn bị chuyển sang cột mốc mới, Lọ Lem chia sẻ: "Lem mặc đồ tốt nghiệp cho ba mẹ vì thành quả này không chỉ là của riêng Lem, mà còn là của ba mẹ. Lem tự hào và biết ơn vô cùng vì được làm con của ba mẹ. Không có sự chăm sóc, dìu dắt và tình yêu vô bờ bến của ba mẹ, Lem sẽ không thể đứng ở đây. Lem yêu cả nhà mình".

Sinh ra trong gia đình giàu có, 2 con gái MC Quyền Linh được đầu tư học tập, Lọ Lem và Hạt Dẻ đều học ở trường Quốc tế Anh Việt - British Vietnamese International School thuộc tập đoàn giáo dục Nord Anglia. Theo thông tin trên website chính thức thì học phí năm học 2020 - 2021 dao động từ 202 - 489,9 triệu đồng/năm.

Trước đó, MC Quyền Linh từng tiết lộ con gái lớn thích thời trang, muốn "nối nghiệp" mẹ làm kinh doanh. Đến tháng 4/2024 vừa qua, Lọ Lem cho biết đã trúng tuyển vào trường University of the Arts London (UAL) (Đại học Mỹ thuật Luân Đôn, Anh). Ngôi trường này được giới thiệu dẫn đầu trong việc giảng dạy, nghiên cứu nghệ thuật với hơn 18.000 sinh viên, trong đó có 4.000 sinh viên quốc tế, đến từ 130 nước trên thế giới. Ngôi trường được bình chọn là một trong số những đại học hiện đại nhất của Vương Quốc Anh, cung cấp hơn hơn 100 khóa học về kiến trúc, thiết kế, thời trang, truyền thông, mỹ thuật, 3D animation, thiết kế đồ họa, nhiếp ảnh. Mức học phí do sinh viên quốc tế nhập học bậc đại học năm 2024-2025 tại trường này rơi vào 28.570 bảng Anh/năm (hơn 915 triệu đồng).

Con gái MC Quyền Linh được kỳ vọng sẽ tham gia các cuộc thi nhan sắc trong tương lai vì sở hữu trọn combo "tài sắc vẹn toàn". Liên quan đến vân đề này, ông xã doanh nhân Dạ Thảo nói: "Tôi không muốn con mình thi Hoa hậu. Sau này con có muốn thi hay không thì tôi không biết vì tôi không dám cản bước của con mình. Trong thâm tâm tôi không muốn con tôi đi thi, cũng không bao giờ hướng tới. Để bước vào cuộc thi Hoa hậu đã là một áp lực rồi, thành Hoa hậu lại càng áp lực nữa, không đậu thì còn áp lực kinh khủng hơn.

Nhiều người rủ con tôi đi thi. Tôi có thể dìu dắt, động viên, thậm chí nhờ sự hỗ trợ của rất nhiều chuyên gia các cuộc thi nhan sắc nhưng tôi không làm điều đó. Tôi muốn con tôi học đã để khi con bước vào giảng đường Đại học, đủ tuổi rồi con sẽ quyết định điều đó, còn hiện tại thì chưa. Gia đình luôn hướng con tới việc học là chính. Tôi nghĩ Lọ Lem cũng có khoảng 30 - 40% thích cái đẹp, sàn diễn, thời trang, các cuộc thi nhan sắc nhưng con tôi biết điều gì ba mẹ đang định hướng nên chỉ có học xong đã rồi tùy duyên. Tôi ưu tiên cho các con xem chương trình học đường trước".

